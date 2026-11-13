Forralt borral koccintva csodálhattuk meg a fényben fürdő Budapestet a MAHART Cruises bakancslistás, téli hajójáratán

Kipróbáltuk a téli bakancslistára kívánkozó, forralt borral megkoronázott dunai élményhajózást, ahol a kivilágított látványosságokban gyönyörködve koccinthattunk. Ha minket kérdeztek, egy felejthetetlen, hűvösebbnek ígérkező este tökéletes receptje, ha jegyet váltotok a MAHART Cruises forralt boros hajójáratára. (x)

Hosszú, tömött sorok kanyarognak a Batthyány téri hajókikötőnél, ami csakis egyet jelenthet: hamarosan útnal indul a MAHART Cruises korlátlan forralt bort és forró teát kínáló sétahajója. A hosszan kanyargó sor senkit ne tévesszen meg: a beléptetés zökkenőmentes és gördülékeny, az indulás előtt pár perccel pedig mindenki elfoglalhatta helyét a tágas és kényelmes hajó zárt fedélzetén.

A fedélzeten különleges nosztalgiahangulat kap el minket: a fehér abrosszal megterített asztaloknak és a piros kárpitos székeknek köszönhetően egy elegáns hajós kirándulásba csöppenünk, amire a hamarosan érkező pezsgő csak rátesz egy lapáttal.

El is foglaljuk helyünket az általunk legjobbnak ítélt asztalnál – mint később kiderült, teljesen felesleges volt az ülésrenden gondolkozni, hiszen a hajó valamennyi helyéről bámulatos kilátás nyílik a látnivalókra a hatalmas ablakoknak köszönhetően.

A 60 percet felölelő úton lehetőség nyílik, hogy fűtött, zárt térben és a szabad ég alatt is megcsodálhassuk az esti fényekben fürdő Budapestet. Valóban nincs is hangulatosabb program egy novemberi-decemberi estén, mint egy pohár forralt borral vagy pezsgővel koccintani a Dunán ringatózva, háttérben a a főváros legszebb látnivalóival.

A QR-kóddal elérhető audioguide-nak köszönhetően számos érdekességet is megtudhattok a nevezetességekről – bár ez inkább a turistáknak lehet előnyös funkció, azért a helyiek is bőven tanulhatnak belőle.

Lélekmelengető, felejthetetlen élmények

A Battyhány térről induló hajójárat első „állomása” az Országház, egy új perspektivából az épületre pillantva mi magunk is rácsodálkozunk, milyen varázslatos épületekkel, látnivalókkal teli városban élünk. A sétahajó azonban egy pillanatra sem lassít és egymást követik a szebbnél szebb látképek: a Lánchíd, a budai Vár, a Dunakorzó, majd a Fővám téri Vásárcsarnok és a Corvinus Egyetem épülete.

Éppen csak, hogy elsuhanunk a Bálna és a Műegyetem rakpart kivilágított épületei mellett, egy szinte észrevehetetlen kanyarral hamarosan újra a budai Várra nyílik elképesztő kilátásunk, miközben sorra egymás után bújunk át a Szabadság, az Erzsébet és a Lánchíd alatt. Hiába, a 60 perces sétahajózás ennyi gyönyörű látnivalónak, a jó társaságnak és a lélekmelengető forró italoknak köszönhetően gyorsan, szinte pillanatok alatt repül el.

Bár a forralt bor nagyban hozzátett a hangulathoz, fontos leszögeznünk, hogy a korlátlan italfogyasztás ellenére a járat nem kifejezetten bulihajó, nem kell tehát attól tartanotok, hogy a túlzott alkoholfogyasztás miatt utastársaitok komolyan megérzik majd az ital hatását.

Sőt, azoknak is bátran ajánljuk ezt a programot, akik nem szeretnének alkoholt fogyasztani, a pultban ugyanis a korlátlan forralt bor mellett forró tea is a vendégek rendelkezésére áll.

Ennek megfelelően mi csupa jókedvű turistával és baráti társasággal találkoztunk, akik csupán különleges pillanatokat szerettek volna csempészni az egyre hamarabb sötétedő novemberi napokba. Ugyan mások nevében nem beszélhetünk, szinte biztosak vagyunk benne, hogy ez maradéktalanul sikerült is nekik!

Bátran mondhatjuk, hogy a MAHART Cruises sétahajóján a főváros látnivalói egészen új megvilágításba kerülnek, így az élményt nem csupán külföldi és belföldi turistáknak tudjuk ajánlani, hanem olyan lokálpatriótáknak is, akik új szemszögből fedeznék fel Budapest szépségét.

A MAHART Cruises forralt boros járatára egységesen 11900 forintba kerül a jegy, ami tartalmazza a korlátlan italfogyasztást és az audioguide-ot. Bővebb információ a MAHART Cruises oldalán, ide kattintva érhető el.

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