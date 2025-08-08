5 szuperizgalmas gasztrokurzus Budapesten augusztusra, nem csak konyhatündéreknek

Ha idén nyáron még elmerülnétek a sütés-főzés világában, augusztusban számos tematikus workshop közül csemegézhettek a fővárosban. Akár mennyei péksüteményekkel, akár izgalmas koktélokkal varázsolnátok el vendégeiteket – vagy magatokat –, az biztos, hogy az alábbi öt esemény között megtaláljátok azt, amelyik a leghasznosabb tudást adja át nektek!

Jótékonysági macaron workshop // Kenyér Művész Gasztro Műhely (2025. augusztus 23.)

Augusztus 23-án különleges workshopon kóstolhattok bele a desszertkészítés színes világába. A macaronkészítés élményét ráadásul egy jó cél is megédesíti: a belépőjegy árával teljes mértékben a Hasadékon Átsegítő Egyesület áldozatos munkáját támogathatjátok. A tanfolyam során Takács-Balázs Tímea vezetésével alkothattok egy-egy doboz csodaszép macaront, sőt, a workshopon résztvevők még a receptet is megkapják, hogy otthon is rekreálhassák a bájos kis desszertcsodákat. Együtt keverhettek, süthettek, tölthettek, miközben egy cseppet könnyebbé tehetitek az egyesület kisbabás családjainak életét.

Facebook-esemény >>

Gluténmentes leveles tésztás workshop // LisztMIX (2025. augusztus 9.)

A LisztMIX igazi game changer az ételérzékenységgel élők konyhájában: a magyar márka glutén-, laktóz- és cukormentes, valamint vegán lisztkeverékek tömkelegét kínálja. Hajni és Ádám, az egyedülálló brand megálmodói most egy workshopon adnak át mindent, amit csak a gluténmentes, leveles tésztás finomságok elkészítéséről tudni érdemes. Az eseményen saját kezetekkel alkothattok friss, ropogós péksütiket, hiszen a nyalánkságokról senkinek sem kell lemondania! Megtanulhatjátok, hogyan lehet kelesztéssel, kevesebb mint 2 óra alatt mennyei croissant-okat, pogácsákat készíteni – innentől már otthon is gyerekjáték lesz a mentes sütögetés!

Facebook-esemény >>

Vízikefir workshop // DUNYI (2025. augusztus 10.)

Fermentált, frissítő, és úgy ízesítitek, ahogy csak szeretnétek: mi másról is lenne szó, mint a vízikefirről! A különleges név szuperitalt takar, aminek az elkészítését most a DUNYI-ban, azaz a rakparti Dunai Nyitott Műhelyben sajátíthatjátok el. A buborékos ital legfontosabb összetevője nem más, mint egy élesztőgomba – így lesz tele probiotikummal. Persze a dolog ennél sokkal összetettebb, de jó hír, hogy Vigadó tér alatti helyszínen mindent megtudhattok a folyékony egészségbombáról. A workshopon emellett el is készíthetitek a saját italotokat, sőt még egy vízikefirgomba starterrel is gazdagodhattok. Fermentálásra fel!

Facebook-esemény >>

Olasz gin-tonic est & workshop olasz sonka válogatással // GinTasting (2025. augusztus 14.)

Kihagyhatatlan workshop kóstolóval egybekötve, Olaszország 5 legjobb ginjével: kedvenc koktélotokat most ráadásul mennyei sonkák és olívabogyók társaságában élvezhetitek! Persze mindeközben hasznos tudásra is szert tehettek: az est során szakértők árulják el a tökéletes G&T titkait. Hiszen egyáltalán nem mindegy, milyen pohárban szolgáljátok fel, hogyan fűszerezitek, de még az sem, hogy milyen jeget használtok hozzá! Végül pedig közösen készíthettek el egy igazi desszertkoktélt, ami után már biztosan mosolyogva fogtok távozni – egy meglepetés ginfűszerrel és gintonic-kisokossal a markotokban.

Facebook-esemény >>

Sushikészítő tanfolyam // Chef Premiere by Renée (2025. augusztus 16.)

A japán konyha szerelmesei idén nyáron igazi profitól leshetik el a sushikészítés csínját-bínját. Sőt, a belvárosi főzőiskolában még egyéb finomságokat is felfedezhettek: lesz welcome sake, gyoza, és persze a japánok kedvenc omlettje, azaz tamagoyaki is. Miután kellőképp rákapcsolódtatok a keleti hangulatra, indulhat a tekerés! A sushikat azzal töltitek meg, amivel csak szeretnétek – a mesternek hála a makisushik, a futomakik és az uramakik készítésének különleges technikáját mind-mind elsajátíthatjátok. Az biztos, hogy a nap végére profi sushitekerők lesztek, és még az ázsiai gasztroikon eredetének történetét is megismeritek.

Weboldal >>

A város újdonságait is lessétek meg augusztusban: