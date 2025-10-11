Zöldfelületekkel és tematikus játszótérrel újult meg Budapest belvárosának egyik legfiatalabb tere

A Hild tér Budapest belvárosának egyik legfiatalabb tere, ahol nemrégiben fejeződtek be a rehabilitációs munkák, ezzel teljesen új köntösbe bújtatva a teret és a környező utcákat.

Az V. kerületi Hild tér rehabilitációjának célja a köztéri funkciók és a zöldfelületek bővítése volt, ennek fókuszába az akadálymentességet és a fenntartható működést helyezték.

A projekt keretében létrehozták a tér északkeleti kapuját is magába foglaló új kiszolgáló épületet, emellett megújult a Perc köz, valamint a Mérleg utca Perc közig tartó szakasza is. A téren és az említett környező utcákban zöld növényeket is telepítettek. A járófelületek mészkő- és gránitborítást kaptak és a parkban is új bútorokat helyeztek el, ezzel teljessé téve a Hild tér összképét.

A projekt harmadik elemét a modern gyerekmese, a Kuflik által inspirált tematikus játszótér felépítése adta, amely így nemcsak kreatív elemekkel gazdagodott, de az ott található játékokat és mászókákat aszerint tervezték, hogy a lehető legjobban ki tudják szolgálni a gyerekek igényeit. A tér emellett még egy közösségi könyvespolccal, ivókúttal és egy pingpongasztallal is gazdagodott.

