Kultúra gyerekeknek: 5 varázslatos program Budapesten kicsiknek és nagyoknak

Ahogy beköszöntenek a hűvösebb napok, egyre csábítóbbak a bekuckózós, közös családi programok, Budapest pedig szerencsére ilyenkor is számtalan izgalmas kulturális élményt tartogat. Szuper beltéri programokat gyűjtöttünk össze, ahol a legkisebbek játékos formában ismerkedhetnek meg a művészet, a zene és a kultúra világával. (x)

Mesék szárnyán a Nemzeti Színházban (novemberben és decemberben)

Kukorica Jancsi kalandjai és a cigány népmesék világa várja a családokat a Nemzeti Színházban. Petőfi János vitéze a bátorság, a hűség és a szerelem útjára hívja a gyerekeket, novemberben öt alkalommal. A Magyar Népmese Háza Valahol madarak voltunk című előadása három cigány népmeséből sző történetet útrakelésről, otthonkeresésről, az ének és a zene öröméről. Egy ember sorsán keresztül egy nép vándorlása elevenedik meg. A produkció novemberben egyszer, decemberben kétszer látható. Két találkozás a mesék erejével, közös színházi élmény kicsiknek és nagyoknak.

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Lúd a házban // Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény (2026. november 14.)

Vidám, Márton-napi családi programmal várja a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény az 5–12 éves gyerekeket és kísérőiket, ahol zenés koncerttel, játékos feladatokkal és izgalmas történetekkel fedezhetik fel a novemberi népszokásokat, a libás hagyományokat és a tél előtti utolsó nagy vigasság titkait. A résztvevők Róth Miksa művein keresztül a művészet világába is betekinthetnek, majd egy kreatív kézműves foglalkozáson saját alkotást is készíthetnek. A családi délelőtt ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

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Micimackó nyomában // Kolibri Színház (2026. november 21.)

A Kolibri Színházban Micimackó meséje a függöny legördülése után is folytatódik! A „Micimackó, avagy mi lesz a Százholdas Pagonnyal?” című előadást követően a gyerekek maguk is felfedezővé válhatnak: a Barangolás a Százholdas Pagonyban során bejárhatják a varázslatos díszleteket, találkozhatnak kedvenc szereplőikkel, és játékos feladatokon keresztül élhetik át a közös kaland örömét, így a képzelet, a kíváncsiság és a barátság kézzelfogható élménnyé válik. A következő barangolás november 21-én, a hétvégi előadások után várja a családokat.

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Az opera hadművelet // Danubia Szalon (2026. november 29.)

Mi történik, ha a közönség döntheti el egy opera főhősének sorsát? Egy különleges, interaktív zenei előadáson a legnagyobb operaslágerek kelnek életre, méghozzá a nézők fantáziája szerint. Szerelmes legyen a főhős, vagy inkább bosszúáriát zúdítson a fejünkre? A kis szőkét vagy a magas barnát válassza a hőstenor? Éjszaka legyen a sivatagban, vagy napfelkelte egy vitorlás hajón? A program végén még egy áriát is írhattok közösen.

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Cifra Palota // Müpa (minden vasárnap)

A Művészetek Palotája vasárnaponként igazi gyerekparadicsommá válik, hiszen idén is megnyílik a Cifra Palota, hogy a 0-12 éves korosztály a családdal együtt, zenésen színesíthesse kreatív és aktív programokkal a hétvégét. A színpadon megjelenő zenés, tánc- és meseelőadások, az Előcsarnok többi területén megrendezett zenei és kreatív foglalkozások, készségfejlesztő programok és játékok kapcsolódnak a hét témájához és a Müpa más előadásaihoz.

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A felnőttek sem maradnak kulturális élmények nélkül: