Idén karácsonykor ajándékozzatok gasztroélményeket tárgyak helyett! Egy különleges reggeli, egy hangulatos vacsora vagy egy izgalmas gasztrokaland tökéletes meglepetés lehet azoknak, akiknek a közösen töltött idő jelenti a legnagyobb örömöt. (x)

New York Café

Vannak ajándékok, amelyeket nem kicsomagolni, hanem átélni lehet – a New York Café ajándékutalványa pedig éppen ilyen meglepetés. Budapest több mint 130 éves, ikonikus kávéházában egy ráérős reggeli, egy délutáni kávézás süteménnyel vagy akár egy elegáns vacsora is különleges alkalommá válik. Az 1894-ben megnyílt New York Kávéház aranyozott díszítései, freskói, csillárjai és márványoszlopai már önmagukban lenyűgözőek, az élő zene és a gasztronómiai kínálat pedig csak tovább fokozza az élményt. Tökéletes ajándék pároknak, szülőknek vagy bárkinek, akit egy kis budapesti luxussal lepnétek meg.

1073 Budapest, Erzsébet körút 9–11. | Weboldal

MUZEUM Kávéház

A MUZEUM Kávéházban egy közös ebéd, egy ráérős délutáni süteményezés vagy egy hangulatos vacsora is remek alkalom arra, hogy végre egymásra figyeljetek. Az étlapon a magyar konyha jól ismert klasszikusai, többek között a gulyásleves, a Jókai bableves füstölt csülökkel és a paprikás csirke vajas galuskával idézik meg az otthoni ízeket, míg a kortárs fogások és az olyan desszertek, mint a mézes krémes vagy az Opera szelet, új kedvenceket is tartogathatnak. A Magyar Nemzeti Múzeum szomszédságában található kávéházban az étkezést akár egy közös kulturális programmal is összeköthetitek.

1088 Budapest, Múzeum körút 12. | Weboldal

Központ Bisztró

Újpest szívében, a Központ Bisztróban az olaszos életérzés télen sem pihen: a barátságos környezet, a mediterrán vendégszeretet és az ínycsiklandó fogások tökéletes alapot adnak egy családi ebédhez, baráti találkozóhoz vagy romantikus vacsorához. A megújult őszi-téli kínálatban házias lasagne, különleges tészták és Nonna tiramisu is szerepel, a brunch kedvelőit pedig tojásos english muffin, french toast és panini várja. A prémium kávék, forró csokoládék és matchavariációk mellett vasárnaponként élő zene teszi teljessé a Dolce Vita ebédeket. Ti pedig a bisztró ajándékutalványával mindezt élményként tehetitek a karácsonyfa alá.

1041 Budapest, Szent István tér 1. | Weboldal

Central Grand Café

Ha idén karácsonykor valami igazán különlegessel lepnétek meg szeretteiteket, egy történelmi kávéházi élménnyel nehéz lesz melléfogni. A Central Grand Café ajándékutalványával nem csupán egy ebédet, vacsorát vagy kellemes kávézást ajándékozhattok, hanem egy olyan alkalmat is, amikor végre minden a közös pillanatokról szól. A patinás kávéház elegáns enteriőrje, gazdag történelmi múltja és kortárs gasztronómiai kínálata különleges hátteret biztosít egy ráérős találkozáshoz. Legyen szó romantikus vacsoráról, családi ebédről vagy baráti beszélgetésről, itt a klasszikus budapesti kávéházi hangulat modern kulináris élményekkel találkozik. Az utalvány ráadásul szabadon beváltható, így az ajándékozott maga választhatja ki a tökéletes alkalmat.

1053 Budapest, Károlyi utca 9. | Weboldal

Calavera Budapest

A Calavera Budapest voucherével nem csupán egy ebédet vagy vacsorát adhattok szeretteiteknek, hanem egy közös gasztrokalandot is, ahol vibráló színek, látványos falfestmények, zene és fűszeres illatok teremtenek hamisítatlan fiesta hangulatot. A megújult téli étlapon a mexikói klasszikusok mellett olyan izgalmas fogások sorakoznak, mint a változatos taco-válogatás, a kubai pulled pork szendvics vagy a banános chimichanga. A megosztós tálak és látványos koktélok pedig még inkább az együtt étkezés örömét hozzák el. Ha hétvégén érkeztek, a vasárnapi Fiesta programokon élő mexikói–latin zene is gondoskodik a hangulatról.

1041 Budapest, Szent István tér 3. | Weboldal

Már a karácsonyi vásárok is tárt karokkal várnak: