Az év legragyogóbb időszaka idén is kéz a kézben jár a pompás falatokkal, a főváros kedvenc éttermei pedig kihagyhatatlan ajánlatokkal aranyozzák be a decemberi napokat. Először a karácsonyi asztal hőn szeretett ízei, rögtön utána pedig a szilveszteri pezsgést kísérő ínyencségek kerülnek terítékre: íme, öt pazar ünnepi ajánlat 2026-ban! (x)

ARAZ Étterem

Az ARAZ Étteremben az adventi hétvégéken ünnepi menüvel és élő zenével, a decemberi hétköznapokon pedig különleges ünnepi fogásokkal hangolódhattok az év végére. December 26-án karácsonyi brunch, szilveszterkor gálabüfé vár benneteket élő zenével kísérve, borvacsorákat, jazznapokat és tematikus esteket pedig az év többi részében is rendeznek. A Dohány utcai étterem akár 150 fős rendezvényeknek is otthonául szolgál, így céges évzárókhoz, családi és baráti összejövetelekhez is tökéletes választás – csoportos alkalmakra ráadásul egyedi menü- és rendezvényajánlatot is kérhettek!

1074 Budapest, Dohány utca 42-44. | Weboldal

Funky Budapest Bistro & Bar

A Funky Budapest Bistro & Barban a ’70-es, ’80-as évek retró hangulata modern városi vibrálással egészül ki: neonfények, plakátok, körhinta ihlette bárpult, újragondolt magyar bisztróklasszikusok és kvízestek várnak benneteket. December végéig minden szombat DJ-vel kísért Morning VIBE-bal indul, advent vasárnapjain pedig forralt borra, kürtőskalácsra és Reszkessetek betörők! tematikára számíthattok a teraszon. Céges karácsonyi vacsorák, szilveszterkor büfévacsora, élő zene és hajnalig tartó FUNKY PARTY gondoskodik a felejthetetlen estékről – a Funky december 24-én, 25-én és 26-án is nyitva tart!

1051 Budapest, Mérleg utca 4. | Weboldal

VakVarjú Étteremcsalád

A VakVarjú konyháján már gőzerővel készülnek az ünnepi finomságok: a karácsonyi elviteles kínálatban a klasszikus ízek mellett meglepő kombinációk is helyet kaptak, így az étlapon a tradicionális ponty- és szürkeharcsa-halászlé, a konfitált kacsacomb és a kolozsvári töltött káposzta mellett olyan különlegességek is szerepelnek, mint a füstölt csülkös malackocsonya céklás tormakrémmel. Az édes élményekről a Dobay Cukrászda gondoskodik, diós, mákos, gesztenyés-aszalt szilvás és fügés-pekándiós bejglivel, házi mézes krémessel, süteményválogatásokkal. Bízzátok a karácsonyi menü elkészítését a VakVarjúra!

1116 Budapest, Érem utca 2. | 1133 Budapest, Bessenyei utca 6. | 1203 Budapest, Vízisport utca 12-18. | Weboldal

Dobay Cukrászda

A Dobay Cukrászdákban gondosan válogatott, minőségi alapanyagokból, sok-sok odafigyeléssel és szeretettel készítik az ünnep legfinomabb kedvenceit. Bejgliből a klasszikus diós és mákos mellett fügés-pekándiós és gesztenyés-szilvás változatot is találhattok, házi mézes krémesükkel pedig a nagymamák konyháját idézik meg. Sütemény-, keksz- és édes teasütemény-válogatásaik közt gluténmenteseket is találtok, a Pathé-válogatás pedig liofilizált málnával teszi még édesebbé az ünnepet. Finomságaik ajándéknak is nagyszerűek – válogassatok személyesen a Dobay Cukrászdákban vagy rendeljetek a webshopból!

2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68. | 1016 Budapest, Krisztina körút 38. | 1117 Budapest, Garda utca 1. | Weboldal

Puli & Juhász BierGarten

Felejthetetlen szilveszterre készül a Puli & Juhász BierGarten! Az este ünnepi, háromfogásos vacsorával indul, mely során mindenki kiválaszthatja a kedvére valót a kínálatból. A finom falatokon túl a Topáz Trió élő zenéje alapozza meg a hangulatot, majd DJ Nikolaj veszi át a terepet, hogy hajnalig rophassátok a legjobb retro slágerekre. Bőven lesz mivel koccintani: a szilveszteri jegyár egész este korlátlan fogyasztást biztosít a válogatott csapolt sörökből, a ház boraiból és az alkoholmentes italokból. Éjfélkor pedig pezsgővel köszönthetitek az új esztendőt a Puli & Juhász BierGartenben!

1074 Budapest, Dob utca 19. | Weboldal

Ajándékozható gasztroélmények ínyenceknek: