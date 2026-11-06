5+1 mesebeli, családi élmény Budapesten, ami varázslattal tölti meg a hétköznapokat

Az év végi varázslathoz és ünnepekhez lassan, de biztosan, napról napra közeledve se feledkezzetek meg az együtt töltött időről – ehhez ajánlunk most olyan családi élményeket és programokat Budapesten, melyek garantáltan varázslatot csempésznek a mindennapokba.

Garden of Lights: Szépség és a Szörnyeteg // ELTE Füvészkert (2027. január 3-ig)

Az ELTE Füvészkertben évről évre megelevenedő Garden of Lights mesebeli világa ezúttal a több mint 300 éves mese, a Szépség és a Szörnyeteg történetét kelti életre. A fénykiállítás bármely korosztálynak remek kikapcsolódást nyújt, kicsiknek, nagyoknak és felnőtteknek egyaránt: a növények közt andalogva pedig színpompás fényinstallációk, ragyogó fényalagutak, fénykapuk és számtalan multimédia-attrakció ejti ámulatba az ide látogatókat. Nem árt tudni azt se, hogy valószínűleg az idei szezont követően, végleg lekapcsolódnak a Garden of Lights fényei Budapesten, így ha szeretnétek elmerülni Belle és a hercegből lett szörnyeteg történetében, ne halogassátok sokáig a jegyváltást!

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Ingyenes Macskafogó-kiállítás a Pannonia Studio-ban (2027. március 31-ig)

Negyven évvel ezelőtt mutatták be Ternovszky Béla és Nepp József legendás animációs filmjét, a Macskafogót, amelynek felejthetetlen karakterei, poénjai és zenéi azóta is generációkat kötnek össze. A jubileum alkalmából, az egykori Pannónia Filmstúdió épületében nyílt ingyenes, interaktív kiállításon a rajongók, kicsik és nagyok közelebbről is megismerhetik Grabowski és a macskaszindikátus kalandos történetének kulisszatitkait. A tárlaton eredeti, kézzel festett celluloidok, karakterrajzok, filmes relikviák és korabeli tárgyak várják a látogatókat egészen 2027. március 31-ig bezárólag.

Micimackó nyomában // Kolibri Színház (2026. november 21.)

A Kolibri Színházban Micimackó meséje a függöny legördülése után is folytatódik! A „Micimackó, avagy mi lesz a Százholdas Pagonnyal?” című előadást követően a gyerekek maguk is felfedezővé válhatnak: a Barangolás a Százholdas Pagonyban során bejárhatják a varázslatos díszleteket, találkozhatnak kedvenc szereplőikkel, és játékos feladatokon keresztül élhetik át a közös kaland örömét, így a képzelet, a kíváncsiság és a barátság kézzelfogható élménnyé válik. A következő barangolás november 21-én, a hétvégi előadások után várja a családokat.

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Hamupipőke // Budapest Bábszínház (2026. december 20., 29.)

Két éve, hónapról hónapra töretlen sikerrel tűzi műsorára Hamupipőke generációkat elvarázsoló meséjét a Budapest Bábszínház. Az előadások rendre teltházzal futnak és folytonos érdeklődés övezi a monumentális árnyjátékkal megvalósuló zenés előadást. A 6 éves kortól ajánlott produkció lenyűgöző látványvilággal és különleges színpadi megoldásokkal kelti életre a Gimesi Dóra által újragondolt történetet. Az időtlen történet merít a jelenből: a ragyogó bálok és táncrendek mellett tökéletesen megfér a kalandvágy, a tudomány és a fizika varázslata. Az előadás 120 perces, 1 szünettel.

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Wonderland – Alíz Csodaországban // Magyar Színház (2026. december 30., 31.)

Az év utolsó napjaiban a Magyar Színház színpadán egy ugyancsak mesés világ elevenedik meg. December 30-án és 31-én a Wonderland – Alíz Csodaországban musicalje lesz műsoron, ahol közel 3 órára kicsik és nagyok egyaránt megfeledkezhetnek a valóságról. A történet szerint Alíz immár felnőttként, New York-ban igyekszik helytállni a mindennapokban, a munka, a család és az elvárások közepette pedig egyre nehezebbé válik számára felidézni, mire is vágyik igazán. Egyre több mindenre kellene figyelnie, és egyre kevesebb ereje marad hozzá. Egy éjszaka azonban visszacsöppen Csodaországba, majd nem kevés humorral és zenével veszi kezdetét egy újabb felejthetetlen, kalandos utazás.

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+1 Mesés előadások a Kultkikötő kínálatában (novemberben és decemberben)

A Kultkikötő novemberben és decemberben is több helyszínen kínál kulturális kikapcsolódást, így Budapestre is elhozza a kicsiket megszólító mesés előadásait. A budapesti programok között a családokat a Pöttyös Panni és Kockás Peti – A varázsházikó, a Bogyó és Babóca – Utazás Álomországba, a Boribon nyaral, valamint a Kippkopp és Tipptopp című előadások invitálják a mesék világába. Az előadások a 6szín és a Thália Színház színpadán elevenednek meg, a jegyek gyorsan fogynak, hiszen a tartalmas kikapcsolódás garantált!

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Ha egy valóra vált mesebirodalmat is felfedeznétek:

Kiemelt fotó: Piti Marcell – Budapest Bábszínház