Nemsokára megkezdődik az advent, mi pedig csak kapkodjuk a fejünket a főváros fantasztikus programkínálata láttán, mely élményekkel tűzdeli a csodavárás időszakát. Először a Duna nyugati partját vettük górcső alá: íme, a legszuperebb karácsonyi vásárok, kulturális programok és adventi élmények 2026-ban Budán!

Forralt boros ünnepi hajójárat // Batthyány tér

Fedezzétek fel a téli Budapestet a Duna hullámairól, miközben egy bögre forró ital melengeti a kezeteket! A MAHART Cruises egyórás ünnepi hajójáratán korlátlanul fogyaszthattok házi készítésű forralt bort, az alkoholmentes italokat kedvelők számára pedig forró tea is elérhető. A Parlamenttel szembeni kikötőből induló hajóról megcsodálhatjátok a kivilágított rakpartokat és a főváros fényben fürdő panorámáját. Hangolódjatok az ünnepekre egy varázslatos dunai úttal!

Mi már ki is próbáltuk:

Budai Jégpálya // Széna tér

Fedett téli terasszal, hangulatos sörbárral és kiadós büfékínálattal nyitotta meg újra kapuit a Széna téri Budai Jégpálya, ahol időjárástól függetlenül élvezhetitek a korcsolyázást. A minden nap 10 és 22 óra között nyitva tartó helyszínen gondosan karbantartott jégfelület várja a kezdőket, ahogy a gyakorlott korcsolyázókat és a profi oktatásra jelentkezőket. A helyszínen korcsolyabérlésre és élezésre is van lehetőség, így tényleg csak a meleg öltözékről kell gondoskodnotok. A születésnapi bulik és céges rendezvények mellett még a curlinget is kipróbálhatjátok – utóbbihoz azonban előzetes regisztráció szükséges!

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Szami Diary – Winter Wonderland // Dugattyús (2026. december 2-ig)

Ismerős, mégis meghökkentő jeleneteket örökít meg Szami, aki portréin, tárgyfotóin és életképein a mindennapok furcsa, néha abszurd pillanatait ragadja meg, legyen szó egy 1100 forintos Szűz Mária-hűtőmágnesről vagy egy szexshop kirakatát bámuló Mikulásról. A Dugattyúsban november 14-e óta kiállított fotók egyszerre mosolyogtatnak meg és gondolkodtatnak el, milyen gyorsan is változik körülöttünk a világ.

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Advent Óbudán // Fő tér (2026. november 27. – december 23.)

Ha egy kicsit kiszakadnál a belvárosi nyüzsgésből, vedd az irányt a macskaköves óbudai Fő tér felé! A barokk épületekkel körülölelt Advent Óbudán ünnepi programokkal, köztük hétvégi koncertekkel, Mikulás- és karácsonyházzal, jégdiszkóval, adventi vásárral, bábszínházzal és karácsonyi workshopokkal kedveskedik az érdeklődőknek, de egy különlegesen szép körhinta is helyet kapott a kerület ékszerdobozaként számon tartott Zichy-kastély mellett.

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Budavári Advent (2026. november 27. – 2027. január 3.)

A Várnegyed szívében, a Mátyás-templom, a Halászbástya és az egykori Pénzügyminisztérium fogásában kerül megrendezésre a Budavári Advent, amely november 27-től egészen január 3-ig gondoskodik a békebeli idillről és a meghitt karácsonyi pillanatokról. Színpadi produkciók, kulturális programok, tradicionális ízek, lélekmelengető italok és gazdag kézműves repertoár teszik teljessé az ünnepi hangulatot a főváros legromantikusabb pontján!

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Advent a Hegyvidéken (2026. november 27. – december 23.)

Ha idén a legnagyobb karácsonyi vásárok mellett felfedeznétek egy igazi rejtett gyöngyszemet, november 27. és december 23. között irány a XII. kerületi Városháza tér! A kiállítók standjainál kézzel készült portékák és ünnepi ízek között válogathattok, míg a színpadon zenés programok váltják egymást. A legkisebbeket ezen felül szédületes körhinta és kisautók, a Mikulás káprázatos hintója, valamint mesés karácsonyi fények szórakoztatják.

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Kerámiafestő workshop // Zazie Bistro & Bar (2026. december 1.)

December 1-jén az adventi hangolódás jegyében kerámiákat festegethettek a MOL Campus földszintjén otthonra lelt Zazie Bistro & Barban. Akár magatoknak, akár ajándékként, szeretteiteknek szánjátok, akár csak az alkotás örömére vágytok, az biztos, hogy remek estétek lesz!

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Recirquel: Kristály // Millenáris (2026. december 4-től)

A Recirquel népszerű téli produkciója, a Kristály idén megújult formában tér vissza a Millenáris Üvegcsarnokába december 4-én. A különleges előadás a felnőtteket és a gyerekeket egyaránt elrepíti egy varázslatos jégvilágba, ahol a lélegzetelállító artistamutatványok és mesés látványelemek a közönség szeme láttára kelnek életre. Vági Bence alkotásában Kristály-világ úrnője elveszíti hitét az emberi érzelmekben, ezért jégbe fagyasztja birodalmát. A nézők és a fellépők együtt indulnak a szeretet melegének és a remény fényének keresésére ebben a lenyűgöző, ünnepi hangulatú cirkuszi mesevilágban.

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Ünnepi Pincejárat Budafokon (2026. december 5.)

December 5-én újra várja az érdeklődőket Budapest Bornegyedének számos pezsgőkészítője és borászata. Az impozáns pincékben betekintést nyerhettek a kulisszák mögé, de ínycsiklandó falatokkal és látványos kiállításokkal is kedveskednek a résztvevőknek. Részletes programot az esemény weboldalán találtok.

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Újbudai Adventi Vásár (2026. december 5-23.)

Hatodjára is visszatér Újbuda ünnepváró szenzációja, hogy ismét szuper portékákkal, na meg programokkal pezsdítse fel az Allee melletti Kőrösy József utcát. Az Újbudai Adventi Vásár december 5-én nyitja meg kapuit, az események közt pedig nyomozós játékot, tűzzsonglőr-bemutatót és Caramel-koncertet is találni. Családias hangulatú csodavilágát december 23-ig fedezhetitek fel!

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Igazából szerelem-vetítés // Bem Mozi (2026. december 5., 6.)

Nem telhet el év Igazából szerelem nélkül: a karácsonyi filmek koronázatlan királyát december 5-én és 6-án is vetítik a Bem Moziban. Papírzsebkendőt feltétlenül vigyetek magatokkal!

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Adventi Alkotóműhely // Island Smiles and Cardigans (2026. december 5., 12., 19.)

Szombatonként lehetőségetek nyílik megcsillogtatni kreatív vénátokat, méghozzá a Margit-körút legújabb kávézójában. Az Island Smiles and Cardigans a Hermitage Flower-rel együtt invitál kreatív délutánokra, melyek során természetesen alapanyagokból varázsolhattok adventi koszorút vagy ünnepi ajtókopogtatót. Otthonotok legújabb ékét forró italok társaságában, szuper hangulatban készíthetitek el!

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Királyi karácsony – családi vezetett séta (2026. december 5., 23., 29.)

December 5-én, 23-án és 29-én varázslatos családi, vezetett sétára invitál a Sétaműhely csapata. A másfél órát felölelő séta során megtapasztalhatjátok, milyen az igazi királyi karácsony a budai Vár falai között. Míg a legkisebbek az elveszett karácsonyi manók nyomába erednek, addig a felnőttek izgalmas történeteket hallhatnak a felső tízezer évszázadokkal ezelőtti karácsonyi szokásairól.

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Christmas Design Market // Újbudai Adventi Vásár (2026. december 5-6., 11-13., 18-20., 22-23.)

Idén először az Újbudai Adventi Vásáron lehettek részesei a Christmas Design Marketnek. Ennek megfelelően a decemberi hétvégéken, illetve 22-én és 23-án a hazai tervezők, a divat és a design, valamint az iparművészet és a kézműves alkotások kerülnek a főszerepbe az Allee melletti sétányon.

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Adventi családi nap // Várkert Bazár (2026. december 6.)

December 6-án ünnepváró programokkal kedveskedik a család apraja-nagyjának a Várkert Bazár. Az adventi nap keretében karácsonyi koncertekkel, bábszínházzal, a Mikulással és interaktív játékokkal hangolódhattok az ünnepekre. A részvétel regisztrációhoz kötött, néhány program pedig jeggyel látogatható.

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Sisi karácsonya – vezetett ünnepi séta a Budavári Palotanegyedben (2026. december 6., 13., 20., 27.)

A Budai Várséták ünnepi programsorozatán idén decemberben lehetőségetek lesz felidézni a mennyezetig érő karácsonyfák, a bársonyruhás beszélő babák és a díszes hintalovak korszakát. A séta során számos lélekmelengető történetet hallhattok Erzsébet királynéról, aki maga is december 24-én látta meg a napvilágot. A szervezők Sisi kedvenc süteményével, a firenzei mandulás keksszel is kedveskednek a sétán résztvevőknek – az ünnepváró hangulat garantált.

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HANUKA 2026 a Sabbathsong Klezmer Banddel // Marczibányi Téri Művelődési Központ (2026. december 10.)

A Sabbathsong Klezmer Band 1998 óta ötvözi a klezmer hagyományait a keleti dallamvilággal, a jazz, a musical és a latin zene elemeivel. December 10-i koncertjükön héber, jiddis és izraeli dalok, hászid dallamok és virtuóz hangszeres improvizációk gondoskodnak a vidám, sokszínű ünnepi hangulatról.

