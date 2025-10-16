Mesél az erdő: 10 vadregényes tanösvény országszerte, mely aranyló lombok alatt bújik meg

Mintha csak egy jó tündér suhintott volna párat a varázspálcájával, úgy borultak aranyba hazánk legcsodásabb tájai. Használjátok ki az utolsó napsugarakban úszó, őszi heteket, és lessétek meg, hogy festenek a mesés tanösvények az év ezen szakaszában!

Szalajka-völgyi tanösvény, Szilvásvárad

A Szalajka-völgyet egyetlen természetbarátnak sem kell bemutatnunk: hazánk egyik legismertebb kirándulóhelye számos látványossággal csábít Szilvásváradra, a Bükk-hegység szívébe. A tanösvény 4,2 km-en át kalauzol bennünket a mesés völgyig – a könnyed erdei kalandon a család apraja-nagyja részt vehet, de visszafelé akár kisvasútra is pattanhatunk! A kirándulás fénypontja, a 17 méter hosszú mészkőlépcsőn áradó Fátyol-vízesés pedig ősszel még a megszokottnál is csodásabb arcát mutatja.

Fátyol-vízesés, Szilvásvárad
Fotó: Getty Images

Bazaltorgonák tanösvény, Szent György-hegy

A Tapolcai-medence vulkáni múltjának egyik leglátványosabb emléke a 30 méter magasra törő, gyakran 1,5 m széles bazaltoszlopokból álló bazaltorgona, amelyet a Raposkai bányaudvartól induló, nagyjából 4 km hosszú tanösvényen fedezhetünk fel. Az ösvény mesés panorámákat tár elénk a Balatonra és a környező tanúhegyekre, miközben vadregényes erdei szakaszokon, néhol meredek kaptatókon haladunk végig. Az őszi túra során érdemes egy kis kitérővel útba ejteni a közeli Lengyel-kápolnát is!

Fotó: Leyer Péter Photo & Video

Királyréti tanösvény, Szokolya

Ha könnyedebb túrára vágyunk ősszel, a választásunk újra és újra a 2,9 km hosszú Királyréti tanösvényre esik. A körtúra – a Várhegy-kilátóval kiegészítve – 2–2,5 órán át nyújt kikapcsolódást, miközben páratlan környezetben töltődhetünk fel. Az útvonal Szokolya, Királyrét buszmegállótól indul, ahová Kismarosról helyi járattal könnyedén eljuthatunk. A túra ugyanitt végződik, de persze csak azután, hogy kellőképp töltekeztünk élményekkel, és megcsodáltuk az őszi erdő minden zegét-zugát.

Fotó: Békési József

Strázsa-hegyi tanösvény, Esztergom

A Pilis nyugati peremén magasodó Strázsa-hegy igazi rejtett természeti kincs, a valaha katonai lőtérként funkcionáló területnek köszönhetően pedig ma is szinte érintetlen formájában barangolhatjuk be a vidéket. A 1200 méter hosszú, körvezetésű tanösvény mindössze egy óra alatt bejárható, a kirándulás során – évszaktól függően – még ritka növényfajok és színpompás lepkék is megfigyelhetők. A Kis-Strázsa-hegy kilátója kizárólag szakvezetett túrák során látogatható!

Strázsa-hegy
Fotó: Getty Images

Gyadai tanösvény, Naszály

A Cserhát szívében kanyargó Gyadai tanösvény tökéletes választás, ha családostul vágnánk neki az őszi kalandoknak. A 13 állomásos körtúra a Katalinpusztai Látogatóközponttól indul, útközben pedig billenőhíd, függőhíd, izgalmas erdei szakaszok és mesés tisztások váltják egymást. A felejthetetlen séta során eljuthatunk a Hangyavasúthoz, az Óriások pihenőjéhez és a Gyadai-rét szélén álló kilátóponthoz is, miközben élményekkel gazdagodva szívjuk magunkba az őszi erdő illatát.

