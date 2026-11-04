40+ kihagyhatatlan hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. november 5-8.

Íme a legjobb programok november első teljes hétvégéjére Budapesten és környékén, ahol ezúttal is nagyszerű kiállítások, koncertek, filmek, vezetett séták és felejthetetlen élmények várnak benneteket.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Hirtelen ősz lett… – Jákli Zoltán kiállítása // Barabás Villa Galéria (2026. november 3-tól)

Igazi őszi kiállítással vár titeket a Barabás Villa Galéria novemberben: Jákli Zoltán tárlata a természet és az évszakok változását, valamint az ezzel gyakran párosuló melankóliát, békét és elmélkedést hozza el nektek. Remek lehetőség, ha egy kicsit lelassulnátok!

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Az entrópia az egy barátságtalan mennyiség – Komár Sabrina kiállítása // Pikszis (2026. november 3-28.)

Szinte egész hónapban megtekinthetitek Komár Sabrina önálló kiállítását a Pikszisben. „Az entrópia az egy barátságtalan mennyiség” című rendhagyó sorozat egyfajta belső lenyomat, ami feltárja az Én megfoghatatlan változásait és szétesését. Az egyszerre személyes és mindenki által átérezhető tárlat igazi csemege azoknak, akik kortárs képzőművészetet csempésznének a hideg novemberi napokba.

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Az Elengedésről – csoportos kiállítás a The Space Gallery-ben (2026. november 4-től)

A The Space Gallery Az Elengedésről című csoportos kiállítása tizennégy kortárs képzőművész alkotásain keresztül vizsgálja az elengedés személyes és alkotói tapasztalatait. A tárlat az emlékezés, a veszteség, az emberi kapcsolatok és az újrakezdés kérdéseit járja körül, miközben az elengedést lassú, gyakran ellentmondásos folyamatként mutatja be. A személyes emlékekből, tárgyakból és alkotói gesztusokból kiinduló művek a ragaszkodás és a továbblépés közötti feszültséget, valamint a hiányban rejlő új lehetőségeket teszik érzékelhetővé. A kiállítás arra hívja a látogatókat, hogy saját tapasztalataik felől gondolják újra, mihez ragaszkodnak, mit készek elengedni, és minek szeretnének helyet adni az életükben.

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Világok harca – Lichter Péter kiállítása // Fiatal Képzőművészek Stúdiója (2026. november 6-20.)

Orson Welles után szabadon dolgozza fel Lichter Péter is a saját, a post-truth, az AI, az éleződő globális konfliktusok és a polikrízist bemutató többcsatornás videóinstallációját és kísérteties kollázsműveit. Maradandó élmény lesz, az biztos!

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Még egy szuper kiállítás Budapesten:

A tetten ért véletlen – René Maltête // Mai Manó Ház (2026. november 6. – 2027. január 17.)

Mi történik, ha a hétköznapok legváratlanabb pillanataiban meglátjuk a humort? René Maltête francia fotográfus éppen ezekre a különös, olykor abszurd helyzetekre vadászott, hogy egyetlen képkockába sűrítsen egy egész történetet. November 6-án a Mai Manó házban nyíló A tetten ért véletlen című kiállítás 122 vintázs fotográfián keresztül mutatja be a művész játékos, ironikus és egyben mélyen emberi látásmódját. Párizsi utcaképek, meglepő kompozíciók és finom vizuális poénok bizonyítják, hogy a valóság sokszor a legjobb forgatókönyvíró. Merüljetek el a véletlen és a tudatosan megrendezett jelenetek határán egyensúlyozó képek világában, és fedezzétek fel a mindennapok rejtett költészetét!

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World Press Photo 2026 // Biodóm (2026. november 8-ig)

Idén is a világ legfontosabb történetei elevenednek meg a Biodómban. A nemzetközi sajtófotó-verseny válogatásában háborúk, humanitárius válságok, migráció, klímaváltozás és társadalmi igazságosság is helyet kap. A több mint 57 ezer nevezett fotó közül kiválasztott alkotások nemcsak a konfliktusokat és veszteségeket dokumentálják, hanem az emberi kitartást és összetartást is megmutatják. A tárlat mellett két különleges magyar fotóanyag is látható, a „Fel is út, le is út – a 24.hu szemtanúi” a 2026-os választás, a „Sortűz 1956” pedig az 1956-os forradalom emlékezetes pillanatait idézi fel.

