10 hangulatos workshop Budapesten, ahol saját adventi koszorút készíthettek

Ünnepi hangulat, gyertyafény, illatos fenyőágak – ez vár rátok ezeken a budapesti adventi koszorú készítő workshopokon. A kreativitást nektek kell vinni.
Hevzso Studio (2025. november 22.)
Ezen a workshopon egy zöld koszorú alapot díszíthettek tovább, sok szép, természetes alapanyaggal. Ezen túl teával és sütivel is várnak benneteket.
VAD stúdió (2025. november 22., 23., 28.)
Ezeken a 2,5-3 órás workshopokon magatok készíthetitek el adventi koszorútokat, természetes alapanyagokból és letisztult, skandináv stílusban.
Eötvös10 (2025. november 23.)
Bezerédi Erika vezetésével készíthetitek el saját ünnepi koszorútokat. Jegyeket két időpontra lehet vásárolni. Ragasztópisztolyt, ha tudtok, vigyetek.
Tiko Dekor (2025. november 23.)
Meghitt, kreatív 3 órás workshop két időpontban, ahol saját kezűleg készítheted el idei adventi koszorúdat. Hangolódj az ünnepekre, illatos fenyőágak, gyertyafény és forró tea társaságában!
Café Francesco (2025. november 24.)
20 cm átmérőjű koszorút készíthettek itt, ehhez minden alapanyagot és eszközt biztosítanak. A rendezvény résztvevői rádaásul kapnak egy ajándék forróitalt is.
Esernyős (2025. november 28.)
Az Esernyős Szindbád Rendezvénytermében fenyő vagy toboz alapú adventi alapra építkezhettek, mindezt négy színkombinációban.
Ha mégis otthon készítenétek adventi koszorút:
Összeszedtük, amit otthon találtunk, és készítettünk három könnyen, olcsó alapanyagokból elkészíthető adventi koszorút házilag.
EniTime Creative hobby & Shop (2025. november 29.)
Ha szeretnétek egy kis lelassulást, meghitt hangulatot és alkotást, várnak titeket Lágymányoson a Sylva Design adventi koszorúkészítő workshopján.
Marczibányi Téri Művelődési Központ (2025. november 29.)
Itt egy 30 cm-es koszorút készíthetsz. A foglalkozást, melyen új embereket ismerhetsz meg, illatos aprósüteménnyel és ízes teával kísérve, Kovács Kármen virágkötő tartja.
Vasmacska KávéZoo (2025. november 30.)
Itt, ha úgy tetszik, készíthettek több koszorút, vagy akár ajtódíszt is. Az alkotó folyamatot egy forró itallal is megtámogatják.
Helló Buda (2025. november 30.)
Válogassatok a sokféle alapanyagból, díszből, színből, és Farkas Adrienn segítségével az otthonotok legmenőbb díszét vihetitek haza a foglalkozás után!