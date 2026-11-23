Különleges esti kalanddal várja a látogatókat a Gödöllői Királyi Kastély: október 24-én ismét megnyitotta kapuit Erzsébet királyné fénykertje, ahol idén több mint 130 lenyűgöző fényinstalláció kalauzolja az érdeklődőket a fények birodalmában.

A látványos szabadtéri kiállítás ezúttal négy izgalmas téma köré épül: Erzsébet királyné utazásai, a gyermekek fantáziavilága, a divat és szépség, valamint a kastély jubileuma egyaránt megelevenedik a kivilágított parkban. Akár családi programot, akár romantikus esti sétát kerestek, a fényárban úszó kastélykert garantáltan különleges élményt tartogat. Az idei kiállítás egyik leglátványosabb része Erzsébet királyné utazásai előtt tiszteleg.

Sisi kalandos életét egy közel tízméteres, ragyogó gőzhajó, egy hatméteres hőlégballon, valamint mozdonyok, kerékpárok és hintók idézik meg. A különleges fényalkotások között történelmi alakokkal, állatfigurákkal, növényekkel és izgalmas divatmotívumokkal is találkozhattok, miközben a modern, programozható fénytechnológia mozgó és változó animációkkal teszi még különlegesebbé az esti sétát.

Egy különleges újdonság és jubileum

Az idei fénykert egyik legkedvesebb újdonsága a gyermekek képzeletéből született. A kastély és a DECOLED közös rajzpályázatán a legkisebbek saját alkotásaikkal mutathatták meg, hogyan képzelik el a fények világát. A három kiválasztott rajzból végül valódi fényszobrok készültek: egy kisegér, egy hercegnő és egy hintó költözött a kastély parkjába.

Az installációk mellett az eredeti gyermekrajzok másolatai is megtekinthetők, így a látogatók azt is felfedezhetik, hogyan változott egy-egy gyermeki ötlet látványos, háromdimenziós fényalkotássá. A szezon ráadásul különleges mérföldkő a kastély életében is: 1996 augusztusában, vagyis harminc évvel ezelőtt nyílt meg az első állandó kiállítás a nagyközönség előtt.

A jubileum alkalmából több fényinstalláció is az évforduló előtt tiszteleg, a programozott fényfelületeken pedig újra és újra feltűnik a 30-as szám, emlékeztetve a látogatókat a történelmi épület elmúlt három évtizedére.

Kiegészítő élmények a fényparkban

A mesés látványvilág megteremtéséhez nem kevesebb mint 300 ezer LED-fényforrást és több mint 14 kilométernyi fényfüzért használnak fel. A kastélypark 116 méter hosszú barokk fasora kivilágítva szinte varázslatos fényalagúttá változik, amelyen végigsétálva egészen különleges hangulatba kerülhettek.

A fénykertben idén egy új, 120 méteres pályán közlekedő kisvasút is várja a látogatókat, emellett a korábbról már ismert, 30 méter magas óriáskerék is visszatér. A különböző tematikus állomások és fotópontok pedig remek lehetőséget kínálnak arra, hogy megörökítsétek az este legszebb pillanatait.

Nem véletlen, hogy a kiállítás helyszíne éppen a Gödöllői Királyi Kastély: Magyarország legnagyobb alapterületű barokk kastélya különleges kapcsolatot ápol Erzsébet királyné emlékével. Az épület 1867-től I. Ferenc József és Sisi magyarországi pihenőrezidenciájaként szolgált, a királyné pedig különösen kedvelte a gödöllői környezetet.

A fénykert ezt a gazdag történelmi örökséget ötvözi a modern látványtechnológiával, miközben egy egészen új perspektívából mutatja meg a kastélyt és annak parkját.

Az Utazás a fények birodalmában – Erzsébet királyné fénykertje 2027. január 31-ig látogatható, minden nap 17:00 és 21:00 között várják az érdeklődőket, kivétel ezalól december 24. és 25., amikor a fénykert zárva tart. Bővebb információt ide kattintva, a Story of Lights weboldalán találtok.

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