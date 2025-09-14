Exkluzív kóstolókkal és kávékülönlegességekkel pezsdülnek fel Budapest legjobb kávézói szeptemberben

A Budapest Coffee Week idén szeptember 22. és 28. között várja a főváros sokszínű kávékultúráját megismerni vágyó ínyenceket, szakmabelieket és mindazokat, akik szeretnek új ízeket felfedezni. Egy fantasztikus hét, mely során betekintést nyerhettek a specialty kávék világába, és végre megismerhetitek az imádott ital igazi arcát!

Kihagyhatatlan kávés programok, egy héten át

A kávénak szentelt hét során a főváros legjobb kávézói, pörkölői és baristái különleges kóstolókkal, workshopokkal, limitált kiadású kávés italokkal és egyedi programokkal várják a kávék szerelmeseit. A látogatók egyúttal bepillanthatnak a kávékészítés kulisszái mögé és megismerhetik a fenntartható kávéfogyasztás alapjait is.

Lesz rengeteg kávé-koktél workshop, cupping session, latte art workshop, és ez még nem minden: festhettek majd kávéval, pörkölőüzemeket látogathattok meg, kávétasakokból készíthettek pénztárcát, sőt még sportprogramokon is részt vehettek!

Csokoládé és kávé párosító, filterkávé workshopok és isteni édességek is felbukkannak majd a kávézókban. És akkor még nem is beszéltünk a kihagyhatatlan happy hour akciókról és a daytime partykról!

Izgalmas programok a kávészakma krémjétől

A Budapest Coffee Weekhez több mint 60 nagyszerű kávézó csatlakozott: az egyedülálló kávéünnepen a VAJ, a Nosh, a Madal, a Strudel Garden, a MiNi Kávézó, a Lion’s Locker, a Budapest Baristas, az Ivy Coffee, a Pine, a Vivina’s Cafe, a Cause, a Kaffer, a Waycup, a Kastner Kommunity, a Scruton és még sok más népszerű kávézó programjait élvezhetitek.

A résztvevő vendéglátóhelyek ráadásul mind készülnek egy-egy saját signature drinkkel, melyet csak és kizárólag a Budapest Coffee Weeken tudtok majd megkóstolni.

A „Kávéútlevél” ezen kívül nemcsak végigvezet a legizgalmasabb helyszíneken: segítségével fantasztikus kávés élményeket gyűjthettek majd a pecsétek mellett, melyekkel értékes nyereményekért szállhattok ringbe.

A rendezvény támogatói között olyan neves márkák szerepelnek, mit az &T – az első magyar prémium tonik, a probiotikus szódáiról ismert Mystic Garden, a Pesti Drinks, és a növényi italok sztárjai, az Oatly és a Sproud. Az eseményről bővebb információt a Budapest Coffee Week weboldalán, ide kattintva találtok.

Egy jó kávé után élvezzétek az őszi napfényt a legjobb teraszokon: