Megújult a Balaton-felvidék mesébe illő tanösvénye, ahonnan páratlan látvány nyílik a Káli-medencére

Nincs olyan természetbarát, akinek a Theodora Tanösvény neve ne csengene ismerősen: a Balaton-felvidék imádott túraútvonalát csak úgy emlegetik a kirándulók, mint a Káli-medence gyöngyszemét. A tanösvény megújulva, mostantól még több élménnyel és modern megoldásokkal várja, hogy felfedezzük a térség minden zegét-zugát!

A népszerű tanösvény a Theodora Calcia forrástól indul, majd 7 kilométeren át tárja elénk a Káli-medence legszebb tájait. Az út során testközelből csodálhatjuk meg a vörös homokkő 250 millió éves képződményeit, a Sásdi-patak menti kék szitakötők, vízisiklók és mocsári teknősök világát, sőt még a Kornyi-tó körüli karsztvizek formálta színes biodiverzitást is.

Érdemes útba ejteni a Kékkúti-forrást is, mely környezete – a víz vastartalmának köszönhetően – olykor vöröses színben pompázik. Az biztos, hogy ilyen élményekért érdemes lesz útnak indulni!

Digitális élmények teszik még izgalmasabbá az offline kalandozást

A Theodora Tanösvény kincseinek történetét mostantól Mácsai Pál tolmácsolásában is meghallgathatjuk, egy ötletes online megoldásnak köszönhetően. A kaland során fontos szerepet játszanak a vadonatúj, interaktív táblák és a játékos állomások is, melyek digitális elemekkel gazdagítva nyújtanak aktív kikapcsolódást az egész család számára.

A Theodora Tanösvény remek példa arra, hogyan járhat kéz a kézben a természetvédelem és a vállalati szféra, hiszen a projekt a Szentkirályi Magyarország és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park egyre gyümölcsöző együttműködésének keretein belül valósult meg.

A tanösvény egész évben, díjmentesen látogatható – mi már fel is írtuk a bakancslistánkra!

