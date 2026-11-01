Újdonságok Budapesten: 8 bakancslistás hely, amit nem érdemes kihagyni novemberben

Új ízekre, különleges terekre és friss élményekre vágysz? Akkor legyen novemberi ajánlónk a legfőbb iránytűd, ahol a legújabb bakancslistás budapesti éttermeket találjátok.

Sisters by Gettó Gulyás

A Sisters by Gettó Gulyás a magyar konyha legjavát hozza el Budapest belvárosába, a VII. kerületi Wesselényi utcába. Többek között gulyásleves, csirkepaprikás, marhapörkölt és töltött káposzta is várnak, a Gettó Gulyás tízéves tapasztalatával, szakmai tudásával és szeretetével elkészítve. A Sisters ugyanazt a becsületes, hagyományokra épülő konyhát képviseli kötetlenebb formában. Ide nem kell asztalt foglalni: térj be egy gyors ebédre, vacsorára, egy frissen készített, tartalmas magyaros fogásra vagy kérd kedvenceidet elvitelre, amikor csak jólesne valami igazán finom. Mert a jó magyar konyha nem alkalomhoz kötött, és egy jó gulyásnak nem kell fehér abroszra várnia.

1077 Budapest, Wesselényi utca 13. | Facebook

VakVarjú Kiscelli

Új fiókával gazdagodott Óbuda gasztronómiai fészekalja: a Kiscelli-parkerdő lábánál tárta szélesre szárnyait a VakVarjú-hálózat nyolcadik tagja! A zöldbe burkolódzó kulináris menedékházban a békebeli polgári miliő bohém, természetközeli részletekkel és otthonos ízekkel találkozik. A vérbeli „varjús” fogások mellett a fenntarthatóság is főszerepet kap az étlapon: a chefajánlat minden egyes tányérján hazai kistermelők kincsei köszönnek vissza! Hétvégén gyereksarok, míg esténként élő zongoraszó várja a vendégeket.

1037 Budapest, Mikoviny utca 2-4. | Facebook

Keramikcafe

Kreatív énidőre vágysz a belváros szívében? Az újonnan megnyitott Keramikcafe kávézó és alkotótér egyben, ahová foglalás nélkül, spontán is betérhetsz. A 170-féle natúr kerámiaforma és 110 színárnyalat mellé ráadásul szuper gasztroélmények dukálnak: két ecsetvonás között matcha lattét vagy flat white-ot kortyolhatsz, de MONYO sörökkel és spritzekkel is koccinthatsz. Ha megéheznél, friss pulled pork panini, ropogós pizza, sós-édes nasitálak és házi banánkenyér gondoskodnak a felhőtlen flow-élményről!

1085 Budapest, Rökk Szilárd utca 3. | Facebook

Cova Budapest

A Matild Palace úri pompát sugárzó falai között, az egykori Belvárosi Kávéház helyén talált otthonra Milánó 200 éves kávéházi legendája, a Cova. A gazdag, szecessziós stílusú belső tér mélykék bársonyfotelekkel, két pazar terasszal, és autentikus olasz ízekkel csábít egy kis dolce vitára, érkezzünk a nap bármely szakában. Sötét pörkölésű kávék, habkönnyű panettonék, antipastik, aperitivók, risottók és kézzel készített tésztaételek repítenek Észak-Olaszországba, reggel héttől este tizenegy óráig!

1056 Budapest, Váci utca 36. | Facebook

Clemenza Pasta Bar

Rusztikus, laza vibe, helyben gyúrt tészták, és a Pizza Manufaktúrából már ismerős, olaszos közvetlenség: az Erkel utca kultikus pizzázójának helyén megnyílt a Clemenza Pasta Bar! A konyhában már korán reggel megindul a durumtésztagyártás, aminek az eredménye aztán olyan klasszikus fogásokban ölt testet, mint a római carbonara, a pomodoro, a húsgolyós spagetti vagy a marharagus tagliatelle. Italfronton olasz sörök, fehér- és vörösborok, illetve ütős koktélok teszik teljessé a gasztronómiai kalandozást.

1092 Budapest, Erkel utca 4. | Facebook

Illés Kamra

Ha odavagy a libaságokért, az Illés Kamra kézműves különlegességei neked szólnak! A fiatal tulajdonos, Illés Gábor családi receptek mentén, megbízható hazai partnerek segítségével emeli az őt megillető helyre ezt a sokoldalú alapanyagot: a hegyvidéki delikátban olyan szívvel-lélekkel készített kedvencek várnak, mint a lilahagyma-lekváros libapástétom, a varrott, érlelt sonka, a fűszeres kolbász vagy a nagyszülői útmutatás alapján kikevert tepertőkrém, de isteni szendvicseket és finom kávékat is kóstolhattok!

1126 Budapest, Királyhágó tér 2. | Facebook

Fire & Bird

A Nyugati pályaudvar mellett már izzanak a grillrácsok: végre Magyarországra is megérkezett a hamisítatlan afro-portugál peri-peri-élmény! A Fire & Bird titka az afrikai chilivel fűszerezett, titkos pácban és a nyílt lángú technikában rejlik, amitől a csirke kívül roppanós, füstös kérget kap, belül viszont szaftos marad. A húsok mellé peri-peri rizst, grillezett kukoricát és házi szószokat is kérhetünk, a tüzes lakomát pedig a portugálok kedvenc édességével, egy krémes pastel de natával zárhatjuk.

1132 Budapest, Váci út 6. | Facebook

HUBA by Babka

A színes mezzéiről és ellenállhatatlan fonott kalácsairól híres újlipótvárosi Babka Budapest csapata új terepre evezett: a Victor Hugo utca 35. szám alatt megnyitotta kapuit a HUBA by Babka rendezvényház! Az inspiráló tér főzőiskolával, gasztrokönyvklubbal és izgalmas gasztroeseményekkel várja az érdeklődőket, kiscsoportos workshopjaikon pedig többek között olyan hazai hagyományokat sajátíthatunk el, mint a hájastészta-készítés vagy a pötyőkefőzés!

1132 Budapest, Victor Hugo utca 35. | Facebook

Újonnan nyílt pékségek, ahol ropogós finomságok várnak: