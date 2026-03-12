Megvan a dátum: Ekkor nyit újra a megújult Citadella

Március végén újra megnyitja kapuit Budapest egyik legismertebb panorámapontja: a megújult Citadella március 28-án, szombaton várja először a látogatókat a Gellért-hegy tetején.

A hosszú ideig lezárt, majd teljes körű felújításon átesett erőd mostantól nemcsak kilátópontként, hanem nyitott közösségi térként is működik: a belső terület egy 6000 négyzetméteres, mindenki számára ingyenesen látogatható közparkká alakult.

A megújulás egyik legfontosabb eleme, hogy az egykor zárt erődfal több ponton átjárhatóvá vált, így a Citadella már nem elválaszt, hanem összeköt. Az új bejáratoknak köszönhetően könnyebben átjárható a hegy két oldala, miközben a gyilokjárókról és kilátóteraszokról továbbra is Budapest egyik legszebb panorámája tárul elénk. A környező zöldfelület is jelentősen bővült: a park immár mintegy 20 ezer négyzetméteren terül el, ahol különleges növényritkaságokkal is találkozhatunk.

Az új Citadella nemcsak sétára invitál. Kávézó, fagylaltozó és ajándékbolt is helyet kapott az erődben, az akadálymentesítésnek és az új felvonóknak köszönhetően pedig mindenki kényelmesen felfedezheti a különböző szinteket. A megújult Szabadság-szobor és az erőd energiatakarékos díszkivilágítást kapott, amely különleges alkalmakkor látványos fényjátékot ígér.

A nyitás másik nagy újdonsága A Szabadság Bástyája című kiállítás, amely a nyugati rondellában kapott helyet. A mintegy 1700 négyzetméteres tárlat a magyar történelem meghatározó pillanatait és alakjait mutatja be látványos építészeti megoldásokkal.

A Citadellával kapcsolatos legfrissebb információkról, az ünnepélyes megnyitó részleteiről és a kiállítás ingyenes látogatásáról ide kattintva tudtok tájékozódni.

A Bükkben is újdonság vár: