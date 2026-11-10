Az univerzum világai között egyensúlyoz a Fővárosi Nagycirkusz új, téli előadása

November 7-én indult útjára a Fővárosi Nagycirkusz idei téli előadása, amely az egyensúly, az összetartozás és az egymásra hangolódás különleges világába kalauzolja a közönséget.

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karácsonyi cirkusz, téli családi programok
Fotó: Urbán Ádám

A Gömbtánc karácsonyi műsora egy örökmozgó univerzumot idéz meg, miközben arra keresi a választ, hogyan találhatjuk meg a harmóniát egy folyton változó világban.

A manézsban mindez lélegzetelállító artistaprodukciókon keresztül elevenedik meg: a levegőben végrehajtott mutatványoktól a virtuóz zsonglőrszámokon át a merész, egyensúlyozó produkciókig számos műfaj képviselteti magát.

Gömbtánc Fővárosi Nagycikusz kritika
Fotó: Urbán Ádám

Az Eötvös család látványos golyószáma, Alex Traisci humoros bohócjátéka, valamint a Vavilov Troupe összehangolt akrobatikus mutatványai mellett a kínai Changzhi Acrobatic Troupe hagyományos oroszlántánca is emlékezetes pillanatokat tartogat.

cirkuszi előadás Budapest, családi program, beltéri program
Fotó: Urbán Ádám

A Fővárosi Nagycirkusz zenekara és balettkara, valamint a hazai és nemzetközi artistaművészek közös produkciói ünnepi hangulatot teremtenek, miközben újra és újra bebizonyítják: az igazi varázslat az egyensúlyban és az összefogásban rejlik.

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Fotó: Urbán Ádám

A Gömbtánc látványos, szívmelengető cirkuszi élményt ígér az egész családnak, amelyre egészen január 10-ig válthattok jegyet ezen a linken a Fővárosi Nagycikusz weboldalán.

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5+1 mesebeli, családi élmény Budapesten, ami varázslattal tölti meg a hétköznapokat
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Az év végi varázslathoz és ünnepekhez lassan, de biztosan, napról napra közeledve se feledkezzetek meg az együtt töltött időről.

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