Fotó: Borsos Zsolt

Örökerdő tanösvény, Budapest

Hűvösvölgy és környéke tele van különféle tanösvényekkel, a legnépszerűbb közülük pedig nem más, mint az Örökerdő tanösvény. A 61-es villamos végállomásától indulva, idős tölgyek alatt érünk el a Nagyrétig, ahonnan akadálymentes úton folytathatjuk a sétát. A rövid, gyümölcsfákkal szegélyezett sétaútvonal jól kiépített, így babakocsival és gyerekekkel is könnyen bebarangolhatjuk. Több tűzrakóhely és pad is vár, ahol megpihenhetünk, miközben az őszi erdő nyugalmát élvezzük.

Fotó: György Mária

Fényes Tanösvény, Tata

Tata egyik legkülönlegesebb természeti kincse a Fényes Forrásvidéken kanyargó, 1350 méter hosszú Fényes Tanösvény. A pallósétány, a kilátó és az interaktív állomások felejthetetlen élményt kínálnak a természet szerelmeseinek: a gyerekeket izgalmas felfedeznivalók várják, a felnőttek pedig elcsendesedve merülhetnek el a vízparti erdő nyugalmában. A láperdőn áthaladva testközelből figyelhetjük meg a kristálytiszta, 22°C-os karsztforrás feltörését, sőt még fotóles is akad a közelben.

Fotó: Szuditsch Péter

Vuk-ösvény, Budapest

Legyen szó családi kirándulásról vagy délutáni kikapcsolódásról, a II. kerületi Vuk-ösvénnyel nem lőhetünk mellé! A 12 állomásos erdei útvonal a híres-neves macis játszótérről indul, 1,5–2 óra alatt bejárható, az utat Fekete István jól ismert karakterei és játékos feladatok is kísérik. A levelek között megbúvó ösvény őszi hangulatot áraszt, közben pedig játékosan fejleszti a gyerekek természetismeretét, olvasás iránti kedvüket. Mi már be is jártuk a mesés útvonalat, beszámolónkat ITT olvashatjátok.

Vuk-ösvény
Fotó: Egy jó kép az utazásról

Vértesi Panoráma tanösvény, Csákberény

A Vértesi Panoráma tanösvény, mely a Vértes-hegység déli részén vezet végig, igazi bakancslistás őszi élmény. A 6,4 km hosszú, körvezetésű útvonal 12 állomáson keresztül mutatja be a Vértes természeti és kultúrtörténeti értékeit, az enyhén emelkedő ösvényről lélegzetelállító kilátás nyílik a Vértes lankáira, a Zámolyi-medencére és tiszta időben akár a Bakony vonulataira is. Az útvonal a Gánti Bauxitföldtani Park parkolójától indul, és garantáltan felejthetetlen élményeket csempész az évszakba!

Fotó: Györkő Zsombor

Sikondai tanösvény

A Mecsek északi oldalán fekvő Sikonda nem csak nyugalmat árasztó tavairól híres: a tópart mellől indul egy tanösvény is, mely tökéletes választás könnyű, erdei túrához. A sétaút felfelé vezet Komló Körtvélyes városrészébe, miközben fák között kanyarogva mutatja be a környék élővilágát és természeti értékeit. A tanösvény mentén padok, pihenőhelyek és információs táblák is segítik a túrázást, útközben pedig több ponton is ráláthatunk a Sikondai-tavakra és a környező dombokra.

Sikondai tavak
Fotó: Györkő Zsombor

Végre átadták a megújult balatoni tanösvényt is:

A nÃ©pszerÅ± tanÃ¶svÃ©ny immÃ¡r Ãºj pompÃ¡ban, online elemekkel gazdagÃ­tva kÃ­nÃ¡l termÃ©szetkÃ¶zeli Ã©lmÃ©nyeket az egÃ©sz csalÃ¡d szÃ¡mÃ¡ra.

