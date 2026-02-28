Spanyol ízutazás a fővárosban: 5 szuper étterem, ahol fogásról fogásra ismerhetünk meg egy új kultúrát

Tapas, paella, pintxos: ezek mindegyike túlmutat az étel fogalmán, kulturális szimbólumokként képviselik a spanyol gasztronómia sava-borsát, mely nem más, mint a közösség. Gyűljetek hát ti is egy nagy asztal köré, és merüljetek el a spanyol gasztronómia mennyei ízeiben a szeretteitekkel együtt!

Ultramarinos Martinez

Plafonról lecsüngő sonkák és kolbászok, pultban sorakozó sajtkülönlegességek és olívabogyók megannyi fajtája: mindez nemhogy megszokott a Bartók Béla úti étteremben, hanem az autentikusság legjobb fokmérője. Pár éve, hogy Budapesten is lábat vetett az ultramarinos spanyol koncepció, melyben delikát- és bárfunkció egyszerre foglal helyet. Így hát, ha a menüsorról egy étel elcsábít, akkor azt megtalálhatjuk a delikátesz polcain is, és haza is vihetjük azt. Ám előtte érdemes elidőzni a Martinezben, hisz a spanyol életérzést nemcsak a fenséges fogások adják: a mediterrán enteriőr, melybe még a csempék is spanyol földről érkeztek, egy pillanat alatt elbűvöl minket.

1111 Budapest, Bartók Béla út 14. | Weboldal | Facebook

Pata Negra Asador

Már 22 éve, hogy a Pata Negra tapasaival bearanyozza a fővárosi gasztropalettát, ahol 3 egységével is kiragyog a kulináris élvezeteket kínáló éttermek közül. Most pedig forduljon a rivaldafény a legújabb Pata Negra-tagra, a Pata Negra Asadorra, mely eredetileg csak steakek hazája lett volna, ám a közönség ide is beimádkozta a tapasokat. Ennek köszönhetően a csodás spanyol steakfogások mellől innen sem maradhatnak el a spanyol termelőktől származó – kizárólag az étterem számára készített – sajtok, illetve a zöldséges, húsos, tengeri gyümölcsös tapasok sem.

1061 Budapest, Paulay Ede utca 39. | Weboldal | Facebook

Pintxo Bar

Az Egyetem tér belvárosi forgatagából húz ki minket egy fesztelen vacsora erejére a Pintxo Bar, melynek küldetése nem más, minthogy a tapas és a pintxo kultúra mellett egy vibráló élményt is átadhasson a vendégeinek. Az autentikus ízélményeket pedig itt sem fogjuk hiányolni, ugyanis a tulajdonosok a Spanyolországban töltött éveikből merítkezve álmodták meg az éttermet. A menü rendszeresen változik, de egy biztos, az itteni tradicionális spanyol, katalán és baszk tapasoknak párja nincs.

1053 Budapest, Henszlmann Imre utca 1. | Weboldal | Facebook

Arquitecto Pitpit

Budapest egyik legszebb belső udvarában szintén Spanyolország iránti szerelem kelt életre az Arquitecto Pitpit megnyitásával néhány éve, és azóta is dúl folyamatosan. Ha pedig betérünk az Almássy-palota által rejtett tapas bárba, elég csak beleharapnunk a Pitpit csapat által újragondolt, hagyományos spanyol fogások egyikébe, és egy pillanat alatt magával ragad minket is a mediterrán életérzés. És bár a Palotanegyed szívében rejlik e spanyol Paradicsom, itt semmi sincs túlgondolva, a feszengést hírből sem ismerik, azonban a lazaság, a mennyei ízek és tapasok megannyi változata egészen biztosan garantált.

1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. | Weboldal | Facebook

El Hispano

Fernando García Spanyolországból érkezett Budapestre még a Covid ideje alatt, és a Pintxóban tanulta ki a konyhaüzemeltetés minden csínját-bínját. Majd egy olyan saját helyet álmodott meg, amely visszanyúl az egyszerű, de nagyszerű spanyol tradíciókhoz, ahol a receptek a nagymamától származnak, és a trendek helyett a hagyományok adják a szikrát. Így született meg az El Hispano, mely ízig-vérig spanyol, s ahol a tapasok mellett spanyol klasszikusokkal és mediterrán előételekkel is kényeztethetjük ízlelőbimbóinkat.

1046 Budapest, Nagysándor József utca 3. | Weboldal | Instagram

