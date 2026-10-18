A Kung Fu Panda Budapestje: 5 remek dumpling-lelőhely, ahol még szeretett pandánknak is elállna a szava

A Kung Fu Panda ízlését aligha lehet vitatni, a csodás tésztabatyuk iránti rajongását pedig csak bőszen lehet követni. Így hát elhoztuk nektek a főváros legjobb dumpling-lelőhelyeit, ahol a tradicionális jiaozikon át egészen az újragondolt dumplingokig merülhettek el a Távol-Kelet ízeiben.

DehraDuna Dumplings

A Madách Színháztól csupán egy karnyújtásnyira bújik meg a főváros dumpling Kánaánja, ahol még szeretett Kung Fu Pandánknak is leesne az álla az elé tárt gőzgombóc-mennyiség láttán. A Kánaán itt ugyanis nem költői túlzás: párolt, serpenyőben sült, rántott, vegetáriánus, vegán, húsos dumplingok várnak ránk a DehraDunában, a sor pedig nem áll meg itt. Az étteremben csavartak egyet a sokunk által ismert gőzgombócokon, így szószos momókkal emelhetjük a tétet a felejthetetlen ízrobbanás jegyében.

1075 Budapest, Wesselényi utca 54. | Weboldal | Facebook

ZHU & CO

Már 5 éve, hogy egy fiatal pár, Mása és Ji szerelemprojektje megvetette a lábát Budapesten, és azóta is örömmel szolgál ki minden hedonista lelket a fővárosban. Autentikus batyuiknak aligha van párja széles e világon: Ji anyukája nyújtja a saját készítésű tésztákat, míg apukája a saját készítésű töltelékkel tölti meg és formázza őket. Laikusként csöppentek bele a vendéglátásba, konferenciákon, workshopokon sajátították el a szakma legjobbjaitól a tudást, mígnem ma már több mint 250 ezer, kívül ropogós, belül szaftos batyut tudhatnak maguk mögött. Az általuk jiaozi dumplingnak nevezett, hagyományos kínai étel mellett levesekkel, salátákkal és wontonnal kalauzolják el a vendégeket a kínai konyha különleges ízvilágában.

1065 Budapest, Nagymező utca 66. | Facebook

Noodle Bowl

Kína észak-keleti részével és Szecsuán ízkavalkádjával hív testet-lelket melengető gasztronómiai kalandra a Noodle Bowl csapata, mely a hamisíthatatlan kínai comfort foodok világát tárja fel előttünk. Étlapjának széles palettáján minden megtalálható, ami egy kínai ízutazás elengedhetetlen kelléke: különleges előételek, tészták, rizses fogások és megannyi, számunkra kuriózumnak tűnő párosítás invitál kulináris utazásra. Közöttük pedig a híres-neves batyuk is helyet kaptak, pirított, párolt gőzbucik és gombócok vesznek le a lábunkról már az első falatnál.

1052 Budapest, Semmelweis utca 2. | Weboldal | Facebook

101neo

A 101 Bistro és a 101 Tigris kistestvére 2024 óta aranyozza be a Kazinczy utca környékét, még ha a kuro szellemében készült, fekete entriőrje az első pillanatban nem is erre enged következtetni. Ételeik azonnal mámoros táncra hívják ízlelőbimbóinkat, melyek Kína és Tajvan környékén rophatják, miközben mi a fővárosban alélunk el a 101neo különlegességeinek hála. Az aprócska bisztró leginkább a levesek, rizsételek és baók vonalán mozog, azonban testvéreivel ellentétben teret ad a bohó, őrültebb ötleteknek is. A dumplingot pedig a hely egyik tulajdonosának, Boennek az anyukája készíti a tradíció jegyében.

1075 Budapest, Kazinczy utca 9. | Facebook

OPIUM Restaurant & Bar

A nagyvilági életérzést hozza el Budapestre az OPIUM, aminek konyhája Vietnám, Indokína, a délkelet-ázsiai régiók, illetve Franciaország ízeiből merítkezik, miközben az ételeikben megtalálhatjuk a vietnámi, családi gyökereket, recepteket is. Egy igazi, exkluzív tér ez, ahol sharing koncepcióban, csipegetve ismerhetjük meg a messzi világok kulináris izgalmait. A jól ismert dumplingok mellett tejszínes szószban tálalt légies tésztabatyuk varázsolnak el, s különféle, rákos, BBQ-s töltelékkel töltött dim sumok vesznek le a lábunkról. Az étlap alapján pedig ez csak a kezdet, a batyucsodák mellett érdemes helyet hagyni a tésztalevesnek, a tészta- és wokételeknek, grillezett, valamint rizses fogásoknak egyaránt.

1051 Budapest, Arany János utca 13. | Weboldal | Facebook

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Kiemelt kép: ZHU & CO