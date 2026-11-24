Mondanunk sem kell, decemberben is csak úgy hemzsegnek a kihagyhatatlan előadásoktól a színházi műsorfüzetek. Lesz bőven ok elhagyni az otthon melegét: kasszasiker-gyanús bemutatók, gondolatébresztő színdarabok, remek zenés előadások is kivívják majd maguknak a vastapsot esténként. (x)

December a Nemzeti Színházban

A Nemzeti Színházban a karácsonyt megelőző hétvégén, december 19-én és 20-án a Csíksomlyói passió idézi meg a régi ferences iskoladrámák világát a Nagyszínpadon. A 20-i előadást audiónarráció kíséri, utána pedig az alkotókkal is lehet találkozni, csakúgy, mint a december 3-i Szívem királynőjét követően. A Marxtőkéje december 5-én, A Mester és Margarita 12-én angol felirattal lesz látható, a két ünnep között Szarka Tamás zenés előadása, az Esthajnal kelti életre A cigánytábor az égbe megy történetét. A produkció december 29-én angol felirattal tekinthető meg, és december 30-án is műsoron lesz.

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Erkel360: Lakógyűlés, a musical // Erkel Színház (2026. december 8., 9.)

Az Erkel Színház idén nem kisebb dologra vállalkozott, mint hogy létrehozzon egy új, formabontó színházi élményt. Az Erkel360 lényege, hogy a nézők a játéktér körül, 360 fokban helyezkednek el, így a lehető legközelebb kerülnek a jelenetekhez, a szereplők pedig karnyújtásnyira lesznek. A sorozat első része Lakógyűlés címmel, Ember Márk rendezésében októberben debütált, decemberben pedig kétszer is visszatér, többek közt Brasch Bence és Cseh Dávid Péter játékával. Lesz zene, tánc, pogácsa, és minden, ami csak belefér egy felvonásba – az biztos, hogy lesz mit megbeszélnetek!

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Az ördög ügyvédje // József Attila Színház (2026. december 11., 12., 13., 14.)

Máté Gábor ezúttal a József Attila Színházba invitálja azokat a színházkedvelőket, akik egy igazán lebilincselő drámával fűszereznék a téli estéket. Az ördög ügyvédje egy olyan feltörekvő, tehetséges ügyvéd esetét veszi górcső alá, akit talán már csak egyetlen lépés, egy döntés választ el céljai eléréstől – ám hamar kiderül, hogy a hőn áhított siker komoly áldozatokkal jár. Egy idő után már nem az lesz a kérdés, meddig lehet eljutni, hanem az, hogy milyen árat kell érte fizetni… Bemutató december 12-én, Fekete Ernő vendégjátékával, Enyedi Éva dramaturgiájával!

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Apám meghal // KuglerArt Szalon (2026. december 18.)

Babarczy Eszter Apám meghal című naplóregénye idén novemberben előadásként debütált, méghozzá a KuglerArt Szalon színpadán. A díjnyertes könyv sorai – melyek Babarczy László színházrendező életének utolsó hónapjait dolgozzák fel – Widder Kristóf rendezésében tárulnak elénk, az apát pedig egy életnagyságú báb jeleníti meg. Így igazán rendhagyó módon nyerhetünk betekintést apa-lánya viszonyába, a kíméletlenül őszinte, személyes hangvételű szövegnek hála pedig új nézőpontot kapunk az öregedés, a kiszolgáltatottság és a halál kérdéseiről – idén még egy alkalommal, december 18-án.

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Zsákbamacska // Újszínház (2026. december 31.)

Eisemann Mihály és Szilágyi László párosa számos jól ismert operettet jegyez, és a Zsákbamacska is egyike ezeknek. A cím ezúttal nem a vásári portékára, sokkal inkább egy hölgy becézésére utal, a történet pedig Eisemann örökzöld dallamaira, megannyi kacagtató félreértésen, cselszövésen és kalandon át vezeti a szereplőket a boldog végkifejletig. Nem csoda, hogy az Újszínház ezt a zenés komédiát tűzte műsorra 2026 utolsó napján: Éry-Kovács András rendezése 18 órás kezdettel, többek közt Bátyai Éva és Gregor Bernadett játékával alapozza meg a jó hangulatot szilveszter éjszakáján.

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Az ünnepváró klasszikust se hagyjátok ki: