3 szenzációs program az óraátállítás őszi éjszakájára Budapesten

Vasárnap hajnalban elérkezik 2026-as őszi óraátállítás időpontja. Ezen az éjszakán nyertek egy plusz órát aludni, vagy mulatni. Ha utóbbit választjátok, van néhány budapesti tippünk.

Mikor és merre kell átállítani az órát 2026 őszén?

Október 25-én 3 órakor 2 órára kell visszaálítani az órát. Ezen az éjszakán nyertek egy plusz órát aludni, vagy mulatni. Ám innentől esténként egy órával korábban lesz sötét, viszont reggel hamarabb kel a nap.

Az őszi átállítás mindig október utolsó vasárnapjára esik, így a 25-e a lehető legkorábbi dátum, amikor ez megvalósulhat. Jövőre csak 31-én kell tekergetnünk a régi készülékeket.

Te hol töltöd az őszi óraátállítás éjszakáját?

Ha úgy döntenétek, hogy bulizással töltitek az ajándékba kapott plusz 1 órát, van néhány különleges javaslatunk:

Kristai Invites × Off Ground // ATNO

Ezúttal a Kristai Invites és az Off Ground egy közös estére veszi be az ATNO-t, a tőlük megszokott minimalista, groovy és trippy techno hangzás köré építve az éjszakát. Érdemes korán érkezni, mert 11-ig ingyenes a belépés, éjfélig 3500Ft a belépő, utána már 5000Ft.

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Slam Jr. The Legend – 30 years of DJ history // Turbina

Slam Jr., vagy ahogy sokan ismerik: Zsazsa, ezen az estén egy rendhagyó, öt órás előadással ünnepli azt a hihetetlen utat, amelyet az elmúlt 30 évben a DJ pult mögött és az elektronikus zene világában megtett.

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Budapest Jungle pres. Photek // Akvárium

Október 24-én a Budapest Jungle egy igazi stílusalapítót lát vendégül, hiszen Rupert Parkes, vagyis Photek áll a lejátszók mögé. A hazai fellépők névsora is igazén különleges. Cadik manapság inkább a 140-es tempójú zenék világában kalandozik, így különlegesnek ígérkezik jungle szettje Photek előtt. Mellette DJ Ren és az új generációt képviselő Emilio válogat majd zenéi legjavából. A Photek buli előtt a koncertsávban DJ Krush varázsol , szintén Cadik társaságában. Ha erre a bulira már van jegyed, elegendő a Photek kiegészítő jegyet megvenned.

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Az óraátállítás története

Egyes források szerint az óratállítás ötletét már maga Benjamin Franklin is felvetette, de tervét nem sikerült kiviteleznie. A világon elsőként 1916-ban az USA vezette be a nyári időszámítást energiatakarékossági okok miatt. Ezt hamarosan átvette a Föld számos országa is, beleértve Magyarországot is. Nálunk nem alkalmazták folyamatosan, voltak olyan évek, amikor nem volt óraátállítás.

Az Európai Unióban 2018 óta napirenden van az óraátállítás eltörlése, de idáig nem született róla végleges döntés.

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