Filléres ötletek: Így készíts adventi koszorút házilag

A 2020-as karácsony több tekintetben is más lesz, mint az eddigiek, éppen ezért különösen jóleső érzés idén az olyan ünnepi hagyományoknak hódolni, amelyek gyerekkorunk óta kéz a kézben járnak az adventi időszakkal. Összeszedtük, amit otthon találtunk, és készítettünk három könnyen, olcsó alapanyagokból elkészíthető adventi koszorút házilag, hogy méltóképpen üdvözölhessük ezt az ünnephez nem feltétlen méltó idei karácsony közeledtét.

Imádok kreatívkodni, így minden évben megragadom az alkalmat, hogy adventi koszorút készítsek. Persze az év végi hajtás és egyéb teendők miatt sosem jutok el hobbiboltba, hogy alaposan és átgondoltan összeválogassam a dekoráció összes kiegészítőjét, így általában az otthon felhalmozott kincsekből próbálom kihozni a maximumot.

Inspirációért felnézek a Pinterestre, szigorúan 10 percre. Biztosan számotokra is ismerős az érzés, amikor két óra múlva azon kapjátok magatokat, hogy már azt nézitek, hogyan lehet karácsonyfadíszeket horgolni, közben még sosem volt kötőtű a kezetekben, vagy az évekkel ezelőtti mappáitokat rendezgetitek.

Amint megvan az irányvonal, benézek a hobbifiókomba, ahol ,,az egyszer jó lesz még valamire” dolgaimat gyűjtöm: selyemszalagok, elrontott ajándékkártyák, varrókészlet és a mostani lakáskiegészítők közé már nem illő tárgyak, amiket persze nincs szívem kidobni. Azért nem kell aggódni, nem vasalom a csomagolópapírokat, mint Monica a Jóbarátokban.

Szerencsére az éveken át tartó ikeázásnak is megvan az előnye: idén találtam négy ugyanolyan kinézetű gyertyát, ami még nem volt meggyújtva. A régi díszek között előbányásztam egy viszonylag ízléses műfenyőágat, valamilyen piros bogyót és tobozt díszekkel, meg pár apróbb kiegészítőt.

Nincs más hátra, mint a természetes zöldek beszerzése, így a hétvégi piacozásnál az egyik néninél pár száz forintért vettem ezüstös hatású tuja ágakat, ami hivatalos nevén ezüstkék hamisciprus. Beugrottam egy virágüzletbe is, ahol igyekeztem olyan zöld növényeket választani, amik száradás után is megtartják színüket, így esett a választásom két fajta eukaliptuszra, amikért összesen 400 Ft-ot fizettem. A házunk udvarán díszelgő ezüstfenyőről is lecsíptem pár ágat, több zöld sosem árt alapon. Jöjjenek a koszorúk!

A minimalista adventi koszorú

Kellékek

1 db koszorúalap

1 db régi, elnyűtt kötött pulóver

4 db gyertya

4 db gyertyatű

1 db műfenyőág

selyemszalag

tű, cérna, olló

Elkészítés

Korábbról volt szalmakoszorú-alapom, igazából ez a legolcsóbb, kb. 800 Ft-ért hozzá lehet jutni, de hátránya, hogy kevésbé esztétikus, emiatt arra gondoltam, hogy fel kellene dobni valamivel. Volt egy régi, kinyúlt, fehér kötött pulcsim, amit nagyon szerettem, de már évek óta nem hordtam. Itt volt az ideje, hogy új életet leheljek bele. Kitaláltam, hogy egy darabjával bevonom a koszorút.

Érdemes szélesebb sávot kivágni, mivel a kötött anyag könnyen foszlik, majd miután felvarrtátok a koszorúra, levágni a felesleget. Szép mintájú pulcsinál javaslom, hogy inkább az ujját használjátok az alap bevonására, és a szép mintázatú részekből próbáljatok egy párnahuzatot varrni, a kettő gyönyörűen harmonizál majd, és mint tudjuk, díszpárnából sosem elég. Pulcsi hiányában ugorjatok el egy second handbe, garantálom, fillérekért találtok a célnak megfelelő darabot, de próbálkozhattok más anyaggal is.

Következő lépésként a minden utcasarkon megtalálható, kínai üzletben vásárolt műfenyőág (800 Ft) végét csíptem le. Könnyű vele dolgozni, mivel drótkötél alapú és jól formálható. A végét selyemszalaggal kötöttem a koszorúhoz, majd cérnával több ponton rögzítettem. Ezt követően már csak a gyertyák felhelyezése maradt hátra. A gyertyatű (80-120 Ft/db) kiválasztásánál figyeljetek a méretre, nem a legszebb, ha túlnyúlik a gyertyán, de persze úgy biztonságosabb. Ha szeretnétek kissé izgalmasabbá tenni a koszorút, játszhattok a gyertyákkal, nekem van egy fenyő alakú, ez is lehet egy alternatíva.

A pofonegyszerű adventi koszorú

Kellékek

1 db hosszúkás tál

4 db gyertya

4 db fenyőtoboz

örökzöld ágak

eukaliptuszágak

horgolt és csillámos szalag

ragasztó

Elkészítés

Ezt a megoldást azoknak javaslom, akik az utolsó pillanatban, de mégiscsak szeretnének valamiféle adventi dekorációt. Első körben a gyertyákkal foglalkoztam. Különböző szalagokkal díszítettem őket, ezek ragasztására szinte bármi megfelel, én kétoldali ragasztót használtam, a profibbak meg is varrhatják.

A gyertyákat helyezzük a tálra, és köré építsük a növényeket. Fordított esetben könnyen eldőlhetnek a gyertyák, amiből nagyobb baj is lehet. Ezt követően szinte bármivel dekorálhatjuk: régebbi apró díszek, hóspray vagy akár mézeskalács. Én a naturális vonalon maradtam, így a fenyőtobozt választottam. Ha nincs kéznél, sétáljatok ki a Városligetbe, a Millennium Háza környékén több fenyő is magaslik, ott biztosan tudtok párat gyűjteni. Ha nincsenek kinyílva, az sem gond, szárazra törölve, melegben szépen szétnyílnak. Tobozok helyett használhatunk még száraz diót, akár lefújva, fahéjat vagy fagyalt is.

A természetközeli adventi koszorú

Kellékek

1 db koszorú alap

1 db régi, elnyűtt kötött pulóver

4 db gyertya

4 db gyertyatű

örökzöld ágak

eukaliptuszágak

apró gömb és egyéb dekorációk, toboz

selyemszalag

tű, cérna, olló, vékony drótkötél vagy gémkapocs

Elkészítés

Maradtam az első koszorúnál készített alapnál. Bár a fehér kötött pulcsiból sok minden nem fog látszani, de azt gondoltam, a havas talaj hatását kelti majd. Az ezüstkék hamisciprus szuper választás volt, hiszen vékonyabb, egyenes ágai nagyon jól hajlottak. Mivel nincsen ragasztópisztolyom, így cérnával tekertem körbe az ágakat, és így rögzítettem őket az alaphoz. Féltem, hogy látszani fog a cérna, így igyekeztem ugyanazokon a pontokon rögzíteni az ágakat, ha esetleg valakinek van otthon átlátszó damilja, az még jobban működik majd.

Ezt követően betűztem a kétféle eukaliptuszágat, és az ezüstfenyőből is használtam, már csak az illata kedvéért. A gyertyák felhelyezése után a korábban vásárolt díszek közül apró zöld gömböket válogattam, amiket drótkötéllel helyeztem fel, de egy félbe törött gémkapocs is kiválóan alkalmas a díszek feltűzésére.

Először kizárólag naturálisra képzeltem el a koszorúmat, de a végére mégis hiányzott egy kis ünnepélyesség, így arra gondoltam, hogy egy kis aranyat csempészek bele. Egy régi díszről aranyozott ágakat vágtam le. Ha nincs ilyen kéznél, akkor keressétek elő a tavalyi mikulásvirgácsotokat.

Nem árt végtelenségig ismételni, hogy gyertyát soha ne hagyjatok őrizetlenül. Jó kreatívkodást kívánok! Küldjetek képeket kommentben a ti koszorúitokról!

Írta: László Orsolya

