10+1 őszi program Budapesten esős időre, ha bekuckózás helyett inkább kimozdulnál

Egy-egy esős nap vagy időszak alkalmával sokan a bekuckózást választják, azt viszont érdemes tudni, hogy eső ide vagy oda, számtalan élménydús és mozgalmas őszi program áll rendelkezésünkre Budapesten, ha úgy döntenénk, kimozdulunk a négy fal közül.

A budapesti épületek falain kívül most a Deák17 Galéria ad otthont a főváros 21. századi urban art legjavának, ahol egy tárlat alatt ismerhetjük meg a legmeghatározóbb hazai ustreet art alkotók munkáit és projektjeit. A Deák17 Galéria eddigi kiállításaihoz hasonlóan nemcsak gyerekeknek tartogat izgalmas felismeréseket ez a december közepéig látogatható tárlat, hanem azoknak a városban nyitott szemmel járó felnőtteknek is, akiknek itt és most lehetőségük akad lépten-nyomon ismerős falmatricákba, képekbe vagy épp aprócska bronzszobrokba botlani.

Októberben még legalább 6 izgalmas kiállítás vár a fővárosban:

Sajátos történettel rendelkező tárlatba csöppenhetünk, ha úgy döntünk egy borongósabb nap alkalmával felkeressük a budafoki Barlanglakás Emlékmúzeumot. A Dunától induló köves domboldalakba vájt barlangok egészen 1960-ig szolgáltak több száz ember lakóhelyéül, aminek köszönhetően így az eredeti bútorok, berendezési tárgyak között sétálva tehetünk valóságos múltidéző időutazást egy egészen más és keveset ismert létformába. A tervezett látogatás előtt érdemes 1-2 nappal előbb bejelentkezni a +36 20/447-8333 telefonszámon.

Eső elől mindig jó behúzódni valahova, valamilyen védett helyre, éppen pont ezalkalommal miért is ne egy bunker tenne ilyen jó szolgálatot? A Csepel Művekben kanyargó éjszakai bunkertúra az egyik legerősebb üzemi óvóhelyi rendszert mutatja be föld alatt és föld felett, tömegóvóhelytől egészen a kórházbunkerig. A légitámadásokat túlélőkről készített dokumentumfilmek mellett ráadásul a kiállított eszközök egy részét ki is lehet próbálni, a lehető legteljesebb élmény érdekében.

Kevesen tudják, de egy-egy esős nap alkalmával akár hazánk leghosszabb, cseppköveiről híres barlangjában, a Pál-völgyi-barlangban is tehetünk tartalmas és izgalmas látogatást, aminek ráadásul 500 méteres, megújult túraútvonala megannyi izgalmat tartogat. A meseszerű cseppkövek, különleges sziklaalakzatok egy évezredek óta változatlan, megdermedt világban kalauzolnak majd bennünket a hétfők kivételével minden nap, ráadásul óránként induló vezetett túrákkal.

Persze aligha van jobb mint bekuckózni a képernyő elé egy borongósabb napon, de ha ezt kimozdulva, ráadásul VIP-élménnyel megfejelve tesszük, még inkább maradandóbbá varázsolunk egy hűvös, eső áztatta alkalmat. Budapesten már két helyen az Arénában és a Mammutban is hódolhatunk az új szintre emelt, VIP-filmezésnek, mindezt a lehető legnagyobb kényelemben, dönthető bőrfotelekkel, helyben készült fogásokkal és korlátlan büféajánlattal megfűszerezve.

Az Astoriától egy köpésre, a Múzeum körútról nyíló Reáltanoda utcában találjuk a kezdőknek és tapasztalt játékosoknak is menedéket nyújtó, VIP teremmel is rendelkező rejtekhelyet, a Játsz/Ma Társasjáték Kávézót. Ha lecserélnétek egy vagy akár több estére a jól megszokott és rongyosra játszott társasokat, úgy hétről hétre gazdagodó, jelenleg 370 féle játékuk minden bizonnyal tartogat majd meglepetéseket. A játék mellé könnyen csúszik egy-egy melegszendvics, tészta, wrap, ahogy frissítő, de akár szíverősítő is, amiből bőséges választék áll rendelkezésünkre.

Aligha találhatnánk jobb programot egy zimankósabb időszak alkalmával mint izgalmas látogatást tenni egy sörfőzdében. Az 50 perces túravezetés alkalmával nemcsak az alapanyagokkal ismerkedhetünk meg, a sörfőzés folyamataiba és annak filozófiájába is nyerhetünk betekintést és nagy szerencsénkre persze meg is kóstolhatjuk a főzdefriss állapotú ízgazdag és illatos, kellemesen habos kézműves nedűket.

Ha egy esős nap alkalmával épp sem nem kultúrára, sem pedig gasztronómiai kitekintésre nem ácsingózunk, úgy ér a testet is kényeztetni és bevenni magunkat a város egyik legmodernebb edzőtermébe. A jóleső átmozgatás után jól fog esni a belvárosi V.30 sportközpont Wellness&Go részlegének felfedezése, ahol jakuzzi, termálmedence, gőzkabin, finn szauna, bioszauna és infrakabin is szolgálja a lehető legteljesebb kikapcsolódást.

Ki mondta, hogy a játszóház kizárólag gyerekeknek való? Amellett, hogy simán lehet kicsikkel és nagyokkal karöltött családi kikapcsolódás is egy közös játszóház, eképpen csak mi, felnőttek is kiereszthetjük a gőzt az Elevenpark Játszóparty-jának keretében. Ugorjatok fejest munka után a színtiszta boldogságba és legyetek ti is gyerekek néhány órára, természetesen DJ-vel, frissen készült ételekkel és alkoholmentes koktélokkal megkoronázva mindezt.

Csak őszintén: mikor kvízeztél utoljára? Emlékszel még, milyen érzés, mikor a lehetséges válaszok csak úgy száguldoznak a gondolatok között? És arra, milyen izgalommal várod, hogy fény derüljön a helyes válaszra? A kitörő örömről és elégedettségről már nem is beszélve, amit olyan jó megélni a beharangozott jó választ követően. Semmi más dolgotok nincs, mint összetrombitálni a barátokat, regisztrálni az eseményre és a lehető legjobb hangulatban okoskodni és közösen megtornáztatni az agytekervényeket.

Persze nemcsak élményt kapni, élményt adni is lehet, ha pedig azt az időt, amit éppen nem az előbbi elfoglaltságokkal töltenél el, hanem más javára fordítanád, önkéntes meseolvasás keretében megteheted. Hiszen mi sem lehet jobb mint egészségügyi intézményekben lévő gyerekeknek mesét olvasni, szórakoztatva, megörvendeztetve őket egy gondosan kiválasztott történettel, egy varázslatos mesével. Budapest számos helyszínén van erre lehetőségünk, érdemes tehát böngészni az intézmények széles felhozatalából.

Nemcsak esős időben, októberben sem maradtok programok nélkül: