10 ingyenes kiállítás Budapesten a hideg, esős novemberi napokra

Nincs is jobb, mint hideg, novemberi estéken kultúrával feltöltődni – talán csak az, ha mindezt ingyenesen tehetitek meg! Tíz, teljesen díjmentesen látogatható kiállítást gyűjtöttünk nektek Budapesten, ahol a pénztárcabarát művelődés garantált.

Macskafogó40 // Pannonia Studio (egész hónapban)

Negyven évvel ezelőtt mutatták be a Macskafogót, amelynek felejthetetlen karakterei, poénjai és zenéi azóta is generációkat kötnek össze. A jubileum alkalmából ingyenes, interaktív kiállítás nyílt az egykori Pannónia Filmstúdió épületében, ahol a rajongók közelebbről is megismerhetik Grabowski és a macskaszindikátus kalandos történetének kulisszatitkait. A tárlaton eredeti, kézzel festett celluloidok, karakterrajzok, filmes relikviák és korabeli tárgyak várják a látogatókat, de Ternovszky Béla egykori íróasztalát és Mr. Teufel irodájának rekonstruált részletét is szemügyre vehetjük.

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Hirtelen ősz lett… – Jákli Zoltán kiállítása // Barabás Villa Galéria (2026. november 3-tól)

Igazi őszi kiállítással vár titeket a Barabás Villa Galéria novemberben: Jákli Zoltán tárlata a természet és az évszakok változását, valamint az ezzel gyakran párosuló melankóliát, békét és elmélkedést hozza el nektek. Remek lehetőség, ha egy kicsit lelassulnátok!

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Az entrópia az egy barátságtalan mennyiség – Komár Sabrina kiállítása // Pikszis (2026. november 3-28.)

Szinte egész hónapban megtekinthetitek Komár Sabrina önálló kiállítását a Pikszisben. „Az entrópia az egy barátságtalan mennyiség” című rendhagyó sorozat egyfajta belső lenyomat, ami feltárja az Én megfoghatatlan változásait és szétesését. Az egyszerre személyes és mindenki által átérezhető tárlat igazi csemege azoknak, akik kortárs képzőművészetet csempésznének a hideg novemberi napokba.

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Az Elengedésről – csoportos kiállítás a The Space Gallery-ben (2026. november 4-től)

A The Space Gallery Az Elengedésről című csoportos kiállítása tizennégy kortárs képzőművész alkotásain keresztül vizsgálja az elengedés személyes és alkotói tapasztalatait. A tárlat az emlékezés, a veszteség, az emberi kapcsolatok és az újrakezdés kérdéseit járja körül, miközben az elengedést lassú, gyakran ellentmondásos folyamatként mutatja be. A személyes emlékekből, tárgyakból és alkotói gesztusokból kiinduló művek a ragaszkodás és a továbblépés közötti feszültséget, valamint a hiányban rejlő új lehetőségeket teszik érzékelhetővé. A kiállítás arra hívja a látogatókat, hogy saját tapasztalataik felől gondolják újra, mihez ragaszkodnak, mit készek elengedni, és minek szeretnének helyet adni az életükben.

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Hold, villám, lézer – Szurcsik József kiállítása // Godot Galéria (2026. november 4-től)

Szurcsik József legújabb kiállításán a művész 40 éve rejtőzködő – sőt, kiállításon még nem szerepelt – festményei, geometrikus és szürreális kompozíciói és pályája elején készült alkotásai kerülnek a közönség elé. A tárlaton a rendszerváltó panoptikum könyörtelen iróniával megrajzolt alakjaival is találkozhattok, melyek frissen készült munkáival kerülnek párhuzamba.

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Világok harca – Lichter Péter kiállítása // Fiatal Képzőművészek Stúdiója (2026. november 6-20.)

Orson Welles után szabadon dolgozza fel Lichter Péter is a saját, a post-truth, az AI, az éleződő globális konfliktusok és a polikrízist bemutató többcsatornás videóinstallációját és kísérteties kollázsműveit. Maradandó élmény lesz, az biztos!

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Szami Diary – Winter Wonderland // Dugattyús (2026. november 14. – december 2.)

Ismerős, mégis meghökkentő jeleneteket örökít meg Szami, aki portréin, tárgyfotóin és életképein a mindennapok furcsa, néha abszurd pillanatait ragadja meg, legyen szó egy 1100 forintos Szűz Mária-hűtőmágnesről vagy egy szexshop kirakatát bámuló Mikulásról. A Dugattyúsban kiállított fotók egyszerre mosolyogtatnak meg és gondolkodtatnak el, milyen gyorsan is változik körülöttünk a világ. A tematikához hűen a november 14-i megnyitón apró ajándékkal készülnek a karácsonyi pulcsiban érkezőknek. A nyitóbeszéd után Nemeskéri Kamilla és a Dugattyús rezidense, Falcao áll a DJ-pult mögé.

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Egy rebellis életmű a Kádár-korszakban – Ádám Judit kiállítása // Bodó Galéria (2026. november 21-ig)

Már látogatható a korában méltatlanul mellőzött Ádám Judit képeiből nyílt kiállítás a Bodó Galériában. Az ingyenes tárlatot bárki megnézheti a helyszín nyitvatartási idejében, akit érdekel az 1960-as évek nonfiguratív, absztrakt művészete.

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My Floating Archive – Marosi Panni kiállítása // Resident Art (2026. november 21-ig)

Még elcsíphetitek a hónapban a Bartók Béla úti Resident Art galéria legújabb kiállítását. Marosi Panni alkotásaiban fontos szerepet játszanak a gyerekkori emlékek és elképzelések, így egyszerre kapnak helyet a nagypapa által mesélt történetek, az ezekből táplálkozó fantáziák és a valós emlékek, melyek a hétköznapok giccses formavilága, a vizuális játékok és a groteszk miszticizmus segítségével köszönnek vissza.

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A Duna hídjai – Gyukics Péter kiállítása // Eötvös10 (2026. november 22-ig)

Budapest-rajongóknak kihagyhatatlan, ingyenes fotókiállítással kedveskedik az Eötvös10. Gyukics Péter 9 országot megjárt képeit előzetes bejelentkezés után, egészen november 22-ig tekinthetitek meg, amihez az e-mail címet a Facebook-eseménynél találjátok.

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