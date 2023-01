5 nagyszerű bowlingpálya Budapesten, ahol még szürke téli napokon is jól szórakozhatunk

Fontos, hogy legalább egyszer egy héten kieresszük a hétköznapok okozta fáradt gőzt, ehhez pedig tökéletes időtöltés lehet a bowlingozás, ami még egy-egy szürke téli napba is színt vihet. Budapesten számtalan minőségi pályát találhatunk, ahol akár kettesben, akár nagyobb társasággal is hódolhatunk ennek a kellemes időtöltésnek.

Pearl Harbor Restaurant Bowling & Bar

A letisztult, innovatív belsőépítészeti megoldásokkal kialakított étteremben a minőségi ételek felsorakoztatása mellett a szórakozásra is nagy hangsúlyt fektetnek, így a Magyarországon elsőszámú Brunswick Bowling pályáján tesztelhetitek tudásotokat. A Pearl Harbor Restaurant Bowling & Barban kényelmes asztalokkal és modern pontozási rendszerrel játszhattok akár órákon át, a nyolc pálya bármelyikén. Hétfőtől szerdáig akciós árakkal, valamint további három versenyminőségű biliárdasztallal várják a kocsmasportok szerelmeseit. Egy pályán maximum 8 fő tud játszani, cipőt bérelni pedig a helyszínen tudtok. Az impozáns helyszín családi és céges rendezvényekre is kibérelhető, a szezonálisan megújuló étlapjukon pedig nemrégiben a helyben készített, friss sushi válogatások is helyet kaptak, amit kár lenne kihagyni.

1032 Budapest, Bécsi út 136. | Weboldal

MOM Bowling

Budapest legelegánsabb bowlingpályája igazán exkluzív környezetben várja az érdeklődőket a Cinema MOM lounge szintjén. A 10 pályás MOM Bowling a hét minden napján fogadja a játszani és szórakozni vágyókat, akár mozi előtt vagy után is. A tíz pályán hétköznap délután 3-tól este 11-ig lehet gurítani, hétvégén pedig már délelőtt 12-től belevethetitek magatokat a versenyzésbe. A pályákat online, óraalapon lehet kibérelni, és egy pályán maximum 8 fő játszhat. A pálya csak bowlingcipőben használható, amit a helyszínen kölcsönözhettek a játék idejére. Amennyiben megtetszett a helyszín, a MOM Bowling hatalmas tereit még zártkörű eseményekre is ki lehet bérelni.

1123 Budapest, Alkotás utca 53. | Weboldal

AnyTime Bar & Entertainment

A belvárosban egyedülálló módon hat biliárdasztallal, dartstáblákkal, shuffleboardokkal és négy bowlingpályával várnak benneteket a négyszintes AnyTime Bar & Entertainment falai között. A bowlingozás élményét egészen exkluzív környezetben élvezhetitek, hiszen a négyből két pályát egy elkerített részen, a legalsó szinten alakítottak ki, ahol senki és semmi nem zavarhatja meg a játékotokat. A hangulathoz a bár italválasztéka is nagy mértékben hozzájárul a kis- és nagyüzemi sörválasztékkal, na meg a kedvező árú alkoholos italokkal. Bowlingcipő használata nem kötelező, de tudtok bérelni a helyszínen, pályát foglalni pedig a bár honlapján van lehetőségetek.

1068 Budapest, Király utca 56. | Weboldal

Strike Bowling Club

A Strike Bowling Club és Étterem 1997-ben nyitotta meg kapuit, ez a 90-es évekre jellemző életérzés pedig egyértelműen átjárja az egész helyet. A létesítményben összesen nyolc automata bowlingpálya működik, két játék között pedig az étterem széles kínálatából is válogathatunk. Sőt, még a családosokra is gondoltak, ezért a gyerekeknek külön pályát alakítottak ki, valamint a kisebbek könnyített golyókkal guríthatnak. Pályát foglalni a klub honlapján tudtok.

1117 Budapest, Budafoki út 111-113. | Weboldal

Sugár Bowling & Pub

Budapest egyik legismertebb bevásárlóközpontjának első emeletén évek óta nagy sikernek örvend a Sugár Bowling & Pub. A bowlingozás mellett biliárdasztalokkal várják azokat, akik kellemes környezetben kapcsolódnának ki egy fáradt nap után. A finom falatokról a hely pubjában gondoskodnak. Ráadásul most minden nap páros ajánlattal kedveskednek azoknak, akik kettesben érkeznének egy kis játékra. Pályát foglalni a Sugár Bowling & Pub honlapján tudtok.

1148 Budapest, Örs vezér tere 24. | Weboldal

