A karácsonyi fényekbe öltöztetett fénytűzoltóautó idén adventkor is különleges meglepetéssel készül a budai családoknak.

November 28-án, szombaton ismét útra kel Buda fénytűzoltóautója, hogy ünnepi ragyogást és vidám pillanatokat csempésszen a II. kerületi játszóterekre – írta Facebook-bejegyzésében Őrsi Gergely polgármester.

A látványos fényfüzérekkel feldíszített négykerekű négy helyszínen is felbukkan: 16:10-kor a Torockó téri játszótéren, 16:45-kor a Mechwart ligetnél, 17:25-kor a Vérhalom téri játszótéren, 18 órakor pedig a Zsigmond téren várja a kíváncsi gyerekeket és családokat.

November 29-e is tartogat meglepetéseket a kerületben, megnyitja ugyanis kapuit Buda saját jégpályája a Marczibányi téren. A korcsolyázás szerelmesei már délelőtt 10 órától birtokba vehetik a jeget, délután 16 órától pedig színes adventi programok gondoskodnak az ünnepi hangulatról.

A látogatókat többek között a Secundo kórus karácsonyi dallamai, a Berczik Sára Budai Táncklub táncháza, valamint Danny Bain zenés műsora várja. A közös ünneplés fénypontjaként 17:40-kor ünnepi köszöntőre és gyertyagyújtásra is sor kerül.

Ha ti is a szeretet ünnepének rajongói vagytok KARÁCSONY rovatunkban még több szívmelengető adventi programot találtok.

Adventi varázslat Budán: