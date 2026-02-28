Spanyol ízutazás a fővárosban: 5 szuper étterem, ahol fogásról fogásra ismerhetünk meg egy új kultúrát

Tapas, paella, pintxos: ezek mindegyike túlmutat az étel fogalmán, kulturális szimbólumokként képviselik a spanyol gasztronómia sava-borsát, mely nem más, mint a közösség. Gyűljetek hát ti is egy nagy asztal köré, és merüljetek el a spanyol gasztronómia mennyei ízeiben a szeretteitekkel együtt!

Ultramarinos Martinez 

Plafonról lecsüngő sonkák és kolbászok, pultban sorakozó sajtkülönlegességek és olívabogyók megannyi fajtája: mindez nemhogy megszokott a Bartók Béla úti étteremben, hanem az autentikusság legjobb fokmérője. Pár éve, hogy Budapesten is lábat vetett az ultramarinos spanyol koncepció, melyben delikát- és bárfunkció egyszerre foglal helyet. Így hát, ha a menüsorról egy étel elcsábít, akkor azt megtalálhatjuk a delikátesz polcain is, és haza is vihetjük azt. Ám előtte érdemes elidőzni a Martinezben, hisz a spanyol életérzést nemcsak a fenséges fogások adják: a mediterrán enteriőr, melybe még a csempék is spanyol földről érkeztek, egy pillanat alatt elbűvöl minket.  

1111 Budapest, Bartók Béla út 14. | Weboldal | Facebook

Fotó: Ultramarinos Martinez (Facebook)

Pata Negra Asador 

Már 22 éve, hogy a Pata Negra tapasaival bearanyozza a fővárosi gasztropalettát, ahol 3 egységével is kiragyog a kulináris élvezeteket kínáló éttermek közül. Most pedig forduljon a rivaldafény a legújabb Pata Negra-tagra, a Pata Negra Asadorra, mely eredetileg csak steakek hazája lett volna, ám a közönség ide is beimádkozta a tapasokat. Ennek köszönhetően a csodás spanyol steakfogások mellől innen sem maradhatnak el a spanyol termelőktől származó – kizárólag az étterem számára készített – sajtok, illetve a zöldséges, húsos, tengeri gyümölcsös tapasok sem.  

1061 Budapest, Paulay Ede utca 39. | Weboldal | Facebook

Fotó: Pata Negra Asador (Facebook)

Pintxo Bar 

Az Egyetem tér belvárosi forgatagából húz ki minket egy fesztelen vacsora erejére a Pintxo Bar, melynek küldetése nem más, minthogy a tapas és a pintxo kultúra mellett egy vibráló élményt is átadhasson a vendégeinek. Az autentikus ízélményeket pedig itt sem fogjuk hiányolni, ugyanis a tulajdonosok a Spanyolországban töltött éveikből merítkezve álmodták meg az éttermet. A menü rendszeresen változik, de egy biztos, az itteni tradicionális spanyol, katalán és baszk tapasoknak párja nincs.  

1053 Budapest, Henszlmann Imre utca 1. | Weboldal | Facebook

Fotó: Pintxo Budapest (Facebook)

Arquitecto Pitpit   

Budapest egyik legszebb belső udvarában szintén Spanyolország iránti szerelem kelt életre az Arquitecto Pitpit megnyitásával néhány éve, és azóta is dúl folyamatosan. Ha pedig betérünk az Almássy-palota által rejtett tapas bárba, elég csak beleharapnunk a Pitpit csapat által újragondolt, hagyományos spanyol fogások egyikébe, és egy pillanat alatt magával ragad minket is a mediterrán életérzés. És bár a Palotanegyed szívében rejlik e spanyol Paradicsom, itt semmi sincs túlgondolva, a feszengést hírből sem ismerik, azonban a lazaság, a mennyei ízek és tapasok megannyi változata egészen biztosan garantált.  

1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2. | Weboldal | Facebook

Fotó: Egy jó kép az utazásról

El Hispano 

Fernando García Spanyolországból érkezett Budapestre még a Covid ideje alatt, és a Pintxóban tanulta ki a konyhaüzemeltetés minden csínját-bínját. Majd egy olyan saját helyet álmodott meg, amely visszanyúl az egyszerű, de nagyszerű spanyol tradíciókhoz, ahol a receptek a nagymamától származnak, és a trendek helyett a hagyományok adják a szikrát. Így született meg az El Hispano, mely ízig-vérig spanyol, s ahol a tapasok mellett spanyol klasszikusokkal és mediterrán előételekkel is kényeztethetjük ízlelőbimbóinkat. 

1046 Budapest, Nagysándor József utca 3. | Weboldal | Instagram

Fotó: elhispanocafe.com

