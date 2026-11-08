8 pompás, őszi sétatipp Budapesten, karnyújtásnyira egy-egy gasztrokincstől

Legyen szó hétvégről vagy egy hosszú munkanap utáni feltöltődésről, érdemes ősszel minél többször útnak indulni és andalogni a város aranyba öltözött pontjain. Még jobb, ha a programot egy jól megérdemelt kávészünettel is egybekötitek: íme, nyolc sétahelyszín, gasztrotippel!

Kiscelli parkerdő

A Kiscelli kastélyt – azaz a Kiscelli Múzeumot – körülölelő parkerdő mindig is népszerű volt a helyiek körében, amióta pedig néhány éve újjászületett, még többeket csábít a harmadik kerületbe. Tizenöt hektárján van tanösvény, erdei játszótér, és még piknikezőhely is, ha épp elcsípitek az utolsó napsugarakat. Ám ha nem bíznátok a véletlenre a gasztroélményt, nézzetek be a közeli Tandem Könyvesbolt és Kávézóba, kérjetek valami melengetőt, mellé pedig egy szelet almás pitét!

Gasztrotipp: Tandem Könyvesbolt és Kávézó | 1034, Budapest Selmeci utca 42. | Weboldal

Hűvösvölgyi Nagy-rét

A hűvösvölgyi Nagy-rétet bizonyára senkinek nem kell bemutatni, lévén, hogy a főváros legnépszerűbb kirándulóhelyeinek sorát gazdagítja. Akár egy teljes napot is eltölthettek a környéken: miután leszálltatok a végállomáson az 56-os vagy a 61-es villamosról, erdei úton át érhettek a Nagy-rétre, ahol találtok játszóteret, szabadtéri fitneszparkot, utána akár a közeli Hárs-hegyen is kirándulhattok. Ebédidőre a Gyermekvasút hűvösvölgyi végállomásának épületében otthonra lelt Kisvasút Pihenőt ajánljuk a figyelmetekbe, ahol mennyei pizzákkal csillapíthatjátok éhségeteket.

Gasztrotipp: Kisvasút Pihenő | 1021 Budapest, Gyermekvasúthoz vezető út 5. | Facebook

Városmajor

Az a jó a Városmajorban, hogy minden évszakban új arcát mutatja: míg nyáron a színház szerelmesei ejtik leggyakrabban útba, a hűvösebb hónapok alatt sokan választják sétahelyszínül, vagy keresik fel a környező gasztropontokat. Utóbbiak közül most a TITOK a befutó, mely év elején nyitotta meg kapuit. Az egykori Körszállóval szemben találjátok meg, ám nevéhez hűen az avatatlan szemnek először talán fel sem tűnne. Ne tévesszen meg benneteket a monokróm külső – az ajtó mögött egy hihetetlenül hangulatos kis kuckó lapul! Nem is kávézó, de nem is kocsma, mindenesetre az biztos, hogy finomak az italok és mindig jó zenék szólnak. Fedezzétek fel minél hamarabb, ennél többet nem is árulunk el róla!

Gasztrotipp: TITOK drinkbár | 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 14-16. | Facebook

Gellért-hegy

A Gellért-hegynél egymást érik a szebbnél szebb látnivalók, legyen szó a Filozófusok kertjéből nyíló panorámáról, a misztikus hangulatot árasztó Sziklatemplomról, a megújult Citadelláról, vagy a városrész aranyló levelekben fürdő utcácskáiról. Szánjatok rá pár órát, járjátok be és készítsetek minél több fényképet! Az energiaraktárak feltöltéséről se feledkezzetek meg, ezt Matildnál kézműves pékremekekkel tehetitek meg: az ízig-vérig francia pékség pultjában croissant-ok, pain au chocolat-ok sorakoznak, de persze kakaós csigák, túrós batyuk is találhatóak. A koffeinlöketről Chez Matildnál príma kávék gondoskodnak!

Gasztrotipp: Chez Matild | 1118 Budapest, Ménesi út 82. | Facebook

Városliget – Matinée

Budapest zöld szíve is őszi palettára váltott, és a hulló falevelek színskálájában pompázik. Romantikus sétányai, a Néprajzi Múzeum előtt tündöklő vörös juharok, de még a Vajdahunyad vára felé vezető kis híd is pont úgy fest, mintha egy képeslapon szerepelne – tökéletes választás, ha kiszakadnátok a városi pörgésből, anélkül, hogy messze mennétek. Ha pedig kigyönyörködtétek magatokat, az Andrássy úton haladva, a Kodály-köröndre ráforduló Benczúr utcában találjátok a környék ékszerdobozát, a Matinéet. Esetében ez a jelző tényleg nem túlzás, lévén, hogy egy icipici, galériás kávézóról van szó. Hangulatosabb már nem is lehetne – talán csak borús időben, amikor innen figyelitek az esőcseppeket.

Gasztrotipp: Matinée | 1068 Budapest, Benczúr utca 2. | Facebook

Tabán

Talán nem is gondolnátok, milyen szuper sétahelyszín ősszel a Tabán és a Naphegy. A terep hol lankás, hol emelkedős – például amikor a Naphegyre kaptattok fel –, így aktívabb programként is elkönyvelhető. A régi épületeknek is szenteljetek azért kellő figyelmet, melyek mellett elhaladtok séta közben! És ha már időutazás: a Csészényi Kávézó és Pörkölő is pont ezzel vár. Békebeli hangulatával, retró berendezési tárgyaival igazi kuriózum, mely az egykori Rill órásműhely helyén nyitotta meg kapuit. A csészékbe természetesen saját pörkölésű kávékülönlegességek kerülnek – nézzetek be, ha az újhullámos vonal helyett egy kicsit más vizekre eveznétek!

Gasztrotipp: Csészényi Kávézó és Pörkölő | 1013 Budapest, Krisztina körút 34. | Weboldal

Várnegyed

A Várnegyed sem hiányozhat a listáról, hiszen a jól ismert nevezetességeken túl megannyi rejtett kincset tartogat. Ott van például a Tóth Árpád sétány, melyet a többség csak a japáncseresznye virágzásakor, tavasszal ejt útba – pedig ősszel is csodás látványt nyújt az arra járóknak! Ami pedig a gasztropontokat illeti, a macskaköves utcákat járva, a magyaros éttermek felhozatala alapján könnyen azt gondolhatja az ember, hogy itt csak a turistákra gondoltak. A 4minutes cafe ezt remekül megcáfolja: vegán specialty kávézóként csak úgy árad bent a harmónia, a kávéjukat pedig egyszer mindenkinek meg kell kóstolnia.

Gasztrotipp: 4minutes cafe | 1014 Budapest, Országház utca 15. | Facebook

Hajógyári-sziget

Duna-parti sétákhoz ezúttal a Hajógyári, más néven az Óbudai-szigetet ajánljuk, ahol még vadregényes, ártéri ligeterdők is várnak rátok. A nyári pezsgést követően a sziget ilyenkor jóval nyugodtabb arcát mutatja, sárguló falevelekkel koronázva. A Bogdáni útnál, a hévmegállótól karnyújtásnyira pedig igazi gasztrokincsre lelhettek: ez nem más, mint a Bomiz Deli, egy családias, kedves kis hely. Jelszavuk a tudatos hedonizmus, ennek jegyében kínálnak finomabbnál finomabb szendvicseket, bowlokat, süteményeket, delitermékeket és kávékat. Arra figyeljetek, hogy hétvégén zárva tartanak!

Gasztrotipp: Bomiz Deli | 1033 Budapest, Bogdáni út 2. | Weboldal

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