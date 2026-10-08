5 őszi randitipp Budapesten és környékén, ha a szabadban töltenétek együtt az időt

Tudjuk, milyen csábító tud lenni egy otthon töltött délután, ám kár lenne kihagyni azt a sok-sok közös élményt, mely ősszel csak rátok vár. A főváros tele van idilli helyszínekkel, szabadtéri programlehetőségekkel, amik ilyenkor a legélvezetesebbek – adunk néhány ötletet, hogy merre induljatok szerelmetekkel! (x)

Városfelfedező játék: Landventure

Bármennyire is jól hangzik egy romantikus vacsora, idén ősszel érdemes lesz valami igazán izgalmas közös programot is szerveznetek. A Landventure pont ilyen: a városi küldetéseket ráadásul Randi játékmódban is élvezhetitek! A szabadtéri, mobilos kaland során együtt fedezhetitek fel a várost, oldhattok meg rejtvényeket, sőt az alapfeladványok mellett három extra, kifejezetten pároknak szóló kihívás segít még jobban megismerni egymást. Randi játékmódban is bármelyik küldetést választhatjátok, már 16 magyar városban. A Randi Ajándékutalvány pedig egy évig bármelyik küldetésre beváltható.

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Séta Budapest felett: Citadella

Ha még nem fedeztétek fel a főváros legújabb attrakcióját, az őszi időszak tökéletes alkalmat kínál rá! A Gellért-hegy ékköve, a Citadella immár ingyenes közparkkal, fantasztikus panorámaponttal, sőt még egy lebilincselő, történelmi kiállítással is várja a helyieket, na meg a turistákat. Az egykor zárt erődfal jó pár része átjárható lett, 6000 négyzetméteres belső területén egymást érik a látványosabbnál látványosabb fotópontok – igazi bakancslistás helyszín, ahol minden adott a romantikus andalgáshoz. Miután kigyönyörködtétek magatokat, lesétálhattok a Bartók Béla útra, hogy megvacsorázzatok!

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Esti városnézés: MAHART Cruises sétahajózás

Egészen új perspektívából pásztázhatjátok Budapest látképét idén ősszel, ehhez csupán jegyet kell váltanotok a MAHART Cruises fedélzetére. A különleges esti hajókirándulás során úgy tárulnak elétek szeretett fővárosunk nevezetességei, mint még soha: miközben a Dunán ringatóztok szerelmetekkel, mellettetek a kivilágított Parlament, a budai Vár, a Lánchíd, a Szabadság híd és a pesti rakpart megannyi patinás épülete úszik el. A programot 50 percen keresztül, akár egy pohár itallal a kezetekben is élvezhetitek, a hajók pedig naponta többször, a Vigadó és a Batthyány téri kikötőkből indulnak el.

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Irány a mackók birodalma: Veresegyházi Medveotthon

Veresegyház hallatán sokak lelki szemei előtt jelennek meg brummogó jószágok – nem csoda, hiszen a település több mint 25 éve már mackók lakhelyéül is szolgál. A Veresegyházi Medveotthon az állatmentés jegyében, a szőrmókok jóllétét és nyugalmát maximálisan szem előtt tartva működik, ráadásul nemcsak medvék, de még farkasok, tigrisek, hiúzok, oroszlánok, hazánkban őshonos és egyéb emlősök is élnek területén. Hétvégente látványetetéseken, ragadozómadár-bemutatókon is részt vehettek, és a Veresegyházi Kisvasútra is felülhettek – mindezért Budapestről autóval csupán 30 kilométert kell megtennetek.

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Állati kalandok: Budakeszi Vadaspark

Állati kalandokból Budakeszin sincs hiány – és a legjobb, hogy a Budakeszi Vadasparkban idén ősszel megismerhetitek Jane-t, a kölyök aranysakált! Az apróság nyáron vette birtokba új otthonát, így ha még kölyökként szeretnétek látni, érdemes minél előbb meglátogatni. Persze, rajta kívül még sok-sok más állatka is felejthetetlenné teszi a kiruccanást, Hermantól, a vadászgörénytől kezdve a mosómedvékig, a nagyvadakon át. Mivel a park erdei környezetben helyezkedik el, egészen biztos, hogy feltöltődtök majd az állati élmény közben – a Széll Kálmán tértől pedig busszal is könnyen megközelíthetitek!

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Ha még több randiötletet kerestek az idei őszre: