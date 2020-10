Spaélmények otthonra, hogy teljes legyen a kikapcsolódás

Az évszakok közül talán az ősz és a tél a legalkalmasabb arra, hogy otthonunk kényelmében kísérletezzünk pihentető bőrápoló kezelésekkel. A kezelés szó senkit ne ijesszen meg, hiszen egyszerűen alkalmazható, szakértelmet nem igénylő praktikákra és illatos, kényeztető termékekre gondolunk.

Az indián nyár emléke még el sem halványodott, az őszi díszbe öltöző természet viszont már sugallja, hogy hamarosan elő kell venni a melegebb ruhákat. A rövidülő nappalok egyre több embert fognak visszatartani attól, hogy munkaidő után a városban lófráljanak, ők inkább otthon próbálják majd elütni szabad óráikat. Az unatkozás kizárt, hiszen az esti lazításhoz számos szuper sorozat közül választhatsz, társasjátékpartit rendezhetsz a lakótársakkal, belekezdhetsz egy új, kreatív hobbiba, és hetente egyszer-kétszer spaszentélyt varázsolhatsz a fürdőszobádból. Utóbbihoz adunk néhány tippet!

Iszappakolás

Kleopátráról csupa olyan történetet hallani, amely a szépségét méltatja, ki ne akarná ezek után kipróbálni bőrápolási rituáléit? Egyiptom egykori királynője nem vetette meg az iszappakolásos kényeztetést, a Holt-tengerből származó iszapot kente előszeretettel a testére. Nekünk, magyaroknak nem kell olyan messzire mennünk a gyógyhatású iszappakolásért, a hévízit például akár a bejárati ajtónkig is elhozzák a bioboltok futárai. A méregtelenítő, ásványi anyagokban gazdag kencét általában egykilogrammos kiszerelésben forgalmazzák.

Fürdőbomba

2020-ban valószínűleg nem sok jóra számíthatsz, ami a halloweeni bulikat illeti, ám nem kell unatkozva otthon ülnöd október 31-én este. Mit szólnál egy kádnyi színes, illatos, pezsgő varázslathoz? A hidegre forduló időjárás viszontagságait egy csapásra elfelejted a forró fürdő közben, a tusfürdőtől habzó víz azonban csak a kezdet. A legszürkébb hétköznapok után rád fér az extra kényeztetés, amit a minden érzékszervet lebilincselő fürdőbombáktól megkaphatsz. A Lush őszies színeket és izgalmas formákat felvonultató palettája az első gondolatunk, mielőtt útnak indulunk, hogy feltankoljunk kényeztető termékekből az előttünk álló szezonra.

A márka halloweeni kollekciójából idén a rozmaring és zsálya illatával csábító, denevérformájú fürdőbomba a kedvencünk, de a töklámpásalakú, tökös-narancsos változat színpompás örvényében is bármikor elmerülnénk. A boszorkány barátságos, fekete cicájáról mintázott, feketeribizli illatú fürdőbomba viszont olyan aranyos, hogy szívünk szerint megtartanánk a fürdőszoba díszének. A bőrpuhító buboréktenger gondolatának persze nehéz ellenállni, így nem kérdés, hogy végül úgyis átadjuk magunkat a misztikusan csillámló haboknak. Funzine tipp: ha van olyan ismerősöd, aki nagy halloween-rajongó, esetleg te magad vagy az, és a finomfürdőket sem veted meg, szerezd be a Lush kísérteties ajándékcsomagjait, akár denevéres táskában!

Masszázsolaj

Akár van, aki megmasszírozzon, akár nincs, egy flakonnyi masszázsolajat akkor is szerezz be. A minőségi, gyógynövénykivonatot és vitaminokat tartalmazó olajak csodát tesznek a bőrrel azáltal, hogy javítják a szövetek vérellátását. Léteznek melegítő és vérbőségfokozó hatással bíró, alakformáló és a narancsbőr enyhítésére szolgáló olajok is, amelyeket a striák halványításában eredményesnek tartanak. Az őszi-téli bőrszárazság ellen is bevetheted a masszázsolajat, például fürdés után. Az illatuk teljesen más dimenzióba repít, és nagy eséllyel segíteni fog abban, hogy pihentetőbb legyen az alvás.

Lábfürdő

Előkerültek a zárt cipők, itt az ideje a lábfürdőzésnek, amelyhez rögtön két ötletet is adunk! Egyrészt ajánljuk a drogériákban kapható, különböző illatú fürdősókat, ha kényeztetnéd a lábaidat egy-egy hosszabb nap után. A mentolos változatok gondoskodnak róla, hogy megszabadulj a kellemetlen szagoktól, frissítő hatásukat imádni fogod! Másrészt, megpróbálkozhatsz DIY lábfürdők (bőrpuhító, szagtalanító, hámlasztó) elkészítésével, ehhez számtalan receptet találsz az interneten. És ha már lábápolás, a hámlasztó zoknit és a hidratáló lábpakolást is ki kell próbálnod!

Arcpakolás

A hidratálózselés, vagy tápláló, krémállagú arcpakolás, a bőrradírozó hatású iszapos, a lehúzható és a fátyolmaszk mind szuper kényeztető lehetőségek arra az esetre, ha kevés időd van a napi „luxus” szépségápolásra. Árban a pár száz forintostól a több ezresig rengeteg a lehetőség, és az utóbbi években népszerű koreai kozmetikumokból is nagyobb választék áll már rendelkezésre, a drogériák polcain is. Ha nincs otthon egy sem, készíts! Az internetnek van egy nagyobb, a DIY szépségápolási ötletekre specializálódott bugyra, ahol mindenre találsz házi megoldást.

Hogy teljes legyen az élmény…

1) Teremts nyugodt környezetet: számold fel a rumlit, mert szép, rendezett környezetben könnyebben megy a kikapcsolódás. 2) Hallgass kellemes zenét, ASMR előnyben. 3) Csökkentsd a mesterséges fényt, helyette gyújts meg pár gyertyát a fürdőszobában, vagy ahol a spaszentélyt kialakítottad. 4) Egy aromaterápiás párologtatóba csepegtess a kedvenc, nyugtató illóolajodból. 5) Készíts magadnak egy pohár frissítő italt. Tipp: ásványvíz mentával vagy uborka- esetleg citromszeletekkel. 6) Ha arcmaszkot teszel fel, állítsd be a telefonod ébresztőjét a hatóidőtől függően, és amíg nem jelez, pihenj behunyt szemmel, kényelmesen elhelyezkedve.