17 kincsekkel teli vintage és retró vásár Budapesten és környékén az őszutóra

Érdemes lesz novemberben is felkeresni Budapest és környékének kedvenc vintage és retró vásárait. Akár magatokat lepnétek meg, akár a legeredetibb karácsonyi meglepetéseket keresitek, ott a helyetek!

Budai Zsibvásár (minden szombaton és vasárnap)

A Budai Zsibvásár szélesre tárt kapui minden szombaton és vasárnap várják a lelkes kincsvadászokat, akik érkezhetnek autóval és busszal egyaránt. Ha épp valami különleges kiegészítőt kerestek otthonra, van valami a múltból, ami a szívetek vágya, érdemes egy délelőttöt szánni az alapos kutakodásra.

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Bakancsos utcai bolhapiac (minden szombaton és vasárnap)

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő Bakancsos utcai bolhapiac patinája napjainkra sem kopott meg: árusok és vevők állandó hétvégi helyszíne, ahol gazdát cserélhetnek a jobbnál jobb, egykor padlásokon pihenő kincsek. Az antik óráktól az érméken, porcelánokon, gyerekjátékokon át a régi képekig mindent megtalálhattok.

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Vintage textilvásár raktárból // Zugló (2026. november 12-14.)

November 12. és 14. között a zuglói ReciclArte Hungary üzletében vintage textilvásár keretében szerezhetitek be a legmenőbb anyagokat, legyen az téli vagy nyári, vászon vagy szövet, viszkóz, jersey vagy lakástextil. A több magyar divattervező által is szívesen látogatott üzletben igazi különlegességekre is lelhettek.

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Ruhacsere a Néprajzi Múzeumban (2026. november 13.)

Novemberben, ráadásul péntek 13-án kerül megrendezésre az EthnoEco csoport újabb ruhacseréje, aminek ezúttal a Néprajzi Múzeum ad otthont. Ha neked is lapul a szekrényedben olyan ruha, ami jó állapotú, de nincs használatban, add be a közösbe és válassz helyette olyat, ami jobban passzol hozzád. A cél, hogy a nap végére, minden behozott ruhadarab új gazdára találjon.

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Újbuda Bolha: Cserebere Gazdagréten (2026. november 14.)

November 14-én ismét csereberére csábít a Gazdagréti Közösségi Ház. Az Újbuda Bolha következő eseményén kincsek és régi, de jó állapotú holmik találhatnak gazdára: ruhák, cipők, játékok, gyerekkönyvek és háztartási eszközök egyaránt. A szervezők ráadásul extra programokkal is készülnek a csereberén részvevőknek.

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Gardrób+Sufni // ELTE Gömb Aula (2026. november 14.)

A sufniban talált holmikkal kiegészített Gardrób Közösségi Vásár november 14-én ismét az ELTE Gömb Aulába invitálja a lelkes árusokat és vásárlókat. A szezon legjobb ruhái, cipői, táskái és kiegészítői mellett régi tárgyakra, kacatokra és könyvekre egyaránt lecsaphattok ezen az őszi alkalmon.

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Ládafia garázsvásár // Budakalász (2026. november 14.)

November 14-én a budakalászi Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár ismét megrendezi hagyományos Ládafia garázsvásár eseményét. A program alkalomról alkalomra fontos találkozási pont az árusok és a vásárlók számára. Mivel minden alkalommal számtalan tárgy és holmi talál új gazdára, érdemes ezt a dátumot is bevésni a naptárakba.

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Novemberi lemezpiac | Budapesti Lemezbörze // ELTE Gömb Aula (2026. november 15.)

Az ország legnagyobb hazai lemezbörzéje november 15-én, vasárnap 10 és 16 óra között ismét színültig tölti LP-kel, CD-kel, DVD-kel, MC-kel, pólókkal, poszterekkel, újságokkal, könyvekkel, kitűzőkkel és emléktárgyakkal az ELTE Gömb Aulát. Ha kicsit is szeretitek a zenét, ott a helyetek!

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Antik- és bolhapiac Szentendrén (2026. november 15.)

A már-már hagyományosnak számító szentendrei antik- és bolhapiacon november 15-én ismét kedvünkre válogathatunk a szebbnél szebb portékák között a Bükkös-patak partján.

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Őszi bolhapiac Törökbálinton (2026. november 15.)

November 15-én 13 órától kezdetét veszi az őszi bálinti bolhapiac. Készüljetek, mert kiváló lehetőség ez a családi kincskereséshez: matathattok dobozok mélyén, alkudozhattok, ismerkedhettek és sztorizhattok is egy-egy kerámia, kabát vagy régi emlék felett.

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Újbuda Bolha az Adaptérben (2026. november 21.)

November 21-én 10 és 13 óra között az Újbuda Bolha programsorozat a következő alkalmához érkezik. A piacnak a Bercsényi utcai Adaptér ad otthont – ott a helyed, ha megválnál néhány régi holmitól és akkor is, ha újakat szereznél költségbarát és fenntartható módon.

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Bolhapiac a soroksári Tündérkertben (2026. november 22.)

A soroksári Tündérkert november 22-én ismét szélesre tárja kapuit a bolhapiacozni vágyók előtt. Ha régóta vadásztok egy-egy különleges retro darabra, jó könyvre vagy játékra, válogassatok kedvetekre a portékákból 9 és 12 óra között!

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Hanukavásár // Óbudai Zsinagóga (2026. november 22.)

November 22-én az Óbudai Zsinagógában minden korábbinál gazdagabb program- és termékkínálattal várja a látogatókat a Hanukavásár. Ez lesz az a remek hangulatú nap, amikor vásározók, kiállítók, kézművesek, kultúremberek, kicsik, nagyok és jobbnál jobb illatok veszik birtokba a zsinagóga grandiózus terét.

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Belvárosi Gardróbvásár az Erzsébet téren (2026. november 28.)

November 28-án, szombaton a belvárosi Erzsébet tér ismét otthona lesz a Belvárosi Gardróbvásár eseményének. Ha meguntad a ruhatárad és szívesen felfrissítenéd, új stílusra vágysz vagy vagány, egyedi kiegészítőkkel dobnád fel a szettjeid, akkor 11 és 16 óra között Budapest szívében a helyed!

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Szimpla Bolha Kultúrzsibi // Szimpla (2026. november 28.)

A Szimpla Bolha Kultúrzsibi november 28-án a Szimplába invitál, ahol ismét előkerülnek a padláskincsek és csak arra várnak, hogy némi alku keretében, jó hangulatban új gazdára találjanak.

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Vintage adventi vásár a Nyolcésfélben (2026. november 29.)

Az Industrial Lamp Budapest következő vintage vásárára advent első vasárnapján, november 29-én kerül sor. Az eseménynek a Nyolcésfél ad otthont, itt várnak majd benneteket a különleges vintage, retro, mid-century modern, old school, antik és népi darabok, egyedi lámpák, üvegek, dekorok, különleges kis bútorok, bakelitlemezek, nyomatok, plakátok, könyvek, menő ruhák és csillogó ékszerek minden korszakból és minden mennyiségben.

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Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok (2026. november 29.)

Számtalan okot tudunk, amiért érdemes lesz november 29-én a Klauzál téri Vásárcsarnok felé venni az irányt. A Vintage Fashion Market soron következő alkalmán nemcsak felfedezhetitek Budapest egyik legizgalmasabb vintage gardrób ruhavásárát, de egyúttal remek darabokkal, kiegészítőkkel is felfrissíthetitek a gardróbotokat.

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Nem csak a piacok és vásárok hívnak nosztalgiázásra: