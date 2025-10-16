Mesél az erdő: 10 vadregényes tanösvény országszerte, mely aranyló lombok alatt bújik meg

Mintha csak egy jó tündér suhintott volna párat a varázspálcájával, úgy borultak aranyba hazánk legcsodásabb tájai. Használjátok ki az utolsó napsugarakban úszó, őszi heteket, és lessétek meg, hogy festenek a mesés tanösvények az év ezen szakaszában!

Szalajka-völgyi tanösvény, Szilvásvárad

A Szalajka-völgyet egyetlen természetbarátnak sem kell bemutatnunk: hazánk egyik legismertebb kirándulóhelye számos látványossággal csábít Szilvásváradra, a Bükk-hegység szívébe. A tanösvény 4,2 km-en át kalauzol bennünket a mesés völgyig – a könnyed erdei kalandon a család apraja-nagyja részt vehet, de visszafelé akár kisvasútra is pattanhatunk! A kirándulás fénypontja, a 17 méter hosszú mészkőlépcsőn áradó Fátyol-vízesés pedig ősszel még a megszokottnál is csodásabb arcát mutatja.

Bazaltorgonák tanösvény, Szent György-hegy

A Tapolcai-medence vulkáni múltjának egyik leglátványosabb emléke a 30 méter magasra törő, gyakran 1,5 m széles bazaltoszlopokból álló bazaltorgona, amelyet a Raposkai bányaudvartól induló, nagyjából 4 km hosszú tanösvényen fedezhetünk fel. Az ösvény mesés panorámákat tár elénk a Balatonra és a környező tanúhegyekre, miközben vadregényes erdei szakaszokon, néhol meredek kaptatókon haladunk végig. Az őszi túra során érdemes egy kis kitérővel útba ejteni a közeli Lengyel-kápolnát is!

Királyréti tanösvény, Szokolya

Ha könnyedebb túrára vágyunk ősszel, a választásunk újra és újra a 2,9 km hosszú Királyréti tanösvényre esik. A körtúra – a Várhegy-kilátóval kiegészítve – 2–2,5 órán át nyújt kikapcsolódást, miközben páratlan környezetben töltődhetünk fel. Az útvonal Szokolya, Királyrét buszmegállótól indul, ahová Kismarosról helyi járattal könnyedén eljuthatunk. A túra ugyanitt végződik, de persze csak azután, hogy kellőképp töltekeztünk élményekkel, és megcsodáltuk az őszi erdő minden zegét-zugát.

Strázsa-hegyi tanösvény, Esztergom

A Pilis nyugati peremén magasodó Strázsa-hegy igazi rejtett természeti kincs, a valaha katonai lőtérként funkcionáló területnek köszönhetően pedig ma is szinte érintetlen formájában barangolhatjuk be a vidéket. A 1200 méter hosszú, körvezetésű tanösvény mindössze egy óra alatt bejárható, a kirándulás során – évszaktól függően – még ritka növényfajok és színpompás lepkék is megfigyelhetők. A Kis-Strázsa-hegy kilátója kizárólag szakvezetett túrák során látogatható!

Gyadai tanösvény, Naszály

A Cserhát szívében kanyargó Gyadai tanösvény tökéletes választás, ha családostul vágnánk neki az őszi kalandoknak. A 13 állomásos körtúra a Katalinpusztai Látogatóközponttól indul, útközben pedig billenőhíd, függőhíd, izgalmas erdei szakaszok és mesés tisztások váltják egymást. A felejthetetlen séta során eljuthatunk a Hangyavasúthoz, az Óriások pihenőjéhez és a Gyadai-rét szélén álló kilátóponthoz is, miközben élményekkel gazdagodva szívjuk magunkba az őszi erdő illatát.

Örökerdő tanösvény, Budapest

Hűvösvölgy és környéke tele van különféle tanösvényekkel, a legnépszerűbb közülük pedig nem más, mint az Örökerdő tanösvény. A 61-es villamos végállomásától indulva, idős tölgyek alatt érünk el a Nagyrétig, ahonnan akadálymentes úton folytathatjuk a sétát. A rövid, gyümölcsfákkal szegélyezett sétaútvonal jól kiépített, így babakocsival és gyerekekkel is könnyen bebarangolhatjuk. Több tűzrakóhely és pad is vár, ahol megpihenhetünk, miközben az őszi erdő nyugalmát élvezzük.

Fényes Tanösvény, Tata

Tata egyik legkülönlegesebb természeti kincse a Fényes Forrásvidéken kanyargó, 1350 méter hosszú Fényes Tanösvény. A pallósétány, a kilátó és az interaktív állomások felejthetetlen élményt kínálnak a természet szerelmeseinek: a gyerekeket izgalmas felfedeznivalók várják, a felnőttek pedig elcsendesedve merülhetnek el a vízparti erdő nyugalmában. A láperdőn áthaladva testközelből figyelhetjük meg a kristálytiszta, 22°C-os karsztforrás feltörését, sőt még fotóles is akad a közelben.

Vuk-ösvény, Budapest

Legyen szó családi kirándulásról vagy délutáni kikapcsolódásról, a II. kerületi Vuk-ösvénnyel nem lőhetünk mellé! A 12 állomásos erdei útvonal a híres-neves macis játszótérről indul, 1,5–2 óra alatt bejárható, az utat Fekete István jól ismert karakterei és játékos feladatok is kísérik. A levelek között megbúvó ösvény őszi hangulatot áraszt, közben pedig játékosan fejleszti a gyerekek természetismeretét, olvasás iránti kedvüket. Mi már be is jártuk a mesés útvonalat, beszámolónkat ITT olvashatjátok.

Vértesi Panoráma tanösvény, Csákberény

A Vértesi Panoráma tanösvény, mely a Vértes-hegység déli részén vezet végig, igazi bakancslistás őszi élmény. A 6,4 km hosszú, körvezetésű útvonal 12 állomáson keresztül mutatja be a Vértes természeti és kultúrtörténeti értékeit, az enyhén emelkedő ösvényről lélegzetelállító kilátás nyílik a Vértes lankáira, a Zámolyi-medencére és tiszta időben akár a Bakony vonulataira is. Az útvonal a Gánti Bauxitföldtani Park parkolójától indul, és garantáltan felejthetetlen élményeket csempész az évszakba!

Sikondai tanösvény

A Mecsek északi oldalán fekvő Sikonda nem csak nyugalmat árasztó tavairól híres: a tópart mellől indul egy tanösvény is, mely tökéletes választás könnyű, erdei túrához. A sétaút felfelé vezet Komló Körtvélyes városrészébe, miközben fák között kanyarogva mutatja be a környék élővilágát és természeti értékeit. A tanösvény mentén padok, pihenőhelyek és információs táblák is segítik a túrázást, útközben pedig több ponton is ráláthatunk a Sikondai-tavakra és a környező dombokra.

