Magyar ízek nyomában: 7 budapesti étterem, ahol autentikus fogásokat kóstolhattok

Fedezzétek fel Budapest legjobb helyeit, ahol a magyar konyha időtálló klasszikusai várnak!

Gundel

A több mint 130 éves múltra visszatekintő Gundel a budapesti vendéglátás egyik ikonikus helyszíne, ahol a magyar gasztronómiai hagyományok időtlen eleganciával találkoznak. A Városliget kapujában álló legendás étterem 11 emblematikus fogással tiszteleg hazánk kulináris öröksége előtt: az étlapon többek között palócleves, csirkepaprikás és a világhírű Gundel-palacsinta is szerepel. Minden fogás egy-egy történetet mesél el, miközben generációkon átívelő gasztronómiai hagyományokat is őriz. A történelmi környezet és a híres Gundel-vendégszeretet csak tovább emeli az élményt, a Michelin Guide által is elismert, valamint a Gault&Millau ajánlásában szereplő étterem máig a magyar vendéglátás egyik meghatározó szereplője.

1146 Budapest, Gundel Károly út 4. | Weboldal

Séf Asztala

Közvetlenül az Országház szomszédságában található a Séf Asztala, ahol a magyar konyha jól ismert fogásai modern köntösben, mégis otthonos hangulatban kerülnek az asztalra. Az étlapon olyan nagy kedvencek sorakoznak, mint a gulyásleves, a csirkepaprikás, a rántott hús és a túrós tészta, de lángost, frissen sült péksüteményeket és házi kovászos kenyeret is kóstolhatunk. A gondosan válogatott alapanyagok és a szakértelem a hagyományos ízeket helyezik előtérbe, de a modern csavar sem marad el. Akár egy gyors ebédre térnétek be, akár ráérősen falatoznátok, a Séf Asztala remek választás, ha Budapest egyik legismertebb látványosságának közelében kerestek helyet.

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6. | Weboldal

Retro Lángos Budapest

A Retro Lángos Budapest immár 15 éve a hagyományos magyar lángos szerelmeseinek egyik kedvelt találkozóhelye. A klasszikus sajtos-tejfölös változattól a különleges, gourmet feltétekkel megbolondított kreációkig mindenki megtalálhatja a kedvencét, ráadásul gluténmentes és vegán változatok is szerepelnek a kínálatban. A Bajcsy-Zsilinszky úti, nemrég megújult étterem stílusos belső térrel, látványkonyhával és gyereksarokkal várja a vendégeket, míg a Vécsey utcai egységben meghitt hangulat és asztali kiszolgálás teszi teljessé az élményt.

1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 25. | 1054 Budapest, Vécsey utca 3. | Weboldal

Funky Budapest Bistro & Bar

A Funky Budapest Bistro & Bar a hetvenes-nyolcvanas évek hangulatát idézi meg neonfényekkel, retró plakátokkal és játékos, nagyvárosi atmoszférával. Az étlapon a magyar konyha klasszikusai kapnak egy kis funky csavart: a gulyás és a lángos mellett marhapörköltet és császármorzsát is találunk.

1051 Budapest, Mérleg utca 4. | Facebook

SIMALIBA Belvárosi Csárda

A SIMALIBA Belvárosi Csárdában a házias magyar ízek, a szívélyes vendéglátás és a hagyományos csárdahangulat találkozik. Az étlapon kiadós klasszikusok és helyi kedvencek sorakoznak, a kínálat igazi sztárjai pedig a libából készült specialitások: novemberben, Márton-nap alkalmából különleges libás fogásokkal idézik meg a magyar gasztronómia egyik legkedveltebb hagyományát. Ahogy életre kelnek Budapest karácsonyi vásárai, a SIMALIBA meghitt csárdahangulattal és autentikus magyar ételekkel várja a vendégeket, mindössze néhány lépésre az ünnepi forgatagtól. Az étterem elnyerte a Best Hungarian Cuisine díjat, emellett a Gault&Millau is ajánlja.

1052 Budapest, Piarista utca 6. | Weboldal

Tulipán Bistro

Mindössze kétperces sétára az Országháztól, a Tulipán Bistro hamisítatlan magyar ízekkel, szívélyes vendéglátással és egy családias budapesti bisztró minden bájával fogadja vendégeit. A hangulatos, régi bárpult és a bensőséges belső tér a hagyományos magyar vendéglők világát idézi. Az étlapon olyan klasszikusok kaptak helyet, mint a gulyásleves, a nokedlivel tálalt marhapörkölt, a csirkepaprikás és a mangalicából készült finomságok. Az étterem egyik különlegessége az „Após vadmarhája”, amely kizárólag a Tulipán Bistro kínálatában szerepel, és egy kedves családi hagyomány ihlette. Desszertként nem érdemes kihagyni a népszerű túrógombócot, amelyet pirított zsemlemorzsával, édes tejföllel és gyümölcsöntettel tálalnak.

1051 Budapest, Nádor utca 34. | Weboldal

Ildikó Konyhája

Budapest szívében, a Fő utca 8. szám alatt hétfőtől szombatig várja vendégeit az Ildikó Konyhája, amely a hagyományos, házias ízek kedvelőinek nagy kedvence. A 2008 óta működő étterem családias környezetben kínálja a magyar konyha jól ismert fogásait. A piros kockás abroszok és Ildikó nagyszüleinek eredeti használati tárgyai egy igazi, régimódi magyar vendéglő nosztalgikus hangulatát idézik. Az étlapon olyan klasszikusok sorakoznak, mint a gulyásleves, a marhapörkölt vagy a cigánypecsenye. A tulajdonos hitvallása egyszerű: a jó ételeket nem kell újra feltalálni, elég, ha odafigyeléssel készülnek és szeretettel kerülnek az asztalra.

1011 Budapest, Fő utca 8. | Weboldal

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