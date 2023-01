4 várva várt fővárosi fejlesztés, ami átalakítja Budapest városképét 2023-ban

Átadták az ország legmagasabb épületét, tovább épült-szépült a Városliget, valamint számos fővárosi park és tér is megújult a tavalyi évben. Lássuk, idén milyen fejlesztések érhetnek célba Budapesten!

Budai Vár

Jó hír a historizáló építészet rajongóinak, hogy a megannyi országos nagyberuházást érintő forráselvonások és befagyasztások ellenére is tovább dübörög a Nemzeti Hauszmann Program. A Budavári Palotanegyed építészeti szövetében a háborús pusztítás és az ideológiai rombolás okozta sebek begyógyítását célzó projektnek köszönhetjük többek között a Szent István-terem, a Lovarda és a Főőrség rekonstrukcióját, 2023-ban pedig még tovább bővül a lista, ugyanis jó néhány, még 2021-ben elkezdett építkezés fog beérni.

Várhatóan még idén átadásra kerül a Szent György tér nyugati, Krisztinavárosra néző oldalán újjáépített József Főhercegi Palota, melynek óriási, patinás tömbjét 1968-ban robbantották fel. A Honvéd Főparancsnokság visszakapja eredeti, kupolás kinézetét, ahogy a régi-új Pénzügyminisztérium is visszanyeri rég elbontott tornyait és impozáns kapuzatát. Jól haladnak az 1948-ban lebontott Vöröskereszt Egylet székházának munkálatai is: a díszes, sarokkupolás épület homlokzata Hauszmann Alajos és Hültl Dezső korabeli tervei alapján születik újjá, ám belseje már egy modern irodaház képét fogja tükrözni.

Corvin Áruház

Bár az akadály- és parkolóhely-mentesített, ligetes-fás találkozóhelyként megújult Blaha Lujza teret december közepe óta élvezheti Budapest népe, a főváros egyik legforgalmasabb csomópontja még nem a végleges képét mutatja. Ahhoz azonban előbb a teret 1926 óta díszítő (1968 óta inkább rondító) Corvin Áruház felújításának is véget kell érnie.

A hamburgi befektetők pénzéből Reiss Zoltán tervei alapján felhúzott, klasszicizáló stílusú épület korának legnagyobb, nyugati mintára berendezett áruháza volt, 33 kirakatával és 52 osztályával tényleg minden fogyasztói igényt lefedett, a háztartási edényektől kezdve a ruházati cikkeken át az oldalkocsis motorkerékpárokig. A II. világháborúban kiégett és kifosztott áruházban 1945 márciusában már újra csilingeltek a pénztárgépek, az ‘56-os forradalom okozta károk teljes körű kijavítására viszont sem elég pénz, sem idő nem állt rendelkezésre – így került hát sor a bádogborításos megoldásra.

A most folyamatban lévő, 2018-ban elindult homlokzati rekonstrukció tehát már több mint 60 éve várat magára, de ha minden jól megy, idén tavasszal újra régi fényében tündökölhet a Blaha Lujza tér éke.

Városháza park

Régóta napirenden lévő kérdés, hogy mihez kezdjen a főváros a Városháza mögötti, évtizedek óta parkolóként hasznosított területtel. Az 1700-as évek első harmadában, a párizsi és prágai elődök mintájára megépített egykori Invalidus-ház eredetileg a török elleni háborúban megrokkant katonák és családjaik otthonául szolgált, később II. József Károly-kaszárnya néven laktanyát alakított ki falai között.

Az időközben egyre romosabbá váló, egészen soha be nem fejezett komplexumba a 19. század végén költözött be a Fővárosi Önkormányzat, ám a meg nem épült északi traktus helyén tátongó foghíj azóta is a publikumtól elzárt terület. Ez fog most megváltozni a Városháza Károly körútra néző homlokzatának felújításával, a 2011 óta üresen álló Merlin Színház épületének megnyitásával és a jelenlegi parkoló felszámolásával.

Az átfogó fejlesztések eredményeként megvalósuló Városháza park 8000 négyzetméteres zöldfelületével Budapest új zöld főtereként fog újjászületni még az idei év végéig.

M3-as metró

Két évvel a Nagyvárad tér és Kőbánya-Kispest közötti szakasz, és kicsivel több mint fél évvel a Kálvin tér, Corvin-negyed és Semmelweis Klinikák állomások átadása után hamarosan újabb mérföldkőről számolhatunk be az M3-as metró 2017 novembere óta húzódó felújítási munkálataival kapcsolatban. Január közepétől ugyanis már a Deák Ferenc téren és a Ferenciek terén is megállnak a kék vonal szerelvényei.

A rekonstrukciónak ezzel természetesen közel sincs vége, de már látszik az alagút vége: a Nyugati pályaudvar, az Arany János utca, a Lehel tér és a Nagyvárad téri állomások területén számos további feladat áll a szakemberek előtt, valamint a Dózsa György úti liftek beépítése is várat még magára. A korábbi tervek szerint a hat állomást egyszerre, 2023 tavaszán vehette volna át a nagyközönség, ám végül három ütemben kerül rájuk sor: márciusban az Arany János – Nyugati pályaudvar viszonylaton fejeződnek be a munkálatok, májusban pedig már a Nagyvárad téren és a Lehel téren is megáll majd a metró.

