A téli időszak egyik kedvelt programja a korcsolyázás, ehhez pedig Budapesten idén is számos helyszín kínál lehetőséget. A szabadtéri jégpályáktól a fedett korcsolyázóhelyekig összegyűjtöttük, hol húzhattok korcsolyát idén!
Korcsolyapályák Budapesten a 2026/2027-es szezonban:
II. kerület
- Jégkert – Budai Jégpálya (fedett)
- Hello Buda Winterland – 2026. november 28-tól
III. kerület
- Békásmegyeri piac – 2026. november 27-től 2027. január 31-ig – ingyenes
- Óbuda, Fő tér – 2026. november 27. és december 23., valamint 2027. január 4. és 31. között – ingyenes
IV. kerület
- Újpesti Jégpálya – 2026. november 28-tól 2027. január 10-ig – ingyenes
- Vasas Jégcentrum (fedett)
V. kerület
VIII. kerület
- Horváth Mihály tér – 2025. január 31-ig – ingyenes
X. kerület
- Kőbányai WS jégpálya (fedett)
XI. kerület
- Bikás park – 2026. december 4-től 2027. február 28-ig – kerületi lakosoknak ingyenes
XIV. kerület
- Bosnyák téri jégpálya – 2026. november 28-tól – kerületi lakosoknak ingyenes
- Városligeti Műjégpálya
XVI. kerület
- Mátyásföldi Jégcsarnok (fedett)
XVII. kerület
- Jégpálya Rákosmentén – 2026. november 28-tól
XVIII. kerület
- Bókay-kert (fedett) – 2026. november 27-től 2027. január 3-ig
XXI. kerület
XXII. kerület
- Budafoki Jégsátor (fedett)