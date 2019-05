A legjobb budapesti programok esős időre

Eleged van a novemberre emlékeztető májusból? Szívesen kimozdulnál a barátaiddal, de fogalmad sincs, merre indulj? Ne aggódj, Budapest rengeteg, rossz időben is szuper kikapcsolódást nyújtó lehetőséget kínál. Mutatjuk a kedvenceinket!

Múzeumi séták

Képzőművészet, történelem, irodalom, természettudományok… Bármilyen terület ismeretanyagában is mélyednél el szívesen, Budapesten biztosan találsz számodra vonzó kiállítást. A kortárs művészet fellegvárának számító Ludwig Múzeumban például június 23-ig vár az elmúlt 50 év legjelentősebb szlovák képzőművészeinek alkotásait bemutató SIGNAL, a Szépművészetiben pedig nemrég nyílt kiállítás Michelangelo alaktanulmányaiból.

Budapest Shooting

Az ország legszínvonalasabb fedett lőtere a belváros szívében, széles fegyverválasztékkal várja az élménylövészet iránt érdeklődő vendégeket. A foglalkozások minden esetben profi, de barátságos oktatók vezetésével, kiscsoportos formában zajlanak.

Sunday brunch

Nincs is jobb program, mint finom falatok között válogatni a barátaink társaságában egy hangulatos étteremben. Budapesten rengeteg helyen elérhető a sunday brunch, vagyis a vasárnapi büféebéd, melynek során egy bizonyos összeg fejében korlátlan mennyiségű különlegességet kóstolhatunk meg a svédasztal kínálatából.

Társasjátékbárok

Ha te is imádsz társasozni a barátaiddal, mindenképpen érdemes felkeresnetek egy tematikus kávézót vagy bárt, ahol ottlétetek ideje alatt akár több játékot is kipróbálhattok. A legtöbb helyen a felszolgálók játékmesterként segítenek is a szabályok ismertetésében.

Neverland szabadulószobák

Az élménylövészethez hasonlóan magas adrenalinszintet tapasztalhatunk meg barátaink társaságában egy-egy szabadulószoba meglátogatásakor. A különböző nehézségű feladványsorozatok megfejtése tökéletes csapatépítő program lehet, hiszen időben kijutni csak együttműködéssel tudunk majd. A Neverlandben helyet kapott többek között vadnyugati, űrbéli, valamint a varázsvilágot megidéző szoba is.

Borvacsora

A Dob és a Holló utca sarkán elhelyezkedő Doblo Wine Bar az ország első borbárjaként kiváló minőségű italokat és hozzájuk illő kísérőfalatokat kínál a betérő vendégeknek. A mintegy száz négyzetméteres, borospincék hangulatát megidéző bárban számos különlegességet találhatunk, a pincérek pedig még aktuális hangulatunknak megfelelő ajánlatokkal is szolgálnak. A közel 180 féle, magyar pincészetekből származó termék között biztosan megtaláljuk a kedvencünket.

Művészmozik

Ha szívesen néznél filmklasszikusokat vagy elkerülnéd a Bosszúállók: Végjáték miatt tolongó őrült rajongókat a multiplexekben, látogass el barátaiddal egy hangulatos művészmoziba, ahol akár tematikus estekbe is belefuthattok.

Jazz minden mennyiségben

A jazz zene kedvelői Budapesten az év minden napján színvonalas koncerteket hallgathatnak a Budapest Music Centerben, illetve a Budapest Jazz Clubban. Nemzetközi fellépők is gyakran érkeznek a helyszínekre, és műfaji kitekintésre is adódik lehetőség. A BMC-ben májusban többek között az amerikai Marc Ribot és egy dél-koreai csapat, a Novus String Quartet koncertezik; a Budapest Jazz Club színpadán pedig Gereben Zitát és Takács Nikolast is láthatjuk.

Kvízestek

A hazánkban is egyre népszerűbb csapatversenyeket rendszerint kávézókban és kocsmákban rendezik meg. A tudásunkat tesztelő kvízestek 4-6 fős baráti társaságok számára a legideálisabbak, de sok helyen mínusz pontok ellenében többen is nevezhetnek a megmérettetésre.