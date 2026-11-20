Ünnepi hangulat, gyertyafény, illatos fenyőágak – ez vár rátok az alábbi budapesti adventi asztaldísz- és koszorúkészítő workshopokon. A kreativitást nektek kell vinni. A workshopok árai jelentősen eltérhetnek, nézzétek meg őket a Facebook-eseményeknél!

Essence Delicates (2026. november 23.)

Te készítheted el a saját 40 cm átmérőjű élőfenyős adventi koszorúdat, amihez minden alapanyagot, gyertyát, kiegészítőt biztosítanak. Közben kortyolgassatok specialty kávét, vagy prémium teát, és válasszatok mellé egy kakaós vagy fahéjas csigát.

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Márai Sándor Művelődési Ház (2026. november 24.)

Ezen a workshopon minden résztvevő elkészítheti saját adventi koszorúját Fülöp Nóra, a Floral Wonderland vezetőjének segítségével. Fenyőalapú vagy tartós zöldekkel díszített papírdobozban készülő változat közül lehet választani, négyféle színvilágban. A készítéshez szükséges eszközöket és dekorációs elemeket – többek között gyertyákat, terméseket, figurákat és üveggömböket – biztosítják.

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Deli Provence (2026. november 27.)

Természetes anyagokból készíthetitek el az adventi asztaldíszt, közben francia, karácsonyi aprósüemények, forralt bor és tea várnak titeket a Deli Provence Bistróban, a Fény utcai piacon. A végén egy egyedi, saját kezűleg alkotott asztaldísszel indulhattok haza.

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Helló Buda (2026. november 28.)

Válogassatok a sokféle alapanyagból, díszből, színből, és Farkas Adrienn segítségével az otthonotok legmenőbb díszét vihetitek haza a foglalkozás után.

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EniTime Creative hobby & shop (2026. november 28.)

Természetes zöldekkel, gondosan válogatott alapanyagokkal és különleges részletekkel dolgozhattok a Sylva Design adventi koszorúkészítő workshopján. Elkészíthetitek a saját elképzelésetek szerinti adventi koszorút, ha kell segítenek is az ötletek megvalósításában, a színek és díszek harmonikus összeállításában.

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Marczibányi Téri Művelődési Központ (2026. november 28.)

A Marczibányi téren a foglalkozást – melyen új embereket ismerhetsz meg, illatos aprósüteménnyel és ízes teával kísérve – Kovács Kármen virágkötő tartja. Biztosítanak mindent, ami a hagyományos koszorúkészítéshez szükséges, de vihettek magatokkal saját karácsonyi kiegészítőket is.

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KULT7 (2026. november 28.)

Egy kis kreativitással, illatos fenyőágakkal és ünnepi díszekkel mindenki megalkothatja otthona egyedi karácsonyi ékességét a Király utcai KULT7-ben is.

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Vasmacska KávéZoo (2026. november 28.)

Adnak gyönyörű alapanyagokat, alkotórészeket, gyertyákat, karácsonyi dekorációkat, díszeket, szerszámokat, segítséget – a többi rajtatok múlik. Itt ha úgy tetszik, készíthettek több koszorút, vagy akár ajtódíszt is. Kipróbálhatjátok azt is, milyen egy adventi koszorú (mű)szőrmével borítva.

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Hevzso Studio (2026. november 29.)

Gyönyörű zöldekkel, bogyókkal és izgalmas szárított növényekkel várnak titeket, hogy megalkothassátok álmaitok adventi koszorúját. Egy zöld koszorúalapot díszíthettek tovább, sokféle természetes alapanyagból, saját ízlésetek szerint.

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Keressetek fel egy adventi vásárt is az ünnepi időszakban: