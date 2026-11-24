Zimankóban, zúzmarában másra sem vágyunk, mint egy testet-lelket átmelengető elvonulásra, ahol kipihenhetjük az év fáradalmait. Az alábbi szálláshelyek feltöltő wellnessélményeket kínálnak, így garantáltan magatok mögött hagyhatjátok a mindennapok szürkeségét. (x)

Nádas Tó Park Hotel, Vasad

Ha az egyre hűvösebb időben gondolatban már a jacuzziban pihentek, ideje valóra váltani ezt a remek ötletet! A Nádas Tó Park Hotelben a tél is felejthetetlen élményeket kínál: lépjetek a kinti hidegből a kellemesen meleg pezsgőfürdőbe, majd élvezzétek egy finom vacsora mellett, hogy végre sehová sem kell sietnetek. Érkezzetek kettesben egy kis romantikára, vagy hozzátok el az egész családot egy közös feltöltődésre – az biztos, hogy tóparti nyugalom, wellnessélmények sokasága és gondtalan együtt töltött idő várnak rátok. Itt az alkalom, hogy felfedezzétek a tél legszebb arcát Vasadon!

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Casa Christa, Balatonszőlős

A Casa Christa szőlőtőkék között megbúvó présházai a hidegebb hónapokban is a Balaton-felvidékre csábítanak. Egy nyugodt, kettesben töltött vidéki hétvégéhez épp ideálisak: a választott présháztól függően saját pincewellnessben vagy házon belüli szaunában lazíthattok. A birtok Michelin Bib Gourmand éttermében szezonális, helyi alapanyagokból készült fogások és hozzájuk illő balatoni borok várnak benneteket. A balatoni borvidékek kínálatát az országban egyedülálló Balaton Wines Visitor Centerben is felfedezhetitek. A természetközeli szállás ráadásul kutyabarát, így négylábú társatok is veletek tarthat.

8233 Balatonszőlős, Izabella út | Weboldal

Thermal Hotel Visegrád****superior

Van egy hely, ahol a gyerekek önfeledt nevetése, a wellness nyugalma, a kulináris élvezetek és a természet szépsége találkozik egymással. A Thermal Hotel Visegrád****superior a festői Dunakanyar szívében az év minden szakában felejthetetlen élményekkel várja a kikapcsolódni vágyókat. A rohanó hétköznapokban az együtt töltött idő az egyik legnagyobb ajándék.

A Budapesttől mindössze 40 kilométerre, a Pilisi Parkerdő szomszédságában található Thermal Hotel Visegrád****superior tökéletes helyszín egy gondtalan hétvégéhez vagy egy közös családi kiruccanáshoz, hiszen itt minden generáció megtalálja a számára legkedvesebb kikapcsolódási formát. Amíg a legkisebbek a hatalmas gyermekbirodalomban kalandoznak, és hazánk legnagyobb beltéri csúszdáján élvezik az élményeket, addig a felnőttek a megújult Lepence Spa kényeztető világában töltődhetnek fel, ahol a kellemesen meleg medencék, szaunák és lazító masszázsok segítenek magunk mögött hagyni a mindennapok rohanását.

Az élményekhez természetesen a hotel kiváló gasztronómiai kínálata is hozzátartozik: a változatos fogások, a szezonális finomságok és a különleges borvacsorák minden közös étkezést emlékezetessé tesznek. Ezen kívül a szálloda egész évben színes programokkal, ünnepi eseményekkel és tematikus hétvégékkel gondoskodik arról, hogy mindig legyen miért visszatérni.

A kikapcsolódást a Dunakanyar páratlan szépsége koronázza meg. A visegrádi Fellegvár panorámája, a romantikus séták és a természet közelsége minden évszakban új élményeket tartogat, így a Thermal Hotel Visegrád****superiorban minden adott ahhoz, hogy az együtt töltött pillanatok valóban felejthetetlenek legyenek.

2026 Visegrád, Lepence völgy 2. | Weboldal

A Balaton a téli időszakban is meseszép: