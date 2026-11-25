A téli időszak egyik kedvelt programja a korcsolyázás, ehhez pedig Budapesten idén is számos helyszín kínál lehetőséget. A szabadtéri jégpályáktól a fedett korcsolyázóhelyekig összegyűjtöttük, hol húzhattok korcsolyát idén!

Korcsolyapályák Budapesten a 2026/2027-es szezonban:

II. kerület

III. kerület

Békásmegyeri piac – 2026. november 27-től 2027. január 31-ig – ingyenes

– 2026. november 27-től 2027. január 31-ig – ingyenes Óbuda, Fő tér – 2026. november 27. és december 23., valamint 2027. január 4. és 31. között – ingyenes

IV. kerület

Újpesti Jégpálya – 2026. november 28-tól 2027. január 10-ig – ingyenes

– 2026. november 28-tól 2027. január 10-ig – ingyenes Vasas Jégcentrum (fedett)

V. kerület

VIII. kerület

Horváth Mihály tér – 2025. január 31-ig – ingyenes

X. kerület

XI. kerület

Bikás park – 2026. december 4-től 2027. február 28-ig – kerületi lakosoknak ingyenes

XIV. kerület

Bosnyák téri jégpálya – 2026. november 28-tól – kerületi lakosoknak ingyenes

– 2026. november 28-tól – kerületi lakosoknak ingyenes Városligeti Műjégpálya

XVI. kerület

XVII. kerület

Jégpálya Rákosmentén – 2026. november 28-tól

XVIII. kerület

Bókay-kert (fedett) – 2026. november 27-től 2027. január 3-ig

XXI. kerület

XXII. kerület

Már a karácsonyi vásárokban is hangolódhattok a szezonra: