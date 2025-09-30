Páratlan vidékre kalauzol az Év Kilátója verseny idei győztese

Idén hatodik alkalommal hirdették meg az Év Kilátója versenyt – a tavalyi díjazott pannonhalmi Boldog Mór-kilátó után az idei nyertest a Mecsekben találjuk.

Zengő-kilátó | Fotó: Györkő Zsombor

Az Aktív Kalandor azzal a nem titkolt céllal rendezi meg évről évre az Év Kilátója versenyt, hogy kirándulásra és a hegycsúcsok megostromlására biztassa a túrázni vágyókat, egyben tágítsa a látókörüket, bemutatva, hány meg hány fantasztikus célpont várja őket hazánkban.

A Magyarország legszebb kilátóiból összeállított lista tíz jelöltje közül a végső győztest a közönség szavazatai alapján hirdették ki. A verseny szeptember 29-én éjfélkor zárult le – eddig adhatták le voksukat a természetbarátok az alábbi jelöltekre:

  • Csere-hegyi kilátó, Alsóörs
  • Lábasház-kilátó, Kisköre
  • Thuróczy Lajos-kilátó / Galya-kilátó, Mátraszentimre
  • Gloriette kilátó, Fertőboz
  • Szár-hegyi kilátó, Ugod
  • Megyer-hegyi kilátó, Sárospatak
  • Julianus-kilátó, Nagymaros
  • Gortva-Jójárt-kilátó, Pásztó
  • Kömpe szeme kilátó, Szalafő
  • Zengő-kilátó, Hosszúhetény

Az Aktív Kalandor listáját, amelyen a kilátók mellett egy-egy rövid leírás is szerepel, ITT böngészhetitek.

Az Év Kilátója 2025-ben

Az Év Kilátója szavazást 2025-ben végül magasan a Mecsek-beli Zengő-kilátó nyerte, amelyre összesen 5752 szavazat érkezett. Nem csoda: a tájba gyönyörűen belesimuló, fémkerettel övezett betontoronyból lélegzetállító panoráma tárul elénk.

Hosszúhetény környékén kirándulva érdemes felkeresni a 2020-ban felújított kilátót, hiszen a környező táj bőven megéri a jelentős szintemelkedővel járó, sportértékkel bíró túrát.

