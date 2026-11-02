10 őszi program Budapesten, amit bakancslistára kell tűznöd idén novemberben

Bár az üzletek kirakatát elnézve azt hihetné az ember, itt az ideje az ünnepi készülődésnek, valójában még koránt sincs vége a színpompás évszaknak, és megannyi őszi program vár benneteket Budapesten. Adjátok hát meg a módját, írjatok bakancslistát, és élvezzétek a november hol csatangolásra, hol bekuckózásra csábító időszakát!

Színpompás sétahelyszín: Budai Arborétum

Bármilyen évszakról is legyen szó, természetkedvelőként érdemes ellátogatni a Budai Arborétumba. A XI. kerületben elterülő városi oázis jelenleg épp rozsdabarna-mézszínű ruhájában pompázik, az őszi idillt pedig – a famatuzsálemeken és a többszáz dísznövényen túl – egy bájos kerti tavacska is fokozza. A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemhez tartozó arborétumba a belépés ingyenes, ha pedig kigyönyörködtétek magatokat, még akár a Feneketlen-tó környékét is felfedezhetitek.

Ősz a bögrében: Pumpkin spice latte

Ha még nem tettétek, feltétlenül kérjetek egyet az őszi italok koronázatlan királyából, a pumpkin spice latté-ból! A fűszeres kávéköltemény esetében az élénkítő hatás már-már eltörpül, az eredmény olyan melengető – jobban teszitek, ha helyben, egy hangulatos kávézóban fogyasztjátok el, de elvitelre is tökéletes, ha inkább séta közben kortyolgatnátok el. Összegyűjtöttük, hol készítik ezt a méltán népszerű nedűt idén ősszel!

Ragyogó mesevilágok: Fényparkok és fénykiállítások

Ahogy hosszabbodnak az esték és az éjszakák, úgy nyitják meg sorra kapuikat az évszak legvarázslatosabb helyszínei, a különböző fényparkok és fénykiállítások. A fővárosban és környékén ezúttal is szebbnél szebb installációk, alkotások fényei ragyogják be az estéket, a különböző tematikáknak köszönhetően pedig mindegyik más élménnyel kecsegtet. A legjobb, hogy kicsik és nagyok is ugyanúgy élvezni fogják, így nagyszerű családbarát programnak ígéreznek – de randiként vagy barátokkal együtt is felfedezhetitek ezeket a ragyogó helyszíneket. Mutatjuk, merre lelitek őket!

Esős hétvégékre: Vadonatúj kiállítások

Mi más is lehetne egy esős napon a melankólia leghatásossabb ellenszere, mint egy vadonatúj kiállítás felfedezése! Szerencsére a fővárosi galériák idén ősszel is megannyi tárlattal kedveskednek a művészet szerelmeseinek: mutatjuk a kiállításokat, melyeket tényleg nem érdemes kihagyni novemberben.

Szezonális csemegék: Márton-napi lakomák

Márton-napon, azaz november 11-én idén is minden a finom falatokról, azon belül is a libás fogásokról szól. Sőt, néhány étterem nem csak aznap kedveskedik vendégeinek kihagyhatatlan Márton-napi ajánlatokkal, hanem napokon át tart majd náluk a libalakoma. Terítékre kerülnek a szezonális ínyencségek, friss csavart kapnak a hagyományok: nektek csak gondoskodnotok kell az asztalfoglalásról!

Koccintás Budapest Bornegyedében: Budafoki Pincejárat

November 7-én ismét megnyitja kapuit a Budafoki Pincejárat, a látogatók pedig nyakig merülhetnek Budapest Bornegyedének varázslatos, föld alatti világában. A nap fénypontjaként a Katona Borház fergeteges, 30. születésnapi bulival várja a borbarátokat, de emellett számtalan izgalmas program, gasztronómiai élmény és kulturális csemege is a negyedbe csalogatja a látogatókat.

Felfedeznivalók ínyenceknek: Újonnan nyílt gasztrohelyek

Természetesen ezúttal is összegyűjtöttük azokat az újonnan nyílt gasztrohelyeket, amelyeket a hónapban érdemes lesz útba ejtenetek. Van köztük minden: óbudai gasztrokincs, kávézóval egybekötött alkotótér, laza pasta bar, különleges delikát, peri-peri-élmény, de még a magyar konyha legjavát is felvonultatja egy vadonatúj étterem. Engedjetek hát a csábításnak, tűzzétek fel mindet a gasztrobakancslistára!

Barangolás Budapesten: Városi vezetett séták

Ha új szemszögből ismernétek meg a magyar fővárost, egy városi sétánál jobb lehetőséget aligha találtok. Szerencsére az egyre hűvösebb napokon sem áll meg az élet, és megannyi sétát szerveznek – összegyűjtöttük a legizgalmasabb eseményeket, a főszerepben az ezerarcú Budapesttel.

Tökéletes napindítás: Villásreggeli őszre

Ősszel egy pazar villásreggeli gondolata még csábítóbb, mint valaha. Akár tojásos ételkölteményre, akár friss péksüteményre fáj a fogatok, az alábbi öt szuper reggeliző kínálatában megtaláljátok – sőt, szuper kávékreációkra is számíthattok náluk.

Színpompás élményekhez: Hangulatos sétatippek

Őszi színekbe öltöztek Budapest legszebb szabadtéri helyszínei, itt az ideje, hogy nyakatokba vegyétek a várost! Sétáljatok egy nagyot a friss levegőn, gyűjtsetek színes faleveleket és gesztenyéket, pihenjetek meg egy padon, és gyönyörködjetek az ősz semmihez sem fogható szépségében – mutatjuk a kedvenc helyszíneinket.

Kiemelt fotó: Egy jó kép az utazásról