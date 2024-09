7 szuper sushizó Budapesten, ahol elrepülhettek a japán ízek világába

A Neverlandnél nem újdonság, hogy a szabadulószobák élménye mellé gasztroélmények is társulnak, amit most egy teljesen új szintre emeltek.

A Duna mentén álló Bambuszliget kifogástalan ízeivel és varázslatos környezetével már-már budapesti klasszikusnak számít. A fogások külseje több mint lenyűgöző, ahogyan maga a menü is, melyen ugyanúgy vannak frissen elkészített sushik és meleg főételek, mint a yakitori vagy a yaki buta niki, amit késő őszig akár a hangulatos teraszon is elfogyaszthattok.

