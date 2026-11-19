Itt az ideje leporolni a jégkorcsolyákat: az ország egyetlen emeletes, méltán népszerű korcsolyapályája hamarabb megnyitja kapuit, mint gondolnátok!

November 20-án nyitja meg idei szezonját a Csepeli Jégpark. Ugyan a korcsolyázásért HÉV-re kell pattannotok, a helyszín abszolút megéri a hosszabb kitérőt, hiszen kétszintes jégpálya, szemkápráztató fényalagút, 400 méteres jégfolyosó és megújult látványvilág köszönti idén a látogatókat.

Érdemes lesz már a megnyitó napján ellátogatni Csepelre, hiszen 17 órától a Vasas Műkorcsolya jégtánc-bemutatóját is megnézhetitek. Csepeliek ráadásul 40%-os kedvezménnyel léphetnek pályára érvényes lakcímkártya és személyi igazolvány felmutatásával.

A helyszínen idén is sokszínű streetfood-kínálattal és italválasztékkal töltődhettek fel egy-egy újabb körre, a bódék pultjaiban különböző meleg italokat, lángost és kürtőskalácsot is kínálnak majd.

A jégpálya a tervek szerint egészen 2027. február 28-ig, minden nap 8 és 21 óra között várja a korcsolyázni vágyókat, ünnepnapokon némileg változik a nyitvatartás. Az eltérő nyitvatartásról és a programokról bővebb információt ide kattintva, a Csepeli Jégpark Facebook-oldalán találtok.

Hangolódjatok az ünnepi időszakra karácsonyi vásárokban: