6 kincset érő látnivaló Hosszúhetény és környékén, amit érdemes felkeresni

2021 tavaszán reppent fel a hír, hogy a Kelet-Mecsekbe három hatalmas óriás vette be magát. A hír a maga módján igaznak bizonyult és valóban három mesebeli óriás foglalta el ekkor a helyét. A három aprócska település közül Hosszúhetény az egyik, ahol az óriások egyike otthonra lelt, de a közeli Mecseknádasd és Bikal is kapott magának tekintélyt parancsoló védelmezőt a falu határában. A mesékből ismert Vasgyúró, Kőmorzsoló és Fanyűvő a Mecseki Óriás Kaland játék egy-egy főszereplője és Baráth Gábor alkotásaiban öltenek testet.

Zengővárkony szívében egy igazán különleges és mondhatni nem mindennapi múzeum várja a látogatókat. Ugyan a tojások és leginkább a míves tojások sokaknak a húsvéti ünnepkört juttatják eszükbe, a tojásfestés napjainkra önálló népművészeti ággá nőtte ki magát. Az ünnepektől függetlenül díszíthető tojások a Míves Tojás Múzeumban műtárgyakká avanzsáltak, melyre közelről és távolról érkezők egyaránt kíváncsiak. Az igen gazdag gyűjtemény Európából, azon belül is a Kárpát-medencéből szemezget, de megtalálhatók itt távoli tájak műalkotásai is.

Hosszúhetényi barangolás és kikapcsolódás alkalmával vétek kihagyni a bájos kis település tájházát, mely mesés, régi-régi tárgyakon és emlékeken keresztül mutatja be a helyiekre maradt igen gazdag magyar-sváb népi örökséget. A 2011-ben felújított tájházban páratlan tárlat megtekintésére nyílik lehetőség, ahol tisztaszoba, füstös konyha és vendégváró konyha is a múlt kincseiről mesél. A tájházban kézműveskedésre is nyílik lehetőség, mely kivétel nélkül minden korosztály számára élménydús kikapcsolódást ígér. A tájházat előzetes bejelentkezés után lehet megtekinteni.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool