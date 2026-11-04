6 zseniális Márton-napi ajánlat és élmény Budapesten és környékén 2026-ban

Hamarosan itt a Márton-nap, a budapesti és környéki vendéglátóhelyek pedig szenzációs ételsorokkal és szuper programokkal készülnek a libás gasztroünnepre. Próbáljátok ki (liba)sorban mindet! (x)

Márton-napi libalakoma a SIMALIBA Belvárosi Csárdában (2026. november 6-15.)

Ha valahol igazán értenek a Márton-napi lakomákhoz, az a SIMALIBA Belvárosi Csárda! A Váci utcától pár lépésre található étteremben egész évben főszerepet kapnak a libás specialitások, novemberben azonban még nagyobb lakomával készülnek. Az ünnepi kínálatban a maceszgombócos libaleves és Anyu májas libatöpörtyűkrémje mellett olyan különlegességek sorakoznak, mint a töltött libanyak, a libamellbrassói és a kemencés sólet. Természetesen a ropogós libacomb és a lúdláb torta sem maradhat el! A fogásokhoz válogatott magyar borok és hamisítatlan vidéki csárdahangulat társul.

1052 Budapest, Piarista utca 6. | Weboldal

Libafuttatás a Rókusfalvy Birtokon (2026. november 7.)

A főváros agglomerációjában is remek tematikus programokkal készülnek a Márton-napra: az etyeki Rókusfalvy Birtok például vidám libás nappal vár titeket. November 7-én libafuttatásra invitálják az egész családot, délután pedig izgalmas pincetúrával, vezetett, négytételes borkóstolóval és retro zenével folytatódik a program. Érdemes lesz azonban a borvidék többi borászatát is célba venni, hiszen a Libadalom rendezvénysorozat alatt az Újhegy és az Öreghegy megannyi vendéglátóhelye kínál fergeteges gasztroélményeket.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Márton-napi ízek az Andrássy Gardenben (2026. november 9-12.)

Novemberben a Márton-napi hagyományoké és a libás fogásoké a főszerep az Andrássy Gardenben! A Mamaison Hotel Andrássy Budapest éttermében, november 9. és 12. között háromfogásos ünnepi menüvel várják a vendégeket. Az ételsor előétele füstölt libamell csipkebogyólekvárral és libatepertőkrémes mini képviselőfánkkal, főfogása konfitált kacsacomb sütőtökös gnocchival és lilakáposztapürével, desszertje pedig gesztenyés lúdláb torta fűszeres meggyraguval. A háromfogásos menü ára 10500 forint, míg borpárosítással együtt 18000 forintért kóstolható. Ünnepeljétek együtt az ősz ízeit Budapest szívében!

1062 Budapest, Andrássy út 111. | Weboldal

Liba, bor és őszi ízek az ARAZ-ban (2026. november 9-15.)

November 9. és 15. között Márton-napi libás fogásokkal vár az ARAZ Étterem a Continental Hotel Budapest történelmi falai között. A klasszikusok mai köntösben kerülnek az asztalra: kóstoljátok meg a gyömbéres libaerőlevest maceszgombóccal, a ropogós libacombot sütőtökös rétessel és aszalt szilvás-marcipános káposztával, vagy a töltött libanyakas sóletet! A háromfogásos menü erőlevessel, libacombbal és cukormentes ARAZ Lúdlábbal, valamint 1,5 dl újborral kínál teljes ünnepi élményt. A teljes menü ára szervizdíj nélkül 12000 forint. Az étterem vendégei a fogyasztás ideje alatt díjmentesen parkolhatnak a Nyár utcai mélygarázsban.

1074 Budapest, Dohány utca 42-44. | Weboldal

Márton-napi gasztroélmények a Nádas Étteremben (2026. november 11-15.)

A Vasadon található Nádas Tó Park Hotel étterme is fergeteges libás menüvel várja az ínyenceket november 11. és 15. között. A négyfogásos Márton-napi ételsor a libamájjal, pirítóssal és friss fügével megbolondított zsidótojással kezdődik, majd a maceszgombóccal és zöldségekkel teli libaleves és a gesztenyekrémleves közül választhattok. Főételként a citrusos, gyömbéres bébirépával és gesztenyés burgonyapürével kísért rozé libamell és a főtt tojással, füstölt libacombbal, szilvával töltött libanyakkal párosított sólet kínál felejthetetlen gasztroélményeket. A menüt püspökkenyér és flódni zárja.

2211 Vasad, Monori út 100. | Weboldal

Libalakoma a Normafa Síházban (2026. november 11-15.)

Márton-nap alkalmából libás fogásokkal készül a vendégeknek a Normafa Síház is. November 11. és 15. között a libahúsos, selymes vajmártással leöntött házi derelye, klasszikus libaleves, a füstölt libahúsos sólet és a libamell sztroganoff mellé még egy gesztenyés mousse is érkezik a tányérotokra. A teljes menüsor ára 15500 forint szervizdíj nélkül, ha pedig csak levessel vagy előétellel terítenétek meg a főételeknek, akkor 12500 forintért kapjátok a gasztrokalandot. Ha teljessé tennétek az ízélményt, az ételekhez feltétlen rendeljetek egy pohár finom bort is!

1121 Budapest, Eötvös utca 59. | Facebook

Ha még több újdonságra éheztek idén novemberben: