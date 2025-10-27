Bakancslista Márton-napra: 3 kihagyhatatlan élmény november legvarázslatosabb napjára

November 11. a magyar folklór nagy napja, hiszen a Márton-napot az egyik leggazdagabb hagyományokkal büszkélkedő ünnepként tartjuk számon már évszázadok óta. „Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik” – tartja a mondás, ti pedig semmiképp ne kockáztassatok, lakjatok be jól a fergeteges libatorokon, kortyoljatok nagyokat az újborból, és éljétek át a hagyományok varázsát a fantasztikus mulatságokon!

Márton-napi libaságok hete a hévízi Brix Bistróban

Egy hét, amikor minden a libás finomságokról szól: a hévízi Brix Bistróban november 10. és 16. között olyan Márton-napi ínyencségeket kóstolhattok, mint még soha! Libaraguleves vargányával és birsalmával, libazúzapörkölt burgonyagombóccal és sült zellerrel, lassan sült tépett libacomb paradicsomos káposztával és gerslivel, libamell sütőtökkel, sült salátával és grapefruittal, lúdlábtorta gesztenyével és céklával… csak győzzetek válogatni a hagyományos, modern csavarral megbolondított fogások közül! A Brix Bistro elképesztő ételsorát badacsonyi újborok és mustok teszik igazán ínycsiklandóvá. Asztalt foglalni a +36 83 900 120-as telefonszámon tudtok.

Szent Márton újborfesztivál és libator a Szentendrei Skanzenben

November 8-án és 9-én Márton-napi hacacáré pezsdíti fel a Szentendrei Skanzen portáit: jön a Szent Márton Újborfesztivál és Libator, ahol libás finomságokból és népi mulatságokból garantáltan nem lesz hiány! Az ősz egyik legjobban várt eseményén – a Márton-napi szokásokhoz hűen – újbort kóstolhattok, libalakomán falatozhattok, és persze a közönségkedvenc lámpás felvonulás sem marad el. A kisfarsang hangulatát őszi szimbólumok koronázzák meg, melyeket kézműves foglalkozásokon el is készíthettek. Sőt, a Skanzen színes-szagos programjain még Szent Márton életébe is betekintést nyerhettek!

Márton-napi vigasság és tökfaragó verseny Badacsonytomajon

A nyárutóval sem ér véget a balatoni programkavalkád! Badacsonytomaj idén is megadja a módját a Márton-napnak: a település kihagyhatatlan újbor kóstolóval, libazsíros kenyérrel, és pogácsapartival ünnepli meg Szent Márton püspök névnapját. November 8-án helyiek és látogatók együtt tölthetnek el egy délutánt, jóízű falatozással, vigassággal, ott, ahol az őszi napsugaraknál már csak a töklámpások mécsesei ragyognak fényesebben. Úgy tartják, aki ezen a napon sok bort iszik, egészséges lesz – a badacsonyi boros gazdákon nem fog múlni, hiszen a legkiválóbb italaikkal készülnek az eseményre!