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44. Magyar Sajtófotó Kiállítás // Capa Központ (2026. november 8-ig)

A tavalyi év legfontosabb pillanatai elevenednek meg a 44. Magyar Sajtófotó Kiállításon a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központban. A tárlat a 44. Magyar Sajtófotó Pályázat díjazott és válogatott képeiből mutat be izgalmas válogatást: a MÚOSZ Nagydíja és az André Kertész-nagydíj mellett tizenhat kategória legjobbjai és számos különdíjas alkotás is látható. A nemzetközi zsűri által kiválasztott fotók a közélet, a társadalom, a kultúra és a mindennapok meghatározó történéseit idézik fel. A sokszínű kiállítás november 8-ig várja a látogatókat a Capa Központ emeleti kiállítóterében.

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Még több kiállítás a fővárosban:

Tovább élő mintázatok // Ráth György-villa (2027. január 3-ig)

Az Iparművészeti Múzeum és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem közös tárlata a mester-tanítvány kapcsolódásokat és a közös alkotás örömét helyezi középpontba kilenc trión keresztül. A tárlat rávilágít arra, hogyan öröklődik tovább a tapasztalat és a gondolkodásmód generációkon keresztül, és hogy milyen szerepe van az együtt töltött időnek, az alkotók személyes viszonyrendszerének, a figyelemnek, az elfogadásnak vagy éppen a konfliktusoknak a csoportmunkában.

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Bonjour Monsieur Gauguin // Szépművészeti Múzeum (2027. február 28-ig)

Igazi művészeti szenzációnak ígérkezik Paul Gauguin első, nagyszabású magyarországi kiállítása, ahol összesen 150 remekmű, köztük 80 Gauguin-alkotás várja a látogatókat. A több mint 40 kölcsönadó intézmény együttműködésével létrejött tárlat a festő szellemi és művészi fejlődését követi végig, miközben bemutatja stílusának folyamatos változását és útkeresését. Gauguin művei mellett olyan mesterek alkotásai is láthatók, mint Monet, Cézanne, Van Gogh és Sérusier, így a kiállítás izgalmas képet ad arról a művészeti közegről is, amelyből a modern festészet egyik meghatározó irányzata született.

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EGO // Light Art Museum (egész hónapban)

Vannak olyan dolgok, amelyekre garantáltan megéri várni, és a Light Art Museum új kiállítása pontosan ilyen. Az ötödik tárlat, az EGO olyan fontos kérdéseket feszeget, mint hogy mit lehet látni az egyénből kívülállóként, és hogyan befolyásolja mindez az énképet? Valóságos önismereti utazás ez, olyan alkotásokkal, melyek gondolatok ezreit indíthatják el.

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Lumina Park // Palatinus (egész hónapban)

Egész hónapban vár titeket a Lumina Park, hogy egyenesen Csodaországba repítsen benneteket. Bizony, ezúttal Alíz története elevenedik meg, méghozzá több mint 200 installációnak köszönhetően! Érkezik a Fehér Nyúl, a Bolond Kalapos, de persze a Szívkirálynő sem maradhat ki a rendhagyó kalandból – érdemes lesz legalább két órát rászánni, és minél több figurát megörökíteni. A lengyel koncepción alapuló Lumina Parkról nem túlzás azt állítani, hogy Európa kedvenc fényparkja, ráadásul a régió legnagyobbja: Budapesten 1,5 kilométer hosszan sétálhattok fényárban úszó mesebirodalmában. Irány a tükör túloldala!

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Story of Lights // Grassalkovich-kastély, Gödöllő (egész hónapban)

Ha fénykertekről van szó, természetesen Gödöllő sem maradhat ki a sorból: Sisi legkedvesebb magyarországi rezidenciáját, a Grassalkovich-kastélyt körülölelő kert is fényekbe burkolódzik, hála a Story of Lights látványosságának. Hazánk legnagyobb fénykiállítás-sorozata idén is Erzsébet királyné fénykertjét kelti életre Gödöllőn, reflektálva a helyszín bámulatos történetére. A kert egyszerre lesz az időtlen elegancia, a játékosság, a hagyományok és a modern megoldások színtere – az este fénypontjaként pedig még egy óriáskerékre is felülhettek, hogy 30 méter magasból is megcsodálhassátok mindezt.

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Garden of Lights // ELTE Füvészkert (egész hónapban)

Ősszel és télen az ELTE Füvészkert is rendre fénybe burkolódzik, nincs ez másként idén sem. Ebben az évben a Szépség és a Szörnyeteg meséjének bűvöletében sziporkáznak a fények a Garden of Lights fénykiállításán, így valóban úgy élhetitek át Belle és a Herceg közel 300 éves meséjét, mint még soha: egyedi lampiontechnikával készült, mozgó fényinstallációk, ragyogó fényalagutak és fénykapuk, megannyi szemet gyönyörködtető multimédia-attrakció vár benneteket. Jó, ha tudjátok, hogy ez a Garden of Lights zárófelvonása – már csak ezért is érdemes lesz jegyet váltani erre a varázslatos utazásra.

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Csütörtöki programok Budapesten és környékén (2026. november 5.)

Könyv és ruha cserebere // ELTE BTK

November 5-én az ELTE BTK kampusza megtelik zenével és pozitív energiákkal, ami nem jelenthet mást, mint hogy eljött a kincsvadászat ideje! Egyszerűen adjátok le megunt könyveiteket és ruháitokat a tanszéken, majd vessétek bele magatokat az aranyat érő kincsek végtelen halmazába!

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Társasjátékest és ékszerkészítés a Bolygóban

Készítettetek már magatoknak ékszert? A Bolygóban erre is lehetőségetek lesz november 5-én! Az esemény ráadásul ingyenes, de nem árt időben regisztrálni, hiszen a gyöngyből és a férőhelyből is korlátozott mennyiség áll rendelkezésre.

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Mái Attila: Anakonda könyvbemutató // Magvető Café

Mái Attila Petri-díjas novelláit hozza el nektek november 5-én a Magvető Caféba, hogy Szegő János szerkesztővel együtt alaposan kibeszéljék az október végén megjelent Anakonda című kötetet. A helyszínen természetesen a könyvet is meg tudjátok vásárolni, amit akár alá is írathattok a szerzővel.

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V mint vérbosszú – 20 éves jubileum // Bem Mozi

„Emlékezz, emlékezz november 5-ére!” – James McTeigue kultikus disztópiája november 5-én a Bem Mozi műsorán.

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Pénteki programok Budapesten és környékén (2026. november 6.)

„Nem írónak születtem, hanem olvasónak” – Janikovszky 100 // Eötvös10

A Janikovszky-centenárium kapcsán egész napos programsorozatra invitál az Eötvös10 és a Móra Kiadó. Az előadásokon többek között megtudhatjátok, hogyan jelenik meg a gyermeki nézőpont és az empátia Janikovszky Éva történeteiben, betekinthettek a publikálatlan írások borítói mögé, de szó lesz az írónő szerkesztői munkájáról, a szerző kreált világairól, a könyvek szovjet kiadásairól és az Égigérő fű filmes adaptációjáról is.

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Friss hangok – A MÁV Szimfonikus Zenekar koncertje

A MÁV Szimfonikus Zenekar ingyenes kamarazenei koncertre invitálja a közönséget a zenekar próbatermébe. A Friss hangok című kortárs magyar zenei esten hat kiváló zeneszerző – Bánkövi Gyula, Dobri Dániel, Hollós Máté, Madarász Iván, Tóth Péter és Vajda Gergely – ritkán hallható művei csendülnek fel. Az est célja, hogy bemutassa a napjainkban alkotó komponisták zenei világát, amelyek a klasszikus hagyományokra építve a modern kor hangján szólalnak meg.

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Próbáljatok ki egy új helyet Budapesten:

Marxtőkéje // Nemzeti Színház

A Marxtőkéje Karl Marx ellentmondásos életéből és Friedrich Engelsszel közösen formált gondolataiból indul ki, majd vezet el napjainkig. Hogyan válhatott A tőke a 20. század történelmét meghatározó ideológiák egyik alapjává? És miért vitatkozunk Marx örökségével még ma is? A Nemzeti Színház előadása nem egy száraz történelemóra: groteszk humorral, bohózati elemekkel és erős színpadi képekkel beszél szabadságról, hitről, családról, közösségről és ideológiákról. Provokatív, játékos és helyenként kegyetlen tragikomédia, azaz egy különös haláltánc arról, hogyan formálják az eszmék a világunkat.

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Maszkura & Ádám Kornél akusztik // Otthonka

Két különleges előadó akusztikus estje vár péntek este az Otthonkában. Maszkura tangóharmonikán szólaltat saját dalokat, Ádám Kornél pedig gitárjával hoz nektek saját és kedvenc nótákat.

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Be Massive – Északi Járműjavító búcsúbuli

November 6-án a Be Massive különleges búcsúbulival köszön el az Északi Járműjavítótól. A több mint 150 éves ipartörténeti helyszínen Metha, Avika és Nick Behrmann gondoskodik a zenei élményről. Az este során a látogatók még egyszer, különleges perspektívából fedezhetik fel a Közlekedési Múzeum leendő otthonát, mielőtt a helyszín új fejezetébe lép.

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Beat On The Brat születésnapi buli // Edith

13 éve létezik a Beat, 5 éve létezik a Beat On The Brat Vinyl Bar, vagyis a lemezbolt-kocsma. Ez alkalomból november 6-án az Edithben megpróbálják lenyomni a Beat On The Brat 13 éve alatt legtöbbször lejátszott 100 számot. Az éjfél előtt érkezők kapnak tortát.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. november 7.)

Libafuttatás a Rókusfalvy Birtokon

A főváros agglomerációjában is remek tematikus programokkal készülnek a Márton-napra: az etyeki Rókusfalvy Birtok például vidám libás nappal vár titeket. November 7-én libafuttatásra invitálják az egész családot, délután pedig izgalmas pincetúrával, vezetett, négytételes borkóstolóval és retro zenével folytatódik a program. Érdemes lesz azonban a borvidék többi borászatát is célba venni, hiszen a Libadalom rendezvénysorozat alatt az Újhegy és az Öreghegy megannyi vendéglátóhelye kínál fergeteges gasztroélményeket.

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Márton-napi mulatság a Római-parton // Miamor

Egy igazi Márton-napi családi programmal várnak benneteket a Miamorban, ahol egész nap készülhetnek a lámpások, kereshetitek a libatollakat, megmutathatjátok ügyességeteket a Libaolimpián, majd amikor leszáll az este, együtt sétálhattok végig a Duna-parton.

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Vegan Summit // Europa Event Center

Ünnepeljétek együtt a Vegán Világhónapot Európa legnagyobb vegán csúcstalálkozóján! Egy teljes napon át tanulhattok elismert szakértőktől, vegán hírességektől, sportolóktól és gasztroarcoktól. Edukatív előadások, inspiráló beszélgetések, interaktív workshopok, látványos főzőshow-k várnak rátok. Ezentúl több tucat etikus márka vár titeket kóstolókkal, terméktesztekkel, kedvezményekkel és nyereményekkel. Ha egy elfogadó közegben szeretnétek tudatos és empatikus emberekkel kapcsolódni, akkor itt a helyetek. Minden résztvevőt egy ajándékokkal teli üdvözlőcsomaggal és egy vegán ebéddel várnak.

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Szerb–Magyar Ügetőtalálkozó // Kincsem Park

November 7-én ügetőversenyek, szerb és magyar gasztronómiai különlegességek, népzenei és néptáncbemutatók, valamint családi programok várják a látogatókat a Kincsem Parkban. Az esemény ingyenesen látogatható, így remek hétvégi kikapcsolódási lehetőséget kínál azoknak is, akik még nem ismerik a lóversenyzés világát.

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Ingyenes portéfotózás Pálos Györggyel // Rákóczi téri Vásárcsarnok

Idén novemberben különleges művészeti programmal találkozhatnak a Rákóczi téri Vásárcsarnok látogatói: Pálos György Balázs Béla-díjas fotóművész személyesen készít portrékat az érdeklődőkről. A nyilvános fotózáson bárki részt vehet, ráadásul az elkészült fekete-fehér felvétel egy példányát emlékbe is hazaviheti.

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Halloween Run // Kőbányai pincerendszer

November 7-én a kőbányai pincerendszer sötét járatait rémalakok, sejtelmes fények és hátborzongató hangok lepik el! A Halloween Run 2026 különleges futókalandra hívja a borzongás és a mozgás szerelmeseit. A 3, 4, 7, 14 és 21 kilométeres távok mellett rövidebb családi futamok és 8 kilométeres Ötpróba túra is várja a résztvevőket, ahol jelmezek, rémisztő meglepetések, jelmezverseny és egyedi befutóérmek gondoskodnak a felejthetetlen hangulatról. A helyek száma korlátozott, szóval nevezzetek időben, nehogy lemaradjatok Budapest egyik legkülönlegesebb halloweeni sportélményéről!

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Grand Opening a Retro Lángosnál

A Retro Lángos Bajcsy-Zsilinszky úti étterme októberben kétszer akkora vendégtérrel, látványkonyhával és gyereksarokkal újult meg. Ezt november 7-én, szombaton 13 és 21 óra között egy izgalmas, ingyenes Grand Opening rendezvénnyel ünneplik, ahol élő zene, DJ, szórakoztató programok és ajándékok várják a vendégeket.

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Rocktörténeti sorozat dr. Gimesy Péterrel: Amerikai avantgárd. A Velvet Underground.

A Velvet Underground a korszak rendkívül gazdag zenei kínálatában egy teljesen önálló és akkor még senki által nem járt útra lépett. Kísérletező zenéjüknek hátteret adott a pop art legismertebb mesterének, Andy Warholnak a támogatása. Az előadás során dr. Gimesy Péter a zenekar és a kortárs művészetek viszonyáról és a legfontosabb dalok születéséről egyaránt szót ejt majd. A dalok közül többet is meghallgathattok, egy részüket a Képviselő Funk Zenekar előadásban.

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Budafoki Pincejárat

November elején is érdemes lesz Budapest Bornegyede felé venni az irányt, hiszen ezúttal is remek programok, kóstolók, kézművesvásár és kulisszatitkok várják az érdeklődőket. A Budafoki Pincejárat november 7-én ismét megnyitja kapuit, a látogatók pedig nyakig merülhetnek Budapest Bornegyedének varázslatos, föld alatti világában. A nap fénypontjaként a Katona Borház fergeteges, 30. születésnapi bulival várja a borbarátokat, de emellett számtalan izgalmas program, pinceséta, gasztronómiai élmény és kulturális csemege is a negyedbe csalogat.

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Alma Mater kórus – In memoriam Kocsis Zoltán // Zeneakadémia

2016. november 6-án hunyt el a magyar zenei élet egyik meghatározó művésze, Kocsis Zoltán. Emléke előtt tisztelegnek a tízéves évforduló másnapján a Zeneakadémia hallgatóiból álló együttesek a zongoraművész-karmester által a zene szent csarnokának nevezett épület Solti Termében.

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Vasárnapi programok Budapesten (2026. november 8.)

Budapest Guitar Show – 2. nap // MOM Sport

A legnagyobb külföldi és hazai gitárosok illetve márkák előadásai, bemutatói egy helyen. Próbáljátok ki a legújabb gitárokat és felszereléseket, találkozzatok hazai és nemzetközi előadókkal, vegyetek részt workshopokon és élő bemutatókon. A kétnapos rendezvény 2. napjára még vannak jegyek.

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Tribal Market // Gödör Klub

Ősz utó és felkészülés a télre. Még a karácsonyi nagy roham előtt tartanak egy vásárt nektek a Király utcai Gödör Klubban, hogy szebbnél szebb csecsebecsékkel tölthessétek fel magatokat.

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Őszi vásár a Gólyában

Rengeteg kézműves portéka vár rátok a Gólyában, a fenntarthatóság jegyében pedig használt ruha turi is lesz, sőt egy friss tetkóval is gazdagodhattok.

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Gellérthegyi futballmesék – vezetett séta

Futballtörténetek a Gellért-hegyen? Bizony ám! A fociról ugyan elsőre a stadionok, meccsek, gólok és a nagy nevek jutnak az ember eszébe, a Budastep rendhagyó sétáján megismerhetitek, milyen futballtörténeteket őriz a Citadella és környéke. Ha szereted az irodalmat, a történelmet, az építészetet, és a foci sem hagy hidegen, akkor november 8-án vár Rejtő, Karinthy, Grosics, Bozsik, az Aranycsapat és a lenyűgöző panoráma a Gellért-hegy tetején.

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Egy séta mindig szuper hétvégi program:

Andrej Tarkovszkij: Sztalker // Bem Mozi

Andrej Tarkovszkij mesteri sci-fije a Bem Mozi műsorán.

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Bach x Pilinszky // ISON

Elsőre talán meglepő párosítás, ám Saiid hangja és Wunderlich Márton hegedűjátéka gondoskodik róla, hogy a különböző stílusok fantasztikus fúzióvá alakuljanak november 8-án, az ISON-ban. Remek lehetőség, hogy új oldalát ismerhessük meg a dallamoknak és a szövegrészleteknek, a műfajok átívelésének!

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