10 hangulatos workshop Budapesten, ahol saját adventi koszorút készíthettek

Ünnepi hangulat, gyertyafény, illatos fenyőágak – ez vár rátok ezeken a budapesti adventi koszorú készítő workshopokon. A kreativitást nektek kell vinni.

Hevzso Studio (2025. november 22.)

Ezen a workshopon egy zöld koszorú alapot díszíthettek tovább, sok szép, természetes alapanyaggal. Ezen túl teával és sütivel is várnak benneteket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

VAD stúdió (2025. november 22., 23., 28.)

Ezeken a 2,5-3 órás workshopokon magatok készíthetitek el adventi koszorútokat, természetes alapanyagokból és letisztult, skandináv stílusban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Eötvös10 (2025. november 23.)

Bezerédi Erika vezetésével készíthetitek el saját ünnepi koszorútokat. Jegyeket két időpontra lehet vásárolni. Ragasztópisztolyt, ha tudtok, vigyetek.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Tiko Dekor (2025. november 23.)

Meghitt, kreatív 3 órás workshop két időpontban, ahol saját kezűleg készítheted el idei adventi koszorúdat. Hangolódj az ünnepekre, illatos fenyőágak, gyertyafény és forró tea társaságában!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Café Francesco (2025. november 24.)

20 cm átmérőjű koszorút készíthettek itt, ehhez minden alapanyagot és eszközt biztosítanak. A rendezvény résztvevői rádaásul kapnak egy ajándék forróitalt is.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Esernyős (2025. november 28.)

Az Esernyős Szindbád Rendezvénytermében fenyő vagy toboz alapú adventi alapra építkezhettek, mindezt négy színkombinációban.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Ha mégis otthon készítenétek adventi koszorút:

EniTime Creative hobby & Shop (2025. november 29.)

Ha szeretnétek egy kis lelassulást, meghitt hangulatot és alkotást, várnak titeket Lágymányoson a Sylva Design adventi koszorúkészítő workshopján.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Marczibányi Téri Művelődési Központ (2025. november 29.)

Itt egy 30 cm-es koszorút készíthetsz. A foglalkozást, melyen új embereket ismerhetsz meg, illatos aprósüteménnyel és ízes teával kísérve, Kovács Kármen virágkötő tartja.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Vasmacska KávéZoo (2025. november 30.)

Itt, ha úgy tetszik, készíthettek több koszorút, vagy akár ajtódíszt is. Az alkotó folyamatot egy forró itallal is megtámogatják.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Helló Buda (2025. november 30.)

Válogassatok a sokféle alapanyagból, díszből, színből, és Farkas Adrienn segítségével az otthonotok legmenőbb díszét vihetitek haza a foglalkozás után!

Tovább a Facebook-eseményre >>