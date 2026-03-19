7 bámulatos skanzen hazánkban, ahová egyszer mindenkinek el kell látogatnia

Ha igazán emlékezetessé tennétek tavaszi kirándulásotokat, hazánk skanzenjeinél jobb úti célt aligha találtok. A szabadtéri múzeumokban valósággal megelevenedik a történelem, a múltidéző kalandok mellett pedig még melengető napsugarakkal is töltekezhettek. Íme, 7 ékszerdoboz, mely lehengerlő népművészeti kincseket rejt!

Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Mi mással is kezdhetnénk a listát, mint hazánk egyik legnagyobb szabadtéri néprajzi múzeumával! A Szentendrei Skanzen Budapesttől mindössze 20 kilométerre, a Dunakanyar kapujában invitál felejthetetlen időutazásra: a majd’ 80 hektáros területen megelevenednek a hajdani vidéki élet mindennapjai, a különböző tájegységeket pedig több mint 300 autentikus épület, kiállítások és tematikus programok idézik meg. Boszorkánykonyha, mézes porta és takaros házikók sokasága gondoskodik róla, hogy kicsik és nagyok is tartalmasan szórakozhassanak – húsvétkor pedig kétnapos fesztivál teremt ünnepi hangulatot Szentendre imádott szabadtéri múzeumában.

2000 Szentendre, Sztaravodai út 75. | Weboldal

Hollókő

Hollókő az egyetlen olyan falu hazánkban, mely szerepel az UNESCO világörökségi listáján: a festői település Ófaluja 1987 óta erősíti a rangos tabellát, megidézve a 20. század eleji palóc település hangulatát. Hagyományos értelembe véve nem is skanzen, hiszen ma is lakják – ám rengeteg múzeum és kiállítás teszi bakancslistás úti céllá. A templommal átellenben álló egykori lakóház is múzeumként funkcionál – falait kő alapra, vályogból rakták, csonkakontyos kialakítású nyeregtetője, faoszlopos tornáca és a benti kiállítás pedig remekül megjeleníti, hogyan is élhetett anno egy fiatal házaspár. A helyiek bizonyos ünnepeken a mai napig felöltik színpompás népviseletüket: tavasszal feltétlenül keressétek fel a Cserhát ékszerdobozát!

3176 Hollókő | Weboldal

Makói Skanzen

Amilyen apró, olyan különleges – a Maros menti települést néprajzi kincsekért is érdemes útba ejteni. A makói skanzen a József Attila Múzeum udvarán került kialakításra, hogy bemutassa a hajdani makói paraszti és hagymatermesztői élet mindennapjait. A falusi hangulatot asztalos-, kovács-, és bognárműhely, számos kas, gabonatároló és putri – azaz egyszerű, földpadlós ház – idézi meg, az autentikus épületek közt természetesen helyt kapott egy hagymásház is, mely a város gazdaságát meghatározó hagymatermesztők emlékét ápolja és őrzi. Április 2-án családi nap veszi kezdetét a makói falumúzeum területén – a skanzen folyamatosan épül-szépül, az idei újításokat aznap pedig már meg is tekinthetitek.

6900 Makó, Megyeház utca 4. | Facebook

Tihanyi Szabadtéri Néprajzi Múzeum

Tihany ófalujában, a Bencés Apátság szomszédságában nádfedeles lakóházak idézik meg a Balaton-felvidék népi építészetét. A félsziget skanzene nagy hangsúlyt fektet a halászatra – a különleges Halászcéh ház egykor fontos összejövetelek helyszínéül szolgált, falai közt ma pedig különleges halászati eszközök nyűgözik le a sporthorgászat kedvelőit. A Parasztgazda Háza takaros tornáccal, puritán lakószobával, szabadkéményes konyhával hirdeti az egyszerűség szépségét, melyet hol barokkos copf-díszítésű szék, hol vésett díszítésű, komáromi láda tör meg. Az épületek mindegyike eredeti helyén állva tárja elétek Tihany egykori lakóinak életét – páratlan élményt kínálva a magyar tenger vidékén.

8237 Tihany, Pisky sétány 12. | Facebook

Szennai Skanzen

A Szennai Skanzent csak úgy szokás emlegetni, mint a Zselic ékköve – és ez nem a véletlen műve! A somogyi szabadtéri néprajzi múzeumban a dimbes-dombos kistáj építészetével ismerkedhettek meg, Kaposvártól mindössze 8 kilométerre. A gyönyörű környezetben megbújó skanzen, mely egy élő falu közepén, aktív közösségi részvétellel jött létre, öt lakóházzal és az azokhoz tartozó gazdasági épületekkel, három szőlőhegyi pincével, két szakrális kisemlékkel, valamint egy gépszínnel idézi meg a Zselic és Belső-Somogy gazdag örökségét. Hétvégente a látogatók – a fesztiválok és a kulináris élmények mellett – táncolhatnak, játszhatnak, besegíthetnek a házi munkákba, ha pedig kedvük tartja, még a szennai szakácskönyv és füves könyv elkészítésében is közreműködhetnek.

7477 Szenna, Rákóczi Ferenc utca 2. | Weboldal

Pityerszeri Skanzen

Hazánk nyugati kapujában is megelevenedik a történelem, hála az Őrségi Népi Műemlékegyüttesnek, azaz a Pityerszeri Skanzennek. Az Őrségi Nemzeti Park szabadtéri múzeumában 200-300 éves, eredeti helyükön fennmaradt lakóházak és melléképületek tárják a kíváncsi szemek elé az Őrség jellegzetes szeres településszerkezetét, a legkisebbek arcára pedig jó pár háziállat és fedett játszópajta varázsol mosolyt Szalafőn. A boronafalú épületek őrségi hagyományokról, mindennapokról mesélnek, ha pedig útba ejtitek a falumúzeum területét érintő tanösvények egyikét, még a környék természeti kincseit is felfedezhetitek.

9942 Szalafő, Pityerszer 12. | Weboldal

Ópusztaszeri Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparknál aligha akad ideálisabb úti cél, ha élménydús feltöltődésre vágyna a család. A park több mint 40-féle attrakciója közt előkelő helyet foglal el a szabadtéri néprajzi gyűjtemény, ahol a Dél-Alföld mezővárosi és tanyai portái, népi építészetének jellegzetességei kerülnek bemutatásra. Miközben a takaros házak közt bandukoltok, ne lepődjetek meg, ha népviseletbe öltözött hagyományőrök jönnek szembe veletek – az igazán autentikus élmény érdekében a Szatócsboltba is térjetek be, ahol nyaranta korabeli édességek kerülnek terítékre. Indítsátok az ízutazást egy kemencés finomsággal!

6767 Ópusztaszer, Szoborkert 68. | Weboldal

