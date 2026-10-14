Hatszázadik alkalommal kelnek életre József Attila versei egy különleges előadásban

Hatszázadik alkalommal szólaltatja meg József Attila verseit Földes László Hobo a Tudod, hogy nincs bocsánat című esten: a Vidnyánszky Attila rendezésében készült előadás jubileumát október 25-én, 19 órakor ünnepli a Nemzeti Színház a Kaszás Attila Teremben. A több mint húszéves produkció egy költői életmű és egy előadói pálya mély összetartozásáról tanúskodik. (x)

Hatszáz este: ugyanaz a vers egyszer vigaszt nyújt, máskor kényelmetlen kérdéseket tesz fel. Hobo estjén pont ez az újra megszülető személyesség a meghatározó.

„Mindig kisajátítottam József Attila verseit, úgy éreztem, sorai rólam szólnak. Ez az előadás nagyobb alázattal készült, a Költőt szeretné bemutatni” – fogalmazott Hobo 2005 táján. A személyes kötődés megmarad, de figyelme a költő gondolatai, indulatai, sebezhetősége felé fordul.

Egy est, ami bejárta már az országot

A szeretetvágy, a magány, a szegénység, a lázadás és az önmagunkkal való számvetés összefonódik József Attilánál. Hobo a bluesban és a költészetben egyaránt a fájdalom, a kiszolgáltatottság és a szabadságvágy megszólaltatását keresi. A versek már első koncertjein jelen voltak, később a versmondás önálló részévé vált munkásságának. József Attilát úgy olvassa, mint a szent könyveket; ebbe a figyelmes, továbbgondolkodásra ösztönző olvasásba a nézőt is bevonja.

Az Új Színházban bemutatott est bejárta Magyarországot és a határon túli, magyarlakta vidékeket. A debreceni Csokonai Színház és a Budapesti Kamaraszínház után a Nemzeti Színházban talált otthonra, ahol 2013. október 31-én mutatták be. Zenéjét Hárs Viktor, Márta István és Nagy Szabolcs jegyzi.

A Kossuth-díjas művész, Hobo 1945-ben, Újpesten született, pályáját pedig huszonhárom évesen kezdte: az 1978 és 2011 között működő Hobo Blues Band vezetőjeként és énekeseként vált meghatározó alkotóvá. Dalait, könyveit, színházi estjeit indulat, humor, társadalmi érzékenység és irodalmi szenvedély kapcsolja össze – Pilinszky, Villon, Faludy, Viszockij és Ginsberg is fontos társai. 2006 és 2013 között Debrecenben dolgozott, azóta a Nemzetiben is rendszeresen fellép.

Október 7-én 19 órakor a Túlélő trallalla (Hobológiai szeminárium), 16-án 19 órakor a Hobo: Az utcazenész szerepel a Kaszás Attila Terem műsorán. A jubileumi est minden jegye elkelt; a József Attila-est november 25-én és 26-án, 19 órakor lesz újra látható.

Az előadásokra jegyek a Nemzeti Színház weboldalán ide kattintva érhetők el.

Kihagyhatatlan utazás a néptánc világában: