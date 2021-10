5 társasjátékbár Budapesten, ahol estéről estére újra gyerekek lehetünk

Társas- és kártyajátékéhségünket mi sem csillapíthatná jobban, mint az az öt, Budapest pincehelyiségeiben, zeg-zugaiban, lakóházak aljában megbúvó kávézó, bár és pub, mely fenséges falatok mellett társasági élménnyel és kiapadhatatlan játékszenvedéllyel vár.

A 2013-ban egy nappaliból a világuralom felé útjára indított kezdeményezés, a Játszóház Projekt pillanatok alatt az ország egyik legkeresettebb rendezvénysorozatává vált. A projektet 2020-ban társasjátékkölcsönző követte, majd 2021 nyarán egy új bázis, a projekt saját kávézója nyitotta meg a kapuját a VIII. kerületi Német utcában. Az Ignácban minden nap 16 és 22 óra között gyűlhetnek össze a legjátékosabb kedvű felfedezők, és kalandozhatnak a modern társasjátékok világában akár bekuckózva, akár kint a teraszon. És mi lehetne ennél is jobb, ha nem a játék és az önfeledt játszóházhangulat hevében a finom falatokkal és különleges italokkal való felfrissülés?

1084 Budapest, Német utca 23.

Az Astoriától egy köpésre, a Múzeum körútról nyíló Reáltanoda utcában találjuk a kezdőknek és tapasztalt játékosoknak is menedéket nyújtó, VIP teremmel is rendelkező rejtekhelyet, a Játsz/Ma Társasjáték Kávézót. Ha lecserélnétek egy vagy akár több estére a jól megszokott és rongyosra játszott társasokat, úgy hétről hétre gazdagodó, jelenleg 370 féle játékuk minden bizonnyal tartogat majd meglepetéseket. Itt ráadásul nemcsak hangulat- és lelkiállapothoz, veszekedéshez és súrlódásmentes családi összejövetelhez, de alkalomhoz is lehet játékot választani, legyen szó randiról, családdal vagy stratégákkal való összeröffenésről. A játék mellé könnyen csúszik egy-egy melegszendvics, tészta, wrap, ahogy frissítő, üdítő, de akár szíverősítő is, amiből bőséges választék áll rendelkezésünkre.

1053 Budapest, Reáltanoda utca 16.

A Ferenc körúti Board Game Cafét nemcsak az ország első társasjátékos kávézójaként, de impozáns, közel 900 példányt számláló társasjáték-kínálata miatt is csúcstartóként tarthatjuk számon. Szerencsére ebben a megelevenedett kánaánban nem maradunk egyedül a választott játékok szabályainak megismerésében, hiszen profi játékmesterek segítenek eligazodni. Kiapadhatatlan társasjáték-kínálatuk mellett édes és sós falatozni valók csábítanak maradásra és a tudat, hogy az itt megélt játékélményt vásárlást követően táskánkban vagy hónunk alá csapva haza is vihetjük, hogy aztán időről időre visszatérve újabb és újabb élményekre adjuk a fejünket.

1094 Budapest, Ferenc körút 17.

Budapesti társasjátékbárokat bemutató „térképünkön” van egy hely, ahova betérve minden kétséget kizáróan megszűnik a külvilág. A pubhangulatot ötvöző VI. kerületi Game Up Pub az a szóban forgó hely, ahova az ősz első hűvösebb fuvallatai elől jó érzés baráti társaságunkkal bevackolni magunkat, és újra egy kicsit gyermekké lényegülni. Itt minden adott egy nevetős, felszabadult és laza estéhez, ahol a háromszáznál is több játék csak azt várja, hogy a polcról levéve tánc helyett játékba vigyük őket, miképp aztán egy-egy korsó sör, néhány falat ropogtatni való vagy éhségűző panini, kártyapakli és táblajáték fölött az idő egyetlen csettintésre teljen el.

1066 Budapest, Zichy Jenő utca 4.

Néhány percre a Jászai Mari tértől, Újlipótváros hangulatos városnegyedében ráérősen sétálva találjuk azt a zöld ajtót, ami fölött színes betűk hirdetik, bizony megérkeztünk a Katona József utcai Társa’s Játék Bárba. A különleges és barátságos designnal berendezett bárban, legyen szó baráti, családi összejövetelről, netalán csapatépítőről, a szívből jövő fogadtatás és az önfeledt játék szinte garantált. Nem is találhatnánk ennél megfelelőbb helyet, ha csapolt és kézműves sörök, rágcsálni és falatozni valók, na meg persze 200 társasjátékuk társaságában vonulnánk el a város zajától, és töltődnénk fel merőben új, jóleső és maradandó élményekkel.

1137 Budapest, Katona József utca 21.