5 kvízest Budapesten, ha szereted a játékos vetélkedőket

Finom ételek, italok és a közös játék élménye. Pontosan ezekre számíthattok, ha közösen összefogva jelentkeztek a fővárosban rendkívül közkedvelt kvízestekre, miközben csapatban tesztelitek a tudásotokat. Válogatásunkban megmutatjuk, hol van erre lehetőség.

A Bartók Béla út közelében található, 32 féle magyar és külföldi kézműves, kisüzemi és újhullámos söreiről ismert KEG Sörművház egy hónapban többször is készül kvízestekkel a vetélkedők kedvelőinek. A kérdéseket a Stepout Games csapata állítja össze, és a különböző feladványok szinte minden alapvető témakört érintenek, legyen szó általános műveltségről, logikai feladványokról vagy film- és zenerészletek felismeréséről. Egy biztos, az egyedi kérdésköröket tartalmazó kvízjátékban a kreatív gondolkodásotokra is szükségetek lesz. A verseny ingyenes, a részvételt nem kötik regisztrációhoz, elég, ha kommentben jelzitek, hogy hány fős csapattal érkeznétek. A győztes csapat értékes italnyereménnyel gazdagodhat, amit akár helyben is elfogyaszthattok.

1114 Budapest, Orlay utca 1.

Amennyiben otthonosan mozogtok az olyan kultfilmek és sorozatok világában, mint a Star Wars, a Marvel-univerzum, az Agymenők és a Jóbarátok, akkor teszteljétek tudásotokat néhány fős csapatokban a ROOTS Budapest kocsmakvízein. Emellett rendeznek még nem kimondottan egy témakör köré épülő kvízesteket is, Quizard Kupa néven, a bajnokságokba pedig bármikor, akár szezon közben is nyugodtan becsatlakozhattok. Fontos azonban tisztában lennetek azzal, hogy az ingyenes eseményeken maximum 7 fős csapatokat engedélyeznek. Ha szerencsétek van, akkor játék után egy-egy szuper koncertet is elcsíphettek az élőzenés szórakozóhelyként is üzemelő ROOTS-ban.

1077 Budapest, Király utca 77.

A Craft Head kisüzemi sörlelőhelyén minden hétfőn és kedden megküzdhettek egymással a Quizzone Kupa elnevezésű kocsmakvízen, maximum 8 fős csapatokban. A verseny során 9 különböző játékblokkban kell megválaszolnotok 66 izgalmas, szórakoztató és egyben izzasztó kvízkérdést. A vetélkedők népszerűségét mutatja, hogy szinte minden alkalommal teltházas esteket tartanak, ezért nem árt minél hamarabb jelentkeznetek, amit az esemény üzenőfalán tehettek meg. A részvétel ingyenes, a 32 féle sörkülönlegesség fogyasztása viszont elvárt. (A Quizzone kvízestjeit megtaláljátok a Tranzitban is!)

1088 Budapest, Rákóczi út 29.

A 70-es és 80-as éveket idéző Ibolya Espressót is elérte a kocsmakvízek népszerűsége, így szeptembertől júniusig minden hétfőn, este 8 órától meginvitálnak titeket a közös játékra, a QuizNight szervezésében. A kvízestekre 4-6 fős csapatok jelentkezését várják, a játék két fordulóból áll, melyek között villámkérdéseket kell megválaszolnotok. Nem csak a legtöbb pontot szerzett csapatot, de a villámkérdések nyertes csapatát is nyereményekkel jutalmazzák. A kérdéseket minden héten egyedileg állítják össze, a leggyakoribb témakörök között szerepelnek például az alapműveltségi, a történelmi, a filmtörténeti, a popkultúrával és a sporttal kapcsolatos kérdések, és így tovább. A bajnokságon résztvevők helyezéseit a szervezők honlapján vezetik.

1053 Budapest, Ferenciek tere 5.

A Habakuk koktélbárban a remek italakciók mellett hétfőn és szerdán különleges kocsmakvízekkel várják az érdeklődőket. Lényegében bármelyik filmre vagy sorozatra rábökhettek, majdnem biztos, hogy náluk rendeznek olyan tematikájú kvízesteket. Főként a filmes kultúra fogyasztóinak és szerelmeseinek ajánljuk tehát ezeket a vetélkedőket, de az sem baj, ha nem vagytok otthon a témában, hiszen minden napra más-más eseményeket találnak ki, legyen szó darts- vagy éppen csocsóversenyről. A kocsmakvízre 2-6 fős csapatokban jelentkezhettek, a nevezés ára 1-1 ital megvásárlása a bárpultnál. A hangulatról a Habakuk igyekszik gondoskodni, ezért már déltől féláras fröccsakcióra és “1-et fizet, 2-t kap” koktélakcióra számíthattok.

1073 Budapest, Erzsébet körút 12.