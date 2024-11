Japán hangulat Budapesten: 5+1 hely a városban, ahol megelevenedik a kelet varázsa

Fedezzétek fel velünk Budapest rejtett ékköveit, ahol életre kel a felkelő nap országa! Japán konyha, kultúra és nyugalom vár rátok a város különleges helyszínein és programjain, és még csak a főváros határait sem kell átlépnetek!

Margitszigeti Japánkert

A Margitszigeti Japánkert a város valódi gyöngyszeme, amely a nyüzsgő budai és pesti partoktól kellő távolságban vár mindenkit a nyugalom és a lelki feltöltődés ígéretével. A japánkert szívét a késő őszi napfényben sütkérező teknősbékákkal övezett tórendszer jelenti, de találunk itt gömbbukszusokat, páfrányokat, íves fahidacskát, kőlámpásokat, sőt még bonsaiokat is! A kert kialakítása a Margitsziget egykori főkertésze, Magyar György nevéhez köthető, aki valódi kuriózumot hozott itt létre a 19. század fordulóján, melynek kanyargós sétányai és hívogató padjai most is mindenkit egy csapásra Japánba teleportálnak.

1138 Budapest, Schulek Frigyes sétány

Zhao Zhou Tea Shop

Lenyűgöző szakértelemmel és kivételes kedvességgel vár a békés Zhao Zhou Tea Shop a Clark Ádám tértől egy karnyújtásnyira. A belvárosi nyüzsgés közepén jólesik néha megállni egy pillanatra és nyugodt környezetben feltöltődni, amihez a híres zen mester után elnevezett teázó minden kelléket megad. Nemcsak fantasztikus ízvilágú, hanem kiváló minőségű teákat, köztük a közkedvelt japán teakülönlegességet, matchát is kóstolhatunk a budai teázóban, ahol túlzás nélkül új szintre emelték a teázás élményét. Annak is megéri ellátogatni ide, aki eddig nem vallotta magát a teafogyasztás szerelmesének, a Zhao Zhouban pillanatok alatt rajongóvá fog válni.

1013 Budapest, Lánchíd utca 5. | Weboldal

Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum

A japán kultúra rajongói számára kihagyhatatlan programnak ígérkezik az Andrássy úti Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum felkeresése, melynek már békés kertje is külön látnivaló a maga buja növényzetével, keleti szobraival és grandiózus Hold-kapujával. A múzeum a morvaországi származású magyar műgyűjtő, Hopp Ferenc mintegy 4000 tételt számláló magángyűjteményével nyitotta meg kapuját 1923-ban, amely mára több tízezer műtárgy segítségével hozza közelebb Kína, Japán, India, Korea, Mongólia, Nepál, Tibet és Délkelet-Ázsia kultúráját. A kiállítás megtekintése mellett autentikus japán teaszertartáson is részt vehetnek az érdeklődők, míg a kertet hétfő és kedd kivételével minden nap ingyenesen látogathatják.

1062 Budapest, Andrássy út 103. | Weboldal

HACHI Budapest

A belváros közepén, az Október 6. utcában nyitott meg idén ősszel Budapest legújabb japán étterme, a HACHI. A 8-as házszámról (japánul hachi) elnevezett étteremben letisztult, natúrfa bútorokkal berendezett belső tér hív sietős munkaebédre vagy épp lazább hangulatú randivacsorára. A japán konyha zászlóshajóinak többsége megtalálható az étlapon: kóstolhatunk itt rament, katsudont (japán rántott hús), házi udont, gyozát, szakét és japán sört is. A desszertet sem érdemes kihagyni, hiszen már most nagy népszerűségnek örvend a krémes matchás tiramisu.

1051 Budapest, Október 6. utca 8. | Facebook

Japán anime a Bem Moziban: A fiú és a szürke gém

A Chihiro Szellemországban alkotójának új animációja, A fiú és a szürke gém című anime 2024-ben 35 különböző díjat, többek között az Oscart is elnyerte. Mijazaki eddigi legszemélyesebb filmjét már csak a Bem Moziban nézhetitek meg nagyvásznon, legközelebb november 10-én. Nem érdemes kihagyni!

Facebook-esemény >>

+1 Onsen az Acqua Land Termál- és Élményfürdőben (Ráckeve)

Budapestet ugyan a hátunk mögött kell hagyni, de szűk egyórás autóút után bepillantást nyerhetünk a tradicionális japán fürdőkultúra rejtelmeibe. A fürdőruhát ugyan nem kell otthon hagyni, ahogy az igazi onsenek látogatásakor, mégis sikerül megidéznie a japán fürdők hangulatát a ráckevei Acqua Landnek. Október végén adták át az új, japán stílusú élménymedencét, így háromra bővült a fürdő kültéri, forró vizes medencéinek száma. A hangulatos szaunaszeánszokkal egybekötve igazán feltöltő őszi-téli programnak ígérkezik!

2300 Ráckeve, Strand utca 4. | Weboldal

