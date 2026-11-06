Bakancslistás, természetközeli gasztroélményt kínál Óbuda legújabb étterme, a VakVarjú Kiscelli

Egészen a Kiscelli parkerdőig kell menni Budapest legújabb gasztroszenzációjáért. Látogatásunk után nyugodt szívvel mondhatjuk, hogy ezért az ízélményért megéri elhagyni a belvárost: a VakVarjú legújabb egységében a remek ételek mellé a természet közelsége párosul. (x)

Október elején született meg a nyolcadik VakVarjú-fióka, a Vakvarjú Kiscelli. Ahogyan már sejthetitek, az étterem nem mindennapi helyen, a Kiscelli parkerdőtől egy karnyújtásnyira talált otthonra, az óbudaiak legnagyobb örömére.

Bár a lokáció valóban rejthet magában kockázatot – az elmúlt években jópár vendéglátóhely váltotta itt egymást –, a hely egyik legnagyobb előnye éppen a város zajától kívül eső elhelyezkedés. A gasztroszpot tökéletes választás lehet, ha hétvégén inkább a természet közelében, nyugodtan falatoznátok, hiszen látogatásotokat egybeköthetitek akár egy könnyed kirándulással is.

A VakVarjú Kiscelli azonban nemcsak az elhelyezkedésével, hanem az élmény- és vendégközpontúságával is ki akar tűnni a társai közül: a profi személyzetnek, az esténként felcsendülő, élő zongoraszónak és a játékokkal teli gyereksaroknak köszönhetően egyszerűen lehetetlen nem szeretett törzshelyként gondolni a legfiatalabb fiókára.

Madarat tolláról…

Mielőtt az ételekre térnénk, ki kell emelnünk a VakVarjú Kiscelli egészen elképesztő tudatossággal megtervezett vendégterét. A dizájn megőrizte a régi polgári enteriőrt, de hű maradt az étterem madaras tematikájához – igaz, a tapétán és a lámpákon a varjak mellett helyet kaptak az erdei madarak és a pávák is.

Várakozás közben könnyű elveszni az apró részletekben, a finom utalások az enteriőrben és a dekorációban is éppúgy megjelennek. A hatalmas virágok és a természet színeiben játszó színek pedig csak még otthonosabbá teszik ezt az egyébként is varázslatos helyet.

… éttermet konyhájáról

Bár az éttermi élményhez valóban sokat hozzáad a hely hangulata, a döntő tényező csakis az ételeken múlhat. Alaposan, levestől desszertig teszteltük hát az étlapot, hogy teljes képünk lehessen a konyháról, és bizony azt kell mondanunk, hogy sem a kínálatban, sem a minőségben nem csalódtunk ezúttal sem.

A leveseknél a hagyományos kedvencek mellett egy igazi különlegességet is találtunk: a zöldalmás zellerkrémlevesről rögtön tudtuk, hogy meg kell kóstolnunk! Megérzésünk nem is csalt meg bennünket, hiszen az édes és a sós, a zöldséges és a gyümölcsös ízhatárokon mozgó krémleves körtével és pirított mandulával válik teljessé, hogy valódi ízbombaként alapozza meg az étkezést.

A húsimádók kedvence valószínű a csíkokra szelt Rib Eye steak lesz, aminél természetesen ti választhatjátok ki, mennyire szeretnétek átsütve a marhát. Bár az adag így is kiadós, kísérőnek érkezik a paradicsommal és camemberttel összeforgatott, piros vasedényben sült parázsburgonya, ami szerintünk akár önálló főételként is megállná a helyét.

A VakVarjú Kiscelliben persze a húsmentesen étkezőkre is gondoltak: az aszalt sárgabarackkal és zöldsalátával megbolondított kecskesajt jó választás lehet a tejtermékeket fogyasztóknak, akik pedig az elmúlt évek sztárja helyett másra vágynak, választhatják a füstölt padlizsánt, ami a piros paradicsom és paprika, az aranyló tahini és csicseriborsó, valamint a gránátalma és a friss rukkola miatt a színpaletta ezernyi élénk színében pompázik.

Nekünk az utóbbi volt a kedvencünk, hiszen ehhez fogható vegán fogást aligha kóstoltunk máshol!

Bár már alig volt helye a süteménynek, a sóskaramellás-mogyorós gyűrűt megpillantva egyszerűen nem mondhattunk nemet. A desszertkülönlegességet körtével és egy csipetnyi mentával tálalják, hogy egy kis gyümölcsös frissességgel törje meg a karamella dominanciáját.

A mentes áfonyás étcsokoládémousse-t pedig nem csak a speciálisan étkezőknek ajánljuk, hiszen a desszertről senki nem mondaná meg, hogy cukor, glutén és állati összetevők nélkül készült.

Látogatásunk végére bebizonyosodott, hogy a VakVarjú Kiscelli szerethető fészke zseniális fogásaival és vendégközpontú személyzetével bármikor képes elcsábítani minket az óbudai parkerdő szomszédságába – fedezzétek fel hát ti is Budapest legújabb gasztrocsillagát!

Nézzétek meg videós ízelítőnket is:

VakVarjú Kiscelli 1037 Budapest, Mikoviny utca 2–4. Weboldal | Facebook

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