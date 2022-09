Az ősz egyet jelent a bekuckózással, de ilyenkor is ugyanúgy érdemes új dolgokat kipróbálni, mint az év további részében. Budapest számtalan szuper és sokszínű beltéri programot kínál a hidegebb, esős napokra, mi pedig megmutatjuk nektek a legjobbakat!

A Museum of Sweets and Selfies egyetlen célt szeretne elérni: mosolyt és vidámságot csempészni a mindennapokba. Budapesten már két helyszínen, különböző tematikával berendezett fotóhátterek és installációk között készíthettek egyedi fényképeket magatokról és egymásról, amelyeknek csak a képzeletetek szabhat határt. Találhattok náluk epres-banános hintát, cukorkamedencét, unikornisokat, banánesőt, óriási buborékmedencét – és ez még nem minden! A múzeum lenyűgöző installációi, terei és egyedülálló bárja kiváló helyszíne lehet bármilyen rendezvénynek. A helyszín adott, rajtatok a sor, hogy egy igazán emlékezetes program résztvevői legyetek!

1061 Budapest, Paulay Ede utca 43. | 1072 Budapest, Rákóczi út 40. | Weboldal

Töltsetek el néhány órát puha házikedvencek társaságában Budapest első macskamúzeumában. A kiállítás egy különleges festménykollekcióval büszkélkedhet, amelyek mindegyike macskákat ábrázol, az alkotások pedig szezonálisan cserélődnek, így minden évszakban érdemes visszatérnetek, akár a 9 alkalmas cicasimogató bérlettel a kezetekben. A galéria mellett betekintést nyerhettek a cicák rejtélyes világába is, valamint érdekességeket olvashattok róluk, majd tudásotokat egy kvíz keretein belül tesztelhetitek. Emellett filmvetítés és egy relaxkuckó is vár rátok, ahol kellemes erdei hangaláfestéssel kapcsolódhattok ki, a kiskedvencek társaságában. Amennyiben a látogatást hétvégére tervezitek, mindenképp javasoljuk, hogy foglaljatok időpontot az alábbi linken. Szeptember 30. éjfélig pedig kedvezményes áron foglalhattok bármely későbbi időpontra is!

1054 Budapest, Vadász utca 26/a | Weboldal

Budapest egyik legkedveltebb szabadulószobája, a Sweet Escape négyféle izgalmas tematikájú szobával dobja fel a szürke őszi napokat. A szobák egyike sem félelmetes, inkább a családbarát megoldásokra törekedtek, így az élményt furfangos fejtörők, ügyességi és két embert igénylő páros feladványok biztosítják. A 60 perces küldetéseket 10 éves kortól ajánlják, a család minden tagjának. Ráadásként változatos csomagajánlatok is készülnek nektek a helyszínen: tortás, pizzás, kvízjáték és kincskereső csomag közül válogathattok. Bejelentkezni online és telefonon is tudtok.

1096 Budapest, Ernő utca 36. | Weboldal

Festeni egyszerűbb, mint sokan gondolnák. Az Alkotásutca élményfestései során bárki kipróbálhatja magát benne, a foglalkozás végén pedig egy saját készítésű műalkotásnak is boldog tulajdonosa lehet. Az élményfestés nem igényel semmilyen művészi előképzettséget, és az sem baj, ha valaki általános iskolás kora óta nem fogott ecsetet a kezében, hiszen képzett instruktorok segítik a festőtanoncokból álló csoport munkáját, így az első ránézésre nehéznek tűnő festmények elkészítése gyerekjáték a foglalkozások keretein belül. A festés csupán 2-3 órát vesz igénybe, a kikapcsolódás pedig garantált!

1064 Budapest, Izabella utca 91/a | 1136 Budapest, Pannónia utca 30. | Weboldal

Budapest újgenerációs, minden eddiginél látványosabb szabadulószobáival vár bennetek a Magic Rooms csapata, ahol kilenc, különböző tematikájú szoba segítségével tehetitek próbára, hogy mennyire gördülékenyen tudtok együttműködni. Különböző rejtvényeken, rejtett ajtókon és titkos helyiségeken át vezet az út a megoldásig, a válasz pedig sokszor közelebb van, mint gondolnátok. A szobák mindegyike több helyiségen vezet keresztül, és maximum 60 perc alatt teljesíthetőek. Vonzanak a Harry Potter, A Karib-tenger kalózai vagy a Csillagok háborújának misztikumai, esetleg a Jumanji vagy az Atlantisz rejtelmekkel teli világában merülnétek el? A választás nem lesz egyszerű, de bármelyikre is essen végül a választásotok, biztosan nem fogtok csalódni.

1065 Budapest, Zichy Jenő utca 27. | Weboldal

A Csodák Palotája sok-sok éve arra törekszik, hogy látványos és minden korosztály számára közérthető módon mutassa be a természet törvényeit és a fizika csodálatos világát. Az interaktív tudományos kiállítás 5000 négyzetméteren, két szinten várja a család minden tagját, hogy a különleges attrakciókkal és a közel 250 féle játéklehetőséggel egész napos szórakozást biztosítsanak az érdeklődők számára. Üljetek be egy holdjáróba és landoljatok a Marson, légkosarazzatok, vagy fessen rólatok egy képet Picasso! A lehetőségek száma szinte végtelen, próbáljatok ki mindent!

1036 Budapest, Bécsi út 38-44. | Weboldal

Vezessétek le a hétköznapok okozta stresszt egy izgalmas szabadulással! A Székely Mihály utcai Locked Roomban olyan, igazi thriller kalandjátékokat próbálhattok ki, amelyekkel a szórakozás garantált. Válasszátok a Bunker Heist, a Zodiákus Gyilkos, a Sorozatgyilkos, a Motel, a Heisenberg Project és a Seven Hill játékokat, ha a szabadulószobák élvezete mellett egy kis borzongásra is nyitottak vagytok. Kezdő szabadulóknak a Motel játék javasolt, közepes nehézségi szinttel. Bár a szobák 10/6-tól 10/9-ig terjednek nehézségben, mindegyik 10/10-es, ha az izgalmat és a minőségi kialakítást értékeljük. Lenyűgöző dekoráció, a hangulathoz illő modern fények és hanghatások jellemzőek valamennyi játékban.

A Locked Room további bravúros szabadulószobáit AROOM néven, a Deák térhez közel, a Király utca 14. szám alatt találhatjátok meg, így összesen 12 izgalmas szobát kínálnak nektek. Merüljetek bele a játékba a teljesen élethű Kalózhajó fedélzetén, vagy csöppenjetek bele egy metróállomás nem mindennapi életébe, ahol egy bombát kell hatástalanítanotok. De vár még Pablo Escobar hagyatéka és a gyerekkorunk kedvenc társasjátékán alapuló Szellemkastély szabadulószoba is. A Deadland játékban pedig zombik támadása elől menekülve kell még napnyugta előtt kijutnotok a szinte teljesen megsemmisült nagyvárosból. A kicsik és nagyok számára is élvezetes szabadulószobákban 2-6 fő teheti próbára magát szuperrealisztikus díszletekben és változatos, agytekervényeket megmozgató feladatokban.

Az AROOM és a Locked Room az év majdnem minden napján tárt karokkal várja vendégeit, így minden évszakban kijár nektek egy kis izgalom. Érdemes figyelni a honlapjukat, ahol még több információt olvashattok a szobákról, és a különböző akcióikról is értesülhettek. Szedjétek össze a csapatot és tegyétek próbára magatokat ti is Budapest díjnyertes szabadulószobáiban!

1061 Budapest, Székely Mihály utca 4. | 1061 Budapest, Király utca 14. | Weboldal

Ha már minden részét bejártátok a két, különböző tematikájú Szelfi Múzeumnak és szükségetek lenne még egy kis stresszlevezetésre, akkor irány a Rákóczi úti múzeum legújabb szolgáltatása, a Fröcskölő! A koncepció lényege az, hogy biztosítsanak számunkra egy helyet, ahol szabadjára engedhetjük a bennünk szunnyadó művészt és játszva festhetünk össze bármit, eközben nem törődve a rendetlenséggel. A falak és egymás összefröcskölése mellett azért néhány vásznat is kaptok, hogy az elkészült remekművekben otthon is gyönyörködhessetek. Festészeti tudás nem szükséges hozzá, csak engedjétek szabadjára a fantáziátokat!

1072 Budapest, Rákóczi út 40. | Weboldal

A Magyar Nemzeti Bank állandó kiállítását is megéri felkeresni egy esős őszi napon. A Pénzmúzeum ugyanis több annál, mint hogy bemutassa a régi pénzeket és a pénz történelmét. A látványos kiállítás egy sokkal átfogóbb és sokoldalúbb élményt nyújt, amely az egész család számára izgalmas programnak ígérkezik. A látogatókat számtalan interaktív és vizuális bemutató vezeti végig a pénz világa körül, így játszva ismerhetjük meg a különböző fizetőeszközöket. A Pénzmúzeum így egyszerre edukál és tűnik ki a nemzetközi múzeumok palettáján.

1122 Budapest, Krisztina körút 6. | Weboldal

Az egész család számára izgalmas program lehet eltölteni néhány órát a Tropicarium egzotikus állatainak megfigyelésével. Az állatkert lakói között egyaránt megtalálhatók cápák, aligátorok, hüllők és kétéltűek, kis majmok, madarak és több ezer színes halfaj is. A homoki tigris- és barna szirtcápákat ráadásul szinte testközelből, az akváriumok alatt húzódó látványalagútban csodálhatjátok meg közelebbről. Egyszerre lenyűgöző és félelmetes élményben lesz részetek, ahogy karnyújtásnyira úsznak el mellettetek ezek a nagy ragadozóállatok, de egy biztos, felejthetetlen élményt nyújt a látványuk. A Tropicarium bejárása közben ráadásul számtalan érdekes információt is megtudhattok az ottlakókról.

1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. | Weboldal

A hazánkban egyre közkedveltebb szabadtéri buborékfociról sem kell lemondanotok csak azért, mert hidegebbre fordult az időjárás. Sőt, a szórakoztató élmény beltéri változata kiegészült a sci-fi filmekből ismert látványvilággal, így még izgalmasabbá téve a programot. A Futballon csapatának köszönhetően egy fényekkel megvilágított ketrecfocipályán, csapatosan, mindannyian egy-egy buborék adta biztonságban focizhattok, rikító UV-aktív testfestékekkel beborítva. Fontos, hogy fehér sportruhával készüljetek a programra, ahol a nevetés garantált!

1036 Budapest, Bécsi út 85. fsz. 5. | Weboldal

Az Apacuka Ceramics ötlete egy néprajzos és képzőművész házaspár fejéből pattant ki, majd néhány évvel ezelőtt valósággá, sőt, nagy sikerré váltak különböző workshopjaik. A műhelyükben bárki elkészítheti egyedi és saját készítésű kerámiáját, alig két óra alatt, egy tapasztalt keramikus segítségével, néhány fős csoportokban. A végeredmény pedig minden várakozást felülmúl majd, hiszen számtalan kedves és gyönyörű minta közül válogathattok, így személyre szabva a végeredményt, ami biztosan a konyha éke lesz majd. Fontos tudnivaló, hogy az elkészült művekre minimum 4 hetet várni kell, hiszen ők festik, majd égetik ki a kerámiákat. A türelem ebben az esetben is rózsát terem!

1063 Budapest, Bajnok utca 30. | Weboldal

Sokan nem is sejtik, hogy nem kell elhagyni a fővárost ahhoz, ha gokartozni támad kedvetek, hiszen a Blaha Lujza téri Europeum legalsó szintjén (-5.) gond nélkül versenyezhettek egyet a FlashKart jóvoltából. Az elektromos autókat tízféle különböző sebességfokozaton vezethetitek, az ülés és a pedál pedig állítható, így még a kisebbek is kipróbálhatják a gyorsulás élményét. Ehhez pedig még jogosítványra sincs szükségetek, csak egy nagy adag versenyszellemre és némi jó kedvre.

1088 Budapest, Blaha Lujza tér 5. | Weboldal

A Svábhegyi Csillagvizsgáló interaktív, tudományos programjai a laikusok számára is közérthetőek és élvezetesek, hiszen a bemutató csillagászok mindent megtesznek azért, hogy szórakoztató módon vezessék körbe a látogatókat. A programok ráadásul az időjárástól függetlenek, ezért borult időben is megtartják őket. Fontos tudnivaló azonban, hogy borult időben semmilyen távcsővel nem láthatóak az égitestek, ezért ilyenkor a szokásos csillagles helyett virtuális csillagképtúrán és csillagmonda-előadáson vehettek részt, valamint meteoritkristályokat figyelhettek meg a mikroszkópos laborban. Ez azonban ne szegje kedvetek, hiszen így is nagy élményt nyújtanak a Svábhegyi Csillagvizsgáló programjai!

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 15-17. | Weboldal

Az Illúziók Múzeumában semmi sem az, aminek látszik. Azért pedig mindent megtesznek, hogy becsapják az érzékszerveinket, meghökkentsenek, összezavarjanak, ámulatba ejtsenek, ugyanakkor izgalmas tudnivalókba is beavassanak. Amennyiben érdekel az optikai illúziók világa és kíváncsiak vagytok arra, hogy miért lát olyasmit a szemünk, amit az agyunk nem tud értelmezni, akkor ezt a programot nektek találták ki! Járjátok körbe a múzeumot és kapjatok választ az összes kérdésetekre!

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 3. | Weboldal

A MiniPolisz interaktív családi játszóház egy olyan gyerekváros Budapest szívében, ahol 1000 négyzetméteren közel 30 városrész, a való világ helyszínei elevenednek meg, gyerekméretben. Bank, tűzoltóság, szálloda, rendőrség, farm, szépségszalon, kertészet, állatorvosi és fogorvosi rendelő, drogéria, ABC, barkácsáruház és még sok más helyszín nyújt pótolhatatlan élményt a szerepcserés játékokhoz. Itt néhány órára a gyerek felnőtt lehet, a szülő pedig újraélheti a közös játék örömét.

1061 Budapest, Király utca 8-10. | Weboldal

Ismerkedjetek meg a Törley pezsgő izgalmas történetével a Pezsgőmanufaktúra vezetett sétáin a budafoki gyárban! A pezsgőkóstolóval egybekötött túrákra a cég weboldalán, előzetesen lehet regisztrálni. A program magába foglal egy történelmi előadást, a gyűjtemény megtekintését, valamint egy üzemi- és pincesétát is, így átfogó képet kaphatunk a nagy múltú pezsgőgyárról egyéni vagy akár csoportos szinten egyaránt. Regisztrálni az alábbi linken tudtok.

1221 Budapest, Anna utca 7. | Weboldal

A Superfly Budapestnél akár az egész napotok a repülésről szólhat! Hiszen a 15 méter hosszú trambulinpályának köszönhetően gond nélkül ugrálhattok egyik helyről a másikra, miközben trükköket hajtotok végre a levegőben. De kipróbálhatjátok magatokat az egyensúlyozásban, a ninjapályán, a több mint 30 összefüggő trambulinból álló pályán, a zsákolópályán vagy a trambulinfalon győzhetitek le a gravitációt. Próbáljátok ki az összeset, aztán jöhet a jól megérdemelt pihenés!

1133 Budapest, Süllő utca 8. | Weboldal