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Ünnepváró Forgatag // Hagyományok Háza (2026. december 11-13.)

A Hagyományok Háza december 11. és 13. között adventi programokkal, koncertekkel, meseelőadásokkal, kézműves vásárral és ajándékkészítéssel teszi teljessé az Ünnepváró Forgatagot. A kicsiket népi játszótér, a karácsonyi Aprók tánca és bábelőadások bűvölik el, míg a felnőtteket viseletbemutató és Luca-napi folk-kocsmakvíz várja. Az ünnepi élményt a Magyar Állami Népi Együttes Adventi muzsikája és a Fókuszban a koreográfusok című sorozat koronázza meg.

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Ünnepi koncertek a Mátyás-templomban (2026. december 12.)

Karácsonyi hangverseny teremt meghitt ünnepi hangulatot a csodaszép Mátyás-templomban december második hétvégéjén. December 12-én a T’ensemble Kamarazenekarhoz csatlakozik Faludi Judit Liszt-díjas csellóművész és Czenke Csaba hegedűművész egy varázslatos komolyzenei est erejéig. A kivételes adventi műsort Vásáry André énekművész és Szenthelyi Krisztián Concorde-díjas énekművész teszi még emlékezetessé.

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Adventi muzsika a Magyar Állami Népi Együttes zenekarával // Hagyományok Háza (2026. december 12.)

A Magyar Állami Népi Együttes zenekarának december 12-i koncertje az ünnepi várakozás hangulatát idézi meg, ahol népi és keresztény hagyományok, a pásztorvilág furulyái, magyar kecskeduda és vonószenekar hívnak zenei utazásra. A koncert célja, hogy közelebb hozza a karácsony valódi üzenetét.

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Klasszikus karácsony a Danubia Zenekarral // Budapest Kongresszusi Központ (2026. december 20.)

A Danubia Zenekar Klasszikus karácsony című koncertje idén is az évad legkiemelkedőbb eseményének ígérkezik. Ráadásul úgy döntöttek, visszatérnek az alapokhoz: tradicionális dalfeldolgozásaik mellett Frank Sinatra, az All I want for Christmas dallamai is felcsendülnek a Nemzeti Énekkar közreműködésével, de olyan népszerű klasszikus művekből sem lesz hiány december 20-án a Budapest Kongresszusi Központban, mint a Halleluja vagy a Pompa és fény induló. A koncert karmestere és mesélője Hámori Máté lesz, aki aznap kétszer is – 15:00 és 19:30-as kezdettel – segít megérkezni az ünnep valódi fényéhez.

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FÉNY/ÉNEK a StEFREM együttessel // Várkert Bazár (2026. december 20.)

A többszörösen díjnyertes budapesti vokális együttes, a StEFREM karácsonyi koncertje mára a Várkert Bazár ünnepi időszakának egyik különleges hagyományává vált. Két év után december 20-án ismét a Bubnó Márkkal közös formáció lép színpadra, hogy karácsonyi dalokkal örvendeztessék meg a közönséget.

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MOMkult Advent az Ars Nova Sacra Énekegyüttessel (2026. december 20.)

Az Ars Nova Sacra Énekegyüttes december 20-i koncertjén ritkán hallható zeneművekkel és ismert klasszikusokkal egyaránt találkozhattok. Repertoárjuk középpontjában a régi zene áll, de Európa elmúlt ezer évének kórusirodalmából számos stílust felölelnek, értékes zenei ritkaságokat keresve.

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Szegedi Kortárs Balett: Diótörő // MÜPA (2026. december 19., 21., 22., 23.)

Csajkovszkij időtálló klasszikusa a karácsony varázslatos világába repíti a nézőket a Szegedi Kortárs Balett előadásában december 19-től. Az egyszerre félelmetes és csodás álomképekből kibontakozó történet a karácsonyi időszak egyik legkedveltebb előadása, érdemes hát felvenni a bakancslistátokra!

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Nyári Károly Budapesti Karácsonyi Koncert // Budapest Kongresszusi Központ (2026. december 27.)

Nyári Károly immár 19. alkalommal varázsolja el a közönségét hagyományos Budapesti Karácsonyi Koncertjén, december 27-én 19:30 órai kezdettel. Az estnek a Budapest Kongresszusi Központ ad otthont, ahol felcsendülnek az előadó pályafutásának legismertebb dalai, valamint a karácsony legmeghittebb dallamai. Nyári Károly exkluzív ünnepi koncertje egy igazi bensőséges találkozás, melyet különleges zenei világ, személyes hangvétel, ünnepi hangulat fűszerez. Az est során többek közt színpadra lép a család több kiváló művésze, köztük Nyári Aliz és Nyári Edit is. A koncert egy igazán felejthetetlen élménynek ígérkezik!

